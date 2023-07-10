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塞佛里諾步上王建民後塵 洋基40號讓人不勝唏噓

聯合新聞網／ tyruschen
王建民(右)與塞佛里諾(左)都是在洋基穿40號球衣的大投手，生涯全盛時期都曾在洋基拿過單季19勝佳績，但很可惜的是兩人後來也都遭到嚴重傷勢的打擊，再也無法找回昔日的身手。 歐新社資料照片
王建民(右)與塞佛里諾(左)都是在洋基穿40號球衣的大投手，生涯全盛時期都曾在洋基拿過單季19勝佳績，但很可惜的是兩人後來也都遭到嚴重傷勢的打擊，再也無法找回昔日的身手。 歐新社資料照片

塞佛里諾（Luis Severino）又爆了，而且又是單場責失7分。截至去年為止總共先發主投了107場的塞佛里諾只有3場比賽責失7分以上。本季由於背部肌肉拉傷，直到5月21日他才首次登板。結果短短9次先發中，塞佛里諾責失7分的場次就已追平之前七個球季的總和。最近一次先發（上週四）更是投不滿3局（2.2局）就被轟下場，防禦率從已經夠淒慘的6.30繼續上漲到7.38。這9場先發中敵隊打者面對塞佛里諾的平均打擊三圍達到.315/.383/.560，OPS如果放到全聯盟打者排行榜可以站上第7位。換句話說，現階段的塞佛里諾根本形同餵球投手。最讓人哭笑不得的是，就在他被打爆下場、主場球迷狂噓的第二天，洋基球場卻剛好要舉辦「塞佛里諾搖頭娃娃之夜」（Severino Bubblehead Night）的活動。

回顧塞佛里諾至今的生涯表現堪稱是開高走低的最佳示範。就在五年前，年僅24歲球齡只有三年多的塞佛里諾已單季拿下19勝並且連續兩年入選明星賽，讓視之為王牌投手的洋基提前「下訂」與他簽下4年4000萬美金外加一年1225萬選擇權的大型合約。然而大約一到手，塞佛里諾就一路傷痛不斷直到今天。隔年開季塞佛里諾馬上因右肩旋轉肌發炎錯過整個四月，緊接著又被診斷出背肌也拉傷，必須再多休六個星期，直到九月中塞佛里諾才終於重返球場，包括季後賽在內登板先發了5場比賽。

塞佛里諾比王建民幸運的地方是他較早簽下長約，本季是他在洋基的第8個球季，目前累積也不過51勝，遠不如王建民在洋基5個球季的55勝。 美聯社
塞佛里諾比王建民幸運的地方是他較早簽下長約，本季是他在洋基的第8個球季，目前累積也不過51勝，遠不如王建民在洋基5個球季的55勝。 美聯社

然而這還只是剛開始。隔年二月洋基發現塞佛里諾的手肘韌帶也有傷，必須動韌帶重建手術的他馬上宣告2020年球季整季報銷。隔年六月塞佛里諾又在復健賽傷了鼠蹊部，延後到九月底才能正式上場。去年球季開打，塞佛里諾「毫不意外」又因背傷復發錯過前兩個月的賽事。不過傷癒復出後塞佛里諾終於找回當年的投球威力，先發19場防禦率只有3.18，對手打擊三圍也只有有.196/.263/.353，讓洋基高層對他重新寄予厚望。結果塞佛里諾的表現又一次讓他們失望。儘管今年是合約最後一年，現年29歲並不算老，塞佛里諾的表現之悽慘，已經到了洋基高層不得不考慮是否要將他移出先發輪值的程度。

有人認為塞佛里諾是犯了投球動作被識破的老毛病——早在2018年洋基就發現對手時常猜到他的球路，而且直到今天這個問題仍未解決。另外「渾身是傷」的他身體狀況也始終令人擔心，儘管塞佛里諾本人堅稱他已完全恢復健康，但從一個月前他的投球就已出現不穩的跡象。在6月2日對道奇的先發中塞佛里諾僅投4局就被道奇打者狂轟3發全壘打掉了7分，但最重要的是他的快速球平均時速一下子掉了2.3英哩。然而賽後接受訪問時，不論塞佛里諾本人或總教練布恩（Aaron Boone）卻都不認為球速下降是個問題。

塞佛里諾近兩戰總計6.2局的投球就掉了16分之多，其中每場各有7分責失，本季累季3次投不滿5局就有7分責失，在沒有受傷的情況下，這樣的成績實在是太難看。 美聯社
塞佛里諾近兩戰總計6.2局的投球就掉了16分之多，其中每場各有7分責失，本季累季3次投不滿5局就有7分責失，在沒有受傷的情況下，這樣的成績實在是太難看。 美聯社

身穿背號40號球衣，曾單季19勝並榮膺開幕戰先發，之後卻因多次嚴重受傷以至於大好生涯整個走樣，在29歲的當打之年投出生涯最差成績面臨可能從此告別洋基的窘狀…凡此種種，相信不論洋基或台灣球迷都不免有滿滿的既視感。塞佛里諾的這一連串經歷，就像洋基史上最偉大捕手貝拉（Yogi Berra）的那句名言：「It's like déjà vu all over again.」幾乎就是王建民的翻版。

今年球季開打前，擁有柯爾（Gerrit Cole）、洛登（Carlos Rodon）、柯特斯（Nester Cortes）及塞佛里諾的洋基先發輪值堪稱全聯盟最強先發投手陣容，而且沒有之一。如今球季已經過半，只有柯爾投出不愧身價的優異表現，其他三人都被傷痛完全擊垮。自五月底缺賽至今的柯特斯最近被移到60天傷兵名單，已確定最快要到八月初才能歸陣。季前與洋基簽下6年1.62億美元肥約的洛登更是直到上週才首次登板。至於本文的主角塞佛里諾，以他目前勝場貢獻值（WAR）-1.1（全聯盟倒數第五）的表現，不僅上場對洋基的傷害還比不上場更大，也讓人懷疑傷病史極其豐富的他是不是很快又要回到傷兵名單上。

洋基在季前以6年1.62億美元簽下洛登，結果在春訓就受傷，直到7月8日才是本季在大聯盟的初登板。 美聯社
洋基在季前以6年1.62億美元簽下洛登，結果在春訓就受傷，直到7月8日才是本季在大聯盟的初登板。 美聯社

薪資高居全美聯第一的洋基目前僅以49勝41敗在外卡榜吊車尾，再加上腳趾受傷的隊長賈吉（Aaron Judge）何時能歸陣、歸隊後是否能健康打完球季仍充滿未知數。少了賈吉的強大火力挹注，洋基打線已變得連二流球隊都不如（平均得分4.4分及OPS+ 96皆低於聯盟平均）。交易大限前洋基總管凱許曼（Brian Cashman）既得想辦法補強打擊，又要為大範圍崩盤的先發投手戰力傷透腦筋。現階段洋基只能祈禱塞佛里諾不再繼續向下沉淪，萬一他們最終錯失季後賽中斷連續六年晉級的紀錄，WAR居全隊倒數第一的塞佛里諾無疑將成為最大戰犯。

MLB專欄 MLB 美國職棒 洋基 王建民

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