中職／名氣與身手都不如鋒哥 林子偉是否值千萬年薪？

曾上過大聯盟的旅美台將林子偉，今年3、4月先後接受媒體訪問時都表明，想要再挑戰大聯盟，不會回來選秀，否則內心會有遺憾；然而林子偉最終仍決定返台選秀，為什麼想法會急轉彎？耐人尋味。

林子偉絕對會在選秀第一輪獲球團指名，但他身價值不值月薪百萬元？或許過去旅美野手返台的數字可供參考。

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陳金鋒是第一位上大聯盟的台灣打者，他的豐功偉業無須贅述，絕對是台灣棒球史上最強打者之一；2005年底陳金鋒投入中職選秀，La new熊毫不猶豫以狀元籤延攬，球團奉上6年合約，前3年的年薪都是1000萬元，平均月薪83.3萬元，這數字不要說在當時，放眼中職34年歷史都是天價數字，也代表老闆劉保佑對鋒哥的禮遇。

陳金鋒的降臨，有沒有扮演La new熊救世主？以初期成績來看是有的，2006年他拿下打點王，幫助球隊奪隊史首冠，隔年他拿到打擊王，在中職前兩年狂掃47發全壘打，跑出31盜，絕對是全聯盟最頂級打者。

但從主場售票數字來看，陳金鋒顯然很難拉抬大本營在高雄的La new熊疲軟票房，2005年La new熊主場平均每場觀眾人數為2539人，2006年鋒哥加入，主場票房不升反降，反而滑落到2488人，手握林智勝、陳金鋒兩大球星，高雄球迷依舊不買單。

陳金鋒加入中職時獲得千萬年薪，至今仍保持旅美返台野手最高紀錄，不過不要忘記他在國際賽的豐功偉業，以及在小聯盟的怪物級成績。 聯合報系資料照片

旅美多年的陳鏞基2010年底參加中職選秀，統一獅讓他成為當然的狀元郎，並簽下3年合約，月薪依序為30萬、32萬、34萬元，每年附帶各100萬元激勵獎金；陳鏞基實力和人氣兼具，即使如此，他在第一年的月薪也只有30萬元。

2012年底胡金龍與高國輝報名中職選秀，義大犀牛以狀元籤指名胡金龍，並在第二輪指名高國輝，一口氣拿下兩名旅美強打，義大給具大聯盟資歷的胡金龍的兩年合約，年薪依序為38萬、45萬元，另有兩年475萬元的激勵獎金條款，給高國輝3年合約，年薪依序為20萬、22萬、25萬元，附帶每年200萬元的激勵獎金。

順帶一提，胡金龍大聯盟生涯出賽118場，193打數擊出34支安打，外帶2轟、18分打點、4次盜壘成功，打擊率0.176、上壘率0.225、長打率0.259。

胡金龍(中)在大聯盟出賽多達118場，常有精彩的守備出現，而且剛好銜接之前的王建民熱潮，在當時就有極高的知名度，返台加入中職選秀當然成為狀元，首季就獲得相當不錯的38萬元月薪。 聯合報系資料照片

陳俊秀是2014年中職季中選秀狀元，Lamigo桃猿與他簽下3.5年合約，月薪依序為38萬、38萬、40萬、42萬元。

短暫上過大聯盟的林哲瑄是2015年中職季中選秀狀元，義大犀牛與他簽下2.5年合約，月薪依序為45萬、45萬、50萬元；同年選秀中信兄弟首輪第三順位指名蔣智賢，同樣簽2.5年合約，月薪依序為42萬、42萬、44萬元。

2020年中職季中選秀，富邦悍將以第一輪第三順位指名前旅美捕手張進德，簽2.5年合約，月薪依序為40萬、40萬、43萬元；隔年選秀味全龍以首輪最末順位指名前旅美捕手吉力吉撈．鞏冠，也是簽2.5年合約，月薪依序為40萬、40萬、43萬元。

吉力吉撈．鞏冠(左)和張進德(右)都以旅美捕手的身份在中職獲得40萬元月薪！ 聯合報系資料照片

2012年6月林子偉高苑工商畢業與波士頓紅襪簽約，簽約金205萬元，2017年6月初登大聯盟舞台，他在大聯盟單季最多出賽是37場，單季最多安打是16支，都出現在2018年，這也是個人生涯巔峰，此後開始走下坡。

林子偉大聯盟生涯出賽102場，193打數擊出43支安打，有1轟、12分打點、2次盜壘成功，打擊率0.223、上壘率0.298、長打率0.316，各項數據皆與胡金龍相去不遠。

不過，胡金龍小聯盟生涯打擊數據是優於林子偉的，胡金龍生涯在2A總計出賽207場、累計912打席，打擊率0.284、上壘率0.347、長打率0.403，在3A總計出賽287場、累計1167打席，打擊率0.300、上壘率0.330、長打率0.416。

林子偉生涯在2A總計出賽207場、789打席，打擊率0.236、上壘率0.304、長打率0.331，在3A總計出賽197場、842打席，打擊率0.254、上壘率0.319、長打率0.368，論打擊數據，旅美時期胡金龍在林子偉之上。

