快訊

黃健瑋否認性侵…稱被迫簽和解書 爆料者：若是被迫 孩子怎會跟你姓？

BBC性醜聞當事人曝光！國寶級主播 英女王駕崩、葬禮等大事都由他播報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小巨人胡孟智、陳致語選擇不同調 平鎮教頭分析原因

聯合新聞網／ 王婉玲
胡孟智(右)、陳致語(左)都屬於小隻男，平鎮高中畢業後選擇不同的棒球路。 學生棒球聯盟資料照片
胡孟智(右)、陳致語(左)都屬於小隻男，平鎮高中畢業後選擇不同的棒球路。 學生棒球聯盟資料照片

平鎮高中應屆畢業生胡孟智投入職棒選秀，身高僅161公分的他無所畏懼，選擇球員心中夢想殿堂，而同屆隊友、身高166公分的陳致語卻放棄職棒，投身社會球隊合作金庫，同樣都是實力不俗、身材嬌小的選手，為何選擇會大相逕庭？

胡孟智是今年選秀球員中身高最矮的，他被中信兄弟隊第四輪選中，不僅成為職棒史上最矮的捕手，更是最矮的球員，刷新前中信兄弟捕手周聖訓的162公分，寫下新的紀錄。

而同屬「小隻男」的陳致語，則是加入合作金庫棒球隊，與學長賴延峰再續隊友緣分，論實力而言，曾是U18國手的陳致語上壘率高、球商好，如果投入選秀，必定榜上有名，何以兩人的「球途」不同，平鎮高中總教練吳柏宏也有看法。

平鎮高中總教練吳柏宏。 聯合報系資料照片
平鎮高中總教練吳柏宏。 聯合報系資料照片

「如果是其他守位，就會希望身材矮小的球員不要考慮職棒，但捕手比較特殊，通常都是蹲著，身高比較沒有優勢」，吳柏宏說，現今職棒不少捕手身高也不高，像是嚴宏鈞、劉時豪，以胡孟智來說，接傳球動作反而小，「而且胡孟智在平鎮是主戰捕手，能見度高，如果今年高點不選，可能進大學後，容易被埋沒了。」

至於陳致語在教練的建議下則是往業餘勁旅發展，吳柏宏提到，他若報名中職選秀，一定會有人選，但考量職棒長期賽季，擔心陳致語的身材條件無法負荷，容易受傷，剛好平鎮與合庫有默契合作關係，陳致語的未來能走得更長遠。

身高163公分、擁有6年職棒經歷的忠孝國中總教練倪國展是過來人，他說，以捕手位置而言，更重要的是守備能力與頭腦，胡孟智國中時曾被他選進U15中華代表隊，「當時他的攻守數據很不錯，我們也認為他有這個能力。」

忠孝國中總教練倪國展身高163公分、擁有6年職棒經歷。 高雄市學生棒球聯盟工作小組／提供
忠孝國中總教練倪國展身高163公分、擁有6年職棒經歷。 高雄市學生棒球聯盟工作小組／提供

外號「小金剛」的倪國展過去是三壘手，他提到，身材矮小的球員就要比別人更努力，在守備上苦練，打擊就以擊球紮實為主，不要想求大支，只要對球隊有貢獻，相信就有機會生存。

棒球專欄 中華職棒 選秀 平鎮高中 中信兄弟 合作金庫

相關新聞

小巨人胡孟智、陳致語選擇不同調 平鎮教頭分析原因

平鎮高中應屆畢業生胡孟智投入職棒選秀，身高僅161公分的他無所畏懼，選擇球員心中夢想殿堂，而同屆隊友、身高166公分的陳致語卻放棄職棒，投身社會球隊合作金庫，同樣都是實力不俗、身材嬌小的選手，為何選擇

千賀滉大投球型態像極松坂大輔 改善控球應可成王牌

今年以低於預期的5年7500萬美元合約加入大都會隊的日籍強投千賀滉大，本季表現雖不到特別頂級，但絕對優於他平均年薪1500萬的身價。而他也在挑戰大聯盟的第一年就入選了明星賽，實屬不易。千賀那高三振率與

中職／劉俊緯及林佳緯到手 味全、統一選秀補強最到位

中職今年選秀會在昨日結束，其中擁有狀元籤的台鋼不出眾人所料地選進了有旅美大聯盟經驗的林子偉；第2、3順位的富邦及統一分別選進王念好及林佳緯，接下來的味全、樂天及兄弟則是劉俊緯、邱鑫及林暉盛，而在所謂選

明星賽關注度逐年下降 大聯盟何妨借鏡中華職棒

被稱為「仲夏夜經典」的大聯盟全明星賽，將於台北時間今晨（7/12）於西雅圖T-Mobile球場開打，這項已有九十年歷史的棒球嘉年華，除了群聚大聯盟一線球星同場競技，也讓球員、球迷可以從錙銖必較、劍拔弩

中職／不是攔胡就是被挖 好洋投越來越難找有原因

洋將一直是中職各球團的重要戰力。特別是先發投手部分，多數球隊前段輪值往往都是由洋投扛下，因此洋將實力的好壞，通常也與球隊戰績息息相關。然而在今年球季，許多中職隊伍卻在洋投方面碰上了困擾，別說找不到優質

中職／燃燒ROCK精神 鄭浩均「美」式風格熱血魂

【撰文・鄧心瑜】 具美職小聯盟、獨立聯盟資歷，去年中職選秀首輪獲選，「美美」鄭浩均以150公里以上速球自我介紹，受訪時毫不保留展現熱血與天馬行空詞彙，退場時「ROCK」手勢更成為招牌，塑造獨特「中二

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