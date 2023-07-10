日職／從菅野智之到青柳晃洋 勝投王三連霸就是難產

阪神虎隊今年有兩大失算，其中包括了「甜蜜的失算」，那就是以現役選秀從軟銀鷹隊轉隊加盟的左投手大竹耕太郎（7勝1敗），目前以驚人的1.13防禦率在兩聯盟排名第一。另外就是村上頌樹1.78（6勝4敗）高居中央聯盟第三。兩人過去生涯加總只有10勝，全部是大竹耕太郎一人在2018-2020年效力於軟銀期間所拿下。然而今年賽程才剛過一半，兩人加起來已經拿下13勝5敗，加上防禦率相當出色，撐起了阪神虎隊半邊天。今年如果沒有這兩名投手，阪神絕對不可能走到現在的龍頭地位。

另外一個真正的最大失算就是王牌投手青柳晃洋，在他本季陷入大低潮的情況下，更加襯托出大竹耕太郎以及村上頌樹兩人目前這13勝的重要性。曾經到台灣參加冬季聯盟的青柳晃洋自從2019年開始嶄露頭角之後，不僅2021-2022連續兩年都以13勝拿下中央聯盟勝投王，而且都是最高勝率投手，去年更以2.05防禦率首度獲得最佳防禦率投手，一躍成為阪神虎隊的王牌投手。年薪更是三級跳，已經從2年前的5,000萬日圓跳到2億4,000萬日圓。

然而今年的青柳晃洋，雖然首度擔綱開幕戰先發殊榮，並拿下勝投，但至今卻只有2勝3敗、防禦率5.63的淒慘成績。在5月19日對廣島先發5局失掉7分之後就被下放二軍調整，至今已經將近兩個月的時間，終於要在本週再度復出。

青柳原本要挑戰日本職棒第四人、中央聯盟史上第一個「勝投王三連霸」的投手，不過依照目前只有2勝，距離勝投王東克樹（橫濱DeNA）以及戶鄉翔征（巨人）8勝有一段距離。加上本身恢復狀況未明，出現相當高的難度。

日本職棒的最多連續年度勝投王是單一聯盟時代的史塔賓（Victor Starffin；連續5年）、野茂英雄（1990-1993、連續4年）、松坂大輔（1999-2001、連續3年），不過都是在單一聯盟時代或是太平洋聯盟所締造。太平洋聯盟今年又將有山本由伸這名強投要來挑戰，他目前以8勝領先隊友山下舜平大居第一，相當有機會達成三連霸，不過中央聯盟則有可能再度希望幻滅。

央聯近年來最有機會締造這項紀錄的是巨人隊王牌投手菅野智之，他在2017-2018連續以17勝、15勝蟬聯（2018年與廣島隊大瀨良大地並列），可惜2019年只有10勝，被隊友山口俊抱走。2020年菅野智之又以14勝獲得生涯第三座勝投王，否則就是四連霸了。在菅野之前的巨人左投內海哲也，2011-2012分別拿下18勝、15勝，2013年13勝也不錯，但可惜碰到新人王小川泰弘16勝，因而緣慳一面。

菅野智之(左)在極盛時期大量累積勝投數，差一點就能連續4年搶下勝投王。 擷圖自讀賣巨人官方推特

名投手山本昌也曾經在1993-1994兩年期間拿下36勝，蟬聯央聯勝投王，他以自己本身的經驗對青柳晃洋提出過警訊，表示很擔心青柳在不知不覺中的疲勞累積而影響表現，沒想到不幸被山本昌所言中。青柳晃洋嚴重陷入低潮，控球走樣加上頻頻挨打，失去了勝投王二連霸的風采。阪神虎隊所幸有大竹耕太郎以及村上頌樹的「甜蜜失算」，不過畢竟這兩名都是缺乏完整球季經驗的投手，要整季維持這樣的表現難以期待，因此勢必無法缺少青柳晃洋的復活，這也將是阪神邁向優勝不可或缺的要素。