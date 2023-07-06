中職／首位效力台日樂天球員 由規表現應能優於牧田和久

上半季一度佔據龍頭位置許久的樂天，最後竟成為第2支淘汰指數歸零的球隊，下半季要面對的除了失誤及牛棚不穩的狀況之外，在威達爾被買斷轉戰韓職及霍爾傷病待觀察的影響下，樂天在上半季結束前能運用的洋投只剩下雷法、終結者豪勁及因雨只投2局的道博格，為了補強洋投戰力，樂天在日前宣布簽下日籍投手由規(佐藤由規)，樂天球團沒有要台灣球員要旅日挑戰，反而是讓前日職投手來台報到。

從棒球名校仙台育英高畢業的由規，是07年養樂多的第1指名，當年與中田翔、唐川侑己並稱高校3大物，19歲的09年球季就成為球隊先發輪值的一員，21場先發雖然只有5勝10敗，但投了121局，有91次三振，防禦率則是3.50，以一個未滿20歲的年輕投手來說已經是非常優異的表現了；隔年先發25場，167又2/3局中投出149次三振，防禦率是3.60，拿到12勝9敗，還以161公里刷新了當時的日本投手最快球速。

由規是養樂多燕子2007年選秀的第一指名。 擷圖養樂多燕子FB官方粉絲團

10年球季也是由規日職的生涯年，隨後就因右肩傷勢而每況愈下，15年季後被降為育成球員，即使隔年又回歸成正式球員，但接下來的3年在一軍投球局數都未超過50局，18年季後被戰力外，回到故鄉仙台與東北樂天簽下育成球員約，19年升上正式球員，僅在一軍登板1局，這也是他日職最後一次在一軍出賽，20年季後再度被戰力外，21年初加入隸屬於日本獨立聯盟棒球挑戰聯盟的埼玉武藏熱火熊，這年雖然防禦率高達5.16，卻也拿到8勝，去年的防禦率進步到4.17。

離開養樂多後，由規在18年以育成球員身份加入東北樂天金鷲。 擷圖自東北樂天金鷲FB官方粉絲團

由規今年雖然兼任投手教練，仍先發10場，投出6勝3敗，防禦率是出色的2.44，並有7場是優質先發，投球內容算是加入獨聯3年來最佳，只不過身處在日本獨聯卻會被注意到，不太可能是因為被樂天長期關注，畢竟他自己都說上週才收到邀請，應與出身自仙台及曾在東北樂天待過有關。

身為昔日的第1指名大物，即使時隔多年，由規在台灣仍具有一定的知名度，他來台打球讓人聯想起去年球季加入中信，同樣擁有高知名度的牧田和久。

由規在決定加入樂天桃猿之前，曾在日本獨聯打拼。 擷圖自埼玉武藏隊官方網站

在日職拿過個人獎項及上過大聯盟的牧田，與由規20年球季曾同時在東北樂天，只不過牧田那時在一軍出賽52場，拿到22個中繼點，是一軍主力牛棚，與未曾上過一軍的由規應無太多交集，牧田21年在一軍出賽場次銳減，僅登板17場，但3.31的防禦率及1.22的WHIP其實並不算差，季後卻被東北樂天戰力外；4月中來台加入中信，當時的新聞媒體關注度比這次的由規更高，7月12日牧田迎來個人的中職初登板，該場中繼1局被打2支安打失1分，之後的5場比賽也都是以中繼身份上場，不過場場都接受中職打者的安打洗禮，總計5又1/3局就被打出14支安打，防禦率高達8.44，9月中黯然被解約，球迷在台灣完全感受不到牧田的投球威力，返回日本後在10月底宣布引退。

牧田和久在日職成績的遠比由規輝煌，去年加入中信卻表現不佳，最後黯然離隊。 聯合報系資料照片

前一年還在日職一軍出賽且內容不算差，卻在中職被打得滿頭包，或許是牧田在身心都有些狀況，對職棒生涯經歷過多次高峰低谷，並已在獨聯磨練3年時間的由規來說，心理層面應十分堅強，且上一場先發是6月24日，本季持續出賽，投出3年來最佳成績，體能技術也不是問題，這次樂天給了他回歸職棒生涯的契機，相信他能好好把握，就期待由規站上中職一軍戰場的那一天吧。