林子偉那幾年在大聯盟紅襪只是工具人角色，非球隊主力球員，也不曾長期站穩大聯盟，前面提到，他在大聯盟單季最多只有擊出16支安打，最多出賽就是37場，單季最多打席不過就是73個。

林子偉身價該是多少才合理？2013年義大犀牛找來大聯盟超級巨星曼尼助陣，月薪高達5萬美元，約為台幣150萬元，曼尼在大聯盟出賽2302場，總計9774打席，狂敲555發全壘打、2574支安打，打擊率3成12，他來台獻技果然引爆熱潮，不管主客場出賽都吸引大批球迷進場，滿場更是稀鬆平常的事。

2013年以高雄為大本營義大犀牛主場票房高達6864人，前身興農牛前一年主場只有2184人，成長超過200%，當年陳金鋒救不了La new熊的澄清湖票房，曼尼辦到了。

過去「曼尼旋風」所增加的票房與收視效益，比今年職籃的「魔獸狂潮」還要更加驚人。 聯合報系資料照片

放眼中華職棒34年歷史，嚴格來說，真正能吸引許多球迷進場，扮演票房救世主的角色大概只有3人，那就是曼尼、曹錦輝、蔡仲南，就連大名鼎鼎的陳金鋒，都無法挽救La new熊高雄主場低迷的票房，林子偉如果成為台鋼雄鷹選秀狀元，能否大幅拉抬高雄主場票房，老實說，必須持保留態度。

的確，林子偉確實有一些人氣，但他大聯盟的巔峰時期是在2018年，從2019年至今，在各國聯盟、各層級打滾，單季最多出賽都不超過80場，而且大小傷勢不斷，去年他在大都會3A出賽28場，打擊率只有0.152。

另外，去年林子偉在3A守游擊139局出現5次失誤，游擊守備率0.928，同年在美國獨立聯盟守游擊105局有2次失誤，游擊守備率0.951，在澳洲聯盟守游擊111局出現6次失誤，游擊守備率0.891，整體在游擊防區的守備狀況並不穩定，或許因為如此，今年他在獨立聯盟幾乎都守二壘。

10年前曼尼月薪150萬元，這是中職34年歷史最頂級的薪水，陳金鋒月薪83.3萬元，則是歷年旅美野手返台最高薪，林哲瑄回來第一年的月薪45萬元已算頂級待遇，蔣智賢為42萬元，胡金龍和陳俊秀都只有38萬元，陳鏞基僅30萬元，高國輝更只有20萬元，吉力吉撈．鞏冠與張進德能蹲又能打，同為40萬元。

論名氣、打擊能力與影響力，林子偉都不如曼尼、陳金鋒，剛返台身價就破百萬月薪，值不值得這個價碼，其實是值得討論的議題，林子偉月薪在當初林哲瑄的45萬元之上，應該沒有太大問題，但要突破陳金鋒的83.3萬元，年薪超過千萬元關卡，這就有待商榷了。

曼尼當年在義大的月薪打對折，或許是林子偉返台初期的月薪天花板的參考數值，也就是最多75萬元，會是比較合理的「價格」，至於能否打出「價值」，就要看林子偉的表現了。

現階段來看，扣除返台發展機率不高的陳偉殷和陽岱鋼，效力紅襪的張育成如果現在回來打中職，是唯一夠格拿到一張月薪超過百萬元複數年合約的旅外球員；張育成大聯盟生涯出賽213場，敲出17發全壘打，外帶69分打點，今年經典賽大放異彩，一夕爆紅，實力和人氣都力壓林子偉，假設現在張育成回來絕對可以吸引不少球迷進場，當然，這只是假設。

假設張育成今年就返台加入中職選秀，年薪千萬應該不是問題。 美聯社資料照片

假設2017、18年林子偉當紅時期決定返台發展，可能可以拿到接近千萬年薪的複數年約，只是後來發展和狀態不如預期，目前已經很難再打回大聯盟，人氣和身手肯定不如當年，身價當然也得再評估。

剛剛談完旅美野手鮭魚返鄉，最後來看近年旅美投手返台發展的狀況，江少慶月薪超過百萬元，去年防禦率高達4.70，今年防禦率3.66，還不如洋投的3.09，江少慶去年至今先發34場只拿到7勝，平均每5場先發只拿到1勝，完全沒有展現富邦球團期待的王牌身手。

王維中月薪剛好百萬元，中職生涯先發32場只拿到6勝，和這一年半來的江少慶差不多，平均每5場先發拿1勝，王維中傷痛不斷，今年只能擔任中繼投手，防禦率高達5.50，他既不是先發投手，也不是第8、9局的布局投手、終結者，這樣的成績和貢獻度，味全龍給的高薪顯然不符合經濟效益。

王維中本季拿下1勝的平均薪資成本，恐怕是陳克羿的20倍之多。 聯合報系資料照片

而且，江少慶、王維中無法為母球隊帶進可觀的球迷和期待的人氣，去年6月23日禮拜四在天母球場，江少慶首度和王維中同場先發較勁，兩人合計年薪破2500萬元，結果居然只有2716人進場看球，場面冷冷清清，就連味全龍總教練葉君璋都說：「就就是兩個比較貴的投手在投球，沒有強投對決的氛圍。」