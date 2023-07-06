史上最昂貴的球隊卻打超爛 大都會到底錯在哪？

即使在美國國慶當天拿下三連勝，紐約大都會隊還是在五成勝率以下七場，落後國聯東區領先的亞特蘭大勇士隊18場，距離外卡都還差6.5場。這支大都會隊是老闆柯恩（Steve Cohen）花了三億五千萬美金打造，為了奪冠而組成的球隊，是大聯盟歷史上第一支年度薪資突破三億大關的球隊，但卻看似柯恩這位對衝基金操盤人生平最糟投資。一直頗有耐心的柯恩在上禮拜都罕見地親自面對媒體，宣告如果再不見起色，球隊在交易大限前可能解體。

大都會隊究竟錯在哪裡？他們不管投、打、防守都在聯盟後段班，我們先從投手講起，因為今年大都會著力最多的就在增強投手戰力，季前重金簽下韋蘭德和千賀滉大。但他們先發輪值的自責分率高達4.68，在三十隊中排第22，而團隊的自責分也是第22。最大問題是他們好球率的低下，他們的好球率居然在全大聯盟排倒數第一（61.5%），比全聯盟自責分率最高的運動家隊還低。對於投打對決來說，誰能取得球數上的領先，誰就能控制對戰的優勢。根據維度奇（Tom Verducci）的研究，大聯盟的平均值如下：

林煒珽／製表

大都會隊今年在投手球數落後時投球的比例高達第三多（28.6%），只輸給運動家和洛磯，而這兩隊的自責分率是倒數第一和第二。

大都會放走了迪葛隆，用40歲的韋蘭德來取代他，讓他們的先發投手群年齡更老。大都會輪值中有六人先發十場以上，其中三人超過36歲：韋蘭德、薛則（七月底滿39歲）、卡拉斯科（36歲），現代史上只有三隊有三位年過36歲的合格先發投手，分別是1945年的紅人和小熊隊，以及1982年的天使隊。現在的投手年紀越大，需要的休息天數就越長，再加上在日本習慣一個禮拜出賽一次的千賀，造成大都會的輪值難以正常以投一休四的節奏出賽，直到六月下旬前，大都會只有薛則、彼得森（David Peterson）和梅吉爾（Tylor Megill）曾投一休四過。他們從6月24號從薛則開始，使用投一休四的節奏（但中間還是用休兵日跳過千賀），但在此之前他們在13次這樣的比賽時，先發輪值只有3勝5敗，自責分率高達6.71。僅僅13次的正常輪值出賽，只有天使、太空人、紅襪和教士隊比他們還少。

千賀滉大生涯首季在大聯盟的表現算是相當出色，但他沒有辦法正常投一休四，讓大都會的投手調度有些混亂，這個隱形成本其實是相當的高。 美聯社

還有一點，他們常常在比賽一開始就落後，如果比賽只打兩局，那他們會被對手以108比61的分數打趴，以他們極為平庸的攻擊能力，比賽後段要反攻極為辛苦，所以他們在對手先得分的比賽中只有14勝35敗，連三成勝率都不到。

不只投手老，他們的野手群也老。在大都會所有合格的選手中，不管投手還野手，只有阿隆索和林多還在二字頭，老邁的程度只有洋基、洛磯和老虎堪比。今年在改規則後，年輕的雙腿和運動能力明顯吃香，幾支令人驚豔的球隊，如光芒、響尾蛇、金鶯、紅人，都在平均年齡最年輕的前七名內。他們今年已經用了24位年過三十的選手，是全大聯盟最多的。喔，他們還剛剛從水手隊交易來一位30歲的中繼投手哥特（Trevor Gott，還順便吃掉水手DFA的Chris Flexen剩下的八百萬薪水，豪氣十足）。

如果抓個別戰犯，那就多了，像是麥尼爾，剛剛和球隊續了五年大約，急於證明球隊投資明智，想要增加長打能力，結果反而讓這位打擊王變四不像，今年麥尼爾的拉打比例是41.7%，是生涯第二高的一年，而他去年拿下國聯打擊王、銀棒獎時，他的拉打率是生涯最低的34.2%。一堆軟弱的右半邊滾地球，造成他生涯最低的強打比例和掉到2成59的打擊率。

大都會二壘手麥尼爾以.326全聯盟最佳成績拿下去年國聯打擊王，在季前獲得球隊4年5000萬美元續約，但本季至今打擊率僅.259，也只有3支全壘打和24分打點。 美聯社

當然還有林多，從開季狀況就低迷到現在，沒有一個月的打擊率在2成30以上，最明顯的問題就是他對右投手的掙扎，左右開弓的他，今年對右投的打擊三圍是.215/.312/.399，全都是生涯新低。不過從上個月後，教練團有建議林多改變打擊機制，讓他略為回溫，最近三轟都是對右投打的。

大都會在明星賽前肯定勝率不到五成，如果我們把去年費城人隊的87勝當成打進季後賽的低標，那大都會在剩餘的77場比賽要有6成3以上的勝率，才能達標。但他們真的有辦法以現在的陣容撐到季末嗎？柯恩老闆會不會直接在七月底就把薛則和韋蘭德這兩位史上最貴球員送走？大都會的球季剩下的是更多的問號。