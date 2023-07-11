天使連敗欲振乏力 是時候把大谷翔平換給道奇了

大谷翔平在美西時間7月7日、8日隨隊征戰洛杉磯道奇隊，不出意料地天使隊遭到橫掃，但這位二刀流熱力四射，在道奇球場做了一場完美展示（Presentation），7個打數4支安打含一支全壘打、3分打點進帳，全場道奇迷不給天使面子高喊著：「我們要大谷！」宣告爭奪戰正白熱化，運動媒體、球評和不具名的球團經紀人不約而同說：「天使隊沒有選擇，把大谷送給道奇隊是最佳選擇。」

打完兩場「公路大戰」，大谷翔平啟程飛華盛頓州的西雅圖參加全明星賽。接下來三周是關鍵，各隊總管將積極協商，大谷翔平詢問度勢必最高，尤其本季他繳出神鬼級表現，至全明星賽前打擊率3成02、32發全壘打、103支安打、71分打點，擺到任何一隊都是不動四番，這亦是天使隊史歷年最強的籌碼，若無法善用以補強農場，可能又將迎來重建無期的窘境。天使態度始終撲朔迷離，數度表態無意上談判桌，但最近一波連敗天使隊別無選擇。

天使想力爭上游，期望衝入季後賽以說服大谷翔平簽約留隊，目前看來可能性極低，除非能在季中做一波交易力挽狂瀾，否則季後將眼睜睜看大谷翔平進入自由市場。 美聯社

天使隊衝擊季後賽踢鐵板，是上周與聖地亞哥教士隊的系列賽。24小時之內，一系列倒霉事件接踵而至，先是當家球星楚奧特（Mike Trout）左手受傷，至少要休息一個月。接著，主戰三壘手瑞登（Anthony Rendon）遭自打球打中左膝蓋。更糟的是，當天擔任投手的大谷翔平中指起水泡退賽，球隊戰力雪上加霜，可能瞬間從交易買家變成賣家。當然這不算太糟，如前所述天使隊有超誘人籌碼，而且他剛過了加盟大聯盟以來最好的一個月，整個6月打擊率高達3成94，貢獻15發全壘打、25支安打和1.444 OPS，五場先發防禦率僅3.26、37次三振，如無意外應可摘下第二座最有價值球員頭銜，只是在美聯還是國聯領獎，就看天使隊點不點頭放人。

道奇隊垂涎大谷翔平非新鮮事，原因一他們有足夠的錢，而且大谷還不必搬家，繼續留在風光明媚的洛杉磯，這對個性保守的他很重要。一位不願具名的球團總管說，他願賭一頓壽司大餐大谷翔平會穿道奇球衣，另有三位高級主管也表示，道奇隊處於領先地位，其他球隊想都不必想。球團營運內部不宜談論，但道奇隊有球員私下爆料，高層準備好一份巨額報價讓大谷點頭。過去我曾撰文，指道奇隊籠絡計畫已有時日，季前他們開出多份一年短約，就是要挪出薪資空間招攬大谷，從馬丁尼茲（J.D. Martinez）、辛德賈德（Noah Syndergaard），到克蕭（Clayton Kershaw）和烏力亞斯（Julio Urias）等今年底均成自由球員，屆時道奇隊至少有6700萬美元薪資可支配，這合乎大谷翔平約6億至7億複數年合約身價。

再來是雙方頗有淵源，早從高中道奇隊就鎖定大谷，當時日本球探小島圭市頻繁進出球場，持續向球團回報大谷翔平的狀態。2012年高中畢業，道奇隊就提供一紙100萬美元合約，他本人也傾向於赴美發展，而非投入日職，直到北海道火腿鬥士隊強行指定，並動之以情說服入隊，否則十年前大谷翔平會在道奇小聯盟打球。2017年，為所屬的鬥士隊奪下日本一的大谷翔平挑戰大聯盟，道奇隊派出總教練羅伯茲（Dave Roberts）、克蕭和透納（Justin Turner）任遊說團，最終因國聯無指定打擊，一心走二刀流的大谷翔平並沒點頭。

7月初大谷翔平(右)在道奇球場完成兩場完美的個人秀，道奇球迷現場高喊要人，道奇主力球員也頻頻跟他示好，彰顯搶奪大谷翔平的決心。 美聯社

羅伯茲對媒體說：「我們盡了一切努力爭取他，協商癥結點是當年國聯還沒指定打擊，道奇隊可以承諾六人先發輪值，每一季給300到400個打席，教練團讓他擔任代打，不投球的日子可以守外野。」但是，大谷翔平希望擔任指定打擊，談判因此觸礁。取而代之地，天使隊僅用231.5萬美元就拿下這位天之矯子，生涯前五季薪資不到1500萬美元，卻拿下2021年美聯最有價值球員、三度入選全明星，同時也是2023年球季最閃爍的球員，一舉一動均為體育頭條。

上周剛過29歲生日的大谷翔平，下一紙合約無疑將創北美職業運動紀錄，只是在哪裡簽約不得而知。生涯六個球季，他對大聯盟已經很了解，不再像初來乍到時模糊，經紀團隊至今不願多談大谷到底想什麼。對媒體惜字如金的他，只在輪值投球日與記者簡短交談，從來不喜歡閒聊讓媒體大做文章。對天使隊來說，交易大谷翔平就像是大補丸，一口氣增強農場體系重練，他的身價之高，道奇隊也努力做準備，可能交易捆包都已備好，就等天使隊點頭。天使隊內部也明白，若無法證明自己具有競爭力，他們將在自由市場開放時失去大谷翔平，所以雙方續約的可能性左右球團態度，以上半季結束處於連敗中的情況判斷，天使隊開啟交易方為明智之舉，而同城的道奇隊會是最好的交易對象。