同為非留不可的球星 厄文與格林卻是兩樣情

今年的自由球員市場開跑不久，許多球星就已經被簽定留隊。但同樣是被母隊視為「非留不可」的重要球星，球隊在留人時的心情和考量卻是大不相同，其中獨行俠的厄文（Kyrie Irving）和勇士的格林（Draymond Green）就是分屬兩極的對比。獨行俠要留新成員厄文，因為不留下他的話，損失會更大。至於勇士要留元老級核心格林，則是因為留他下來的成效最大。

厄文是今年二月才從籃網轉隊加入，這筆交易讓獨行俠付出了巨大的代價，不只損失了丁威迪（Spencer Dinwiddie）和史密斯（Dorian Finney-Smith）等即戰力，也賠上了一枚首輪簽和兩枚次輪簽的未來資產，而磨合不順的結果，最終讓原本佔據前段班席位的獨行俠跌出了季後賽。即使許多人認為獨行俠應該及早認賠殺出，就此結束這一場豪賭的失敗實驗，但站在務實的角度來思考，卻是非留下厄文不可。畢竟厄文是自由球員，今夏若是放他離開，球隊等於是一無所有。先留人之後，看後續情況的發展再作打算，確實是比較合理的作法。

何況留下厄文之後，無論是讓他繼續和唐西奇（Luka Doncic）嘗試不同的合作打法，還是讓他打出更好的身價之後做交易，都有可能為獨行俠帶來更好的戰績和效益，這些都要比直接放人來得更有操作的空間。有了這一層考量，讓獨行俠得要出手留下厄文，但也不難理解管理層在做出留人決定時的心情並不好受。畢竟面對可能會蒙受的損失，很多人還是會想賭一把看看能不能逃過一劫，而比起可能拿到的正向收益，人們會更想要避免損失給他們帶來的負面情緒。

話雖如此，獨行俠想要避免損失而投資下去的金額實在太大了。給厄文三年一億兩千六百萬的合約，一旦他重演過去幾年在塞爾蒂克及籃網的劇本，像是受傷或是出現場外的脫序言行而無法上場，都將讓他的交易價值大減，這等於是給球隊創造了一個巨大的包袱。

獨行俠會立刻端出這樣高額的合約，其實也是考慮到厄文的球星地位和行事風格，若是在態度上有所遲疑和保留，尤其是在金額上談不攏的話，很可能會讓他憤而走人。既然球隊決定了要留人，那就以最快的速度和最高的金額來確保能夠達成目標。只是這麼一來，又更顯得球隊在做這個「非留不可」的決定時，確實帶著一種迫不得已的心情。

獨行俠雖然很快就端出天價合約給厄文(左)，但合約年限也只敢給出3年。大家心知肚明獨行俠是唐西奇(右)的球隊，厄文要是一直無法與他有更好的配合，可能很快就會成為交易籌碼。 路透社資料照片

和厄文相比，格林則是完全不一樣的狀況。格林已經在勇士待了超過十年，並不是初來乍到的新成員。他在球隊中的作用和地位無庸置疑，而有格林在場上，主力球星柯瑞（Stephen Curry）確實打得更加出色，並不像厄文和唐西奇那樣難以加乘出更好的效果。格林確然具有「非留不可」的必要條件，但考量到他的年紀和勇士未來的薪資壓力，讓他今夏的去留問題一直難有定論，尤其是先前和波爾（Jordan Poole）的衝突事件，更讓他季後的續約被媒體形塑成單選題，制服組必須在球隊的過去和未來之間做出選擇。

當勇士把波爾交易到巫師，這個單選題的答案就已經提前揭曉。而此時的格林更是非留不可的老將，不然就是兩頭落空。只是勇士在留人的過程之中，心情要比獨行俠留厄文的迫不得已來得篤定。以四年一億的合約留下格林，即使33歲的他有可能在接下來的球季因為老化而出現大幅度的退化，但勇士留人的決定，在感情上無論是對球員、球隊還是球迷都已經有所交待。

先前格林被許多媒體報導，他對於自己的現有薪資感到不滿，所以才會選擇跳出兩千七百萬的球員選項，來尋求一份更大的養老合約，這讓許多球迷指責他自私和貪心。然而，球員能夠打球賺錢的時間有限，原本就該獲得應有的保障。而勇士留下格林的價格和年限，其實也為雙方創造了雙贏的局面。新訂的合約雖然是四年，但讓勇士下一季可以少付給格林五百萬，這將為勇士省下大筆的豪華稅。從這個角度來看，格林先前跳出高額的球員選項其實是對球隊更有幫助的作法。而勇士的回報則是多了第四年的球員選項，要比原本各界預期的三年合約更長，無論是形式上的尊重或是實質的保障，都給了格林足夠的規格和待遇。也因此勇士留下格林所帶來的成效，要遠比放他走人來得更大。和獨行俠必須留下厄文來避免損失的情況相比，確實是大不相同。

格林(右)在上季季前給了隊友波爾(左)一拳，差點就要跟勇士說再見。但球季結束後走的是波爾，格林還獲得四年合約，裏子和面子全都找回來了！ 歐新社資料照片

今年夏天的自由球員市場中，厄文和格林都是母隊非留不可的球星，但球隊在留人時的心情和考量卻是迥異。類似的例子還有很多，只是這兩人確實代表了兩種極端，接下來就看兩人是否能夠在場上發揮出預期的效果，到時又將會是一次有意思的對照和比較。