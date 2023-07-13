小巨人胡孟智、陳致語選擇不同調 平鎮教頭分析原因

平鎮高中應屆畢業生胡孟智投入職棒選秀，身高僅161公分的他無所畏懼，選擇球員心中夢想殿堂，而同屆隊友、身高166公分的陳致語卻放棄職棒，投身社會球隊合作金庫，同樣都是實力不俗、身材嬌小的選手，為何選擇會大相逕庭？

胡孟智是今年選秀球員中身高最矮的，他被中信兄弟隊第四輪選中，不僅成為職棒史上最矮的捕手，更是最矮的球員，刷新前中信兄弟捕手周聖訓的162公分，寫下新的紀錄。

而同屬「小隻男」的陳致語，則是加入合作金庫棒球隊，與學長賴延峰再續隊友緣分，論實力而言，曾是U18國手的陳致語上壘率高、球商好，如果投入選秀，必定榜上有名，何以兩人的「球途」不同，平鎮高中總教練吳柏宏也有看法。

平鎮高中總教練吳柏宏。 聯合報系資料照片

「如果是其他守位，就會希望身材矮小的球員不要考慮職棒，但捕手比較特殊，通常都是蹲著，身高比較沒有優勢」，吳柏宏說，現今職棒不少捕手身高也不高，像是嚴宏鈞、劉時豪，以胡孟智來說，接傳球動作反而小，「而且胡孟智在平鎮是主戰捕手，能見度高，如果今年高點不選，可能進大學後，容易被埋沒了。」

至於陳致語在教練的建議下則是往業餘勁旅發展，吳柏宏提到，他若報名中職選秀，一定會有人選，但考量職棒長期賽季，擔心陳致語的身材條件無法負荷，容易受傷，剛好平鎮與合庫有默契合作關係，陳致語的未來能走得更長遠。

身高163公分、擁有6年職棒經歷的忠孝國中總教練倪國展是過來人，他說，以捕手位置而言，更重要的是守備能力與頭腦，胡孟智國中時曾被他選進U15中華代表隊，「當時他的攻守數據很不錯，我們也認為他有這個能力。」

忠孝國中總教練倪國展身高163公分、擁有6年職棒經歷。 高雄市學生棒球聯盟工作小組／提供

外號「小金剛」的倪國展過去是三壘手，他提到，身材矮小的球員就要比別人更努力，在守備上苦練，打擊就以擊球紮實為主，不要想求大支，只要對球隊有貢獻，相信就有機會生存。