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日職／「右」見驚奇！ 連兩年打擊王爆大冷門

聯合新聞網／ Hiyan
頓宮裕真(左)目前以0.339打擊率在洋聯打擊排行榜上保持獨走，是唯一的三割男，跌破一堆專家眼鏡。 擷圖自歐力士猛牛官方推特
頓宮裕真(左)目前以0.339打擊率在洋聯打擊排行榜上保持獨走，是唯一的三割男，跌破一堆專家眼鏡。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

攤開今年日本職棒兩聯盟的打擊排行榜可以發現明顯對比，中央聯盟前六名打擊率都在3成以上，反觀太平洋聯盟則是只有第一名的頓宮裕真打擊率超過3成，形成了名符其實的「一枝獨秀」。同時，頓宮裕真的打擊率並非剛過3成而已，而是高達0.339，比起第二名的柳田悠岐0.291有相當大的差距。洋聯打擊排行榜二到五名的柳田悠岐、中村晃，以及今年剛以FA轉隊的森友哉、近藤健介都是洋聯代表性的強打者，名列前茅不令人意外，只是目前都不及3成，更加突顯了頓宮裕真今年打擊成績的難度與價值。

如果頓宮裕真最後順利奪下打擊王，將寫下洋聯另外一項難得的紀錄，那就是連續兩年聯盟打擊王都是由右打者所拿下。洋聯上一次有右打者連續兩年獲得打擊王已經要回溯到1988-1989年的高澤秀昭(羅德)以及洋砲布馬(歐力士；Boomer Wells)，距今已有34年之久。洋聯近幾年呈現「左打獨大」的局面，2001年之後獲得打擊王的右打者只有李克(樂天；2008年；Rick Short)、和田一浩(西武；2005年)、內川聖一(軟銀；2011年)以及去年的松本剛(日本火腿；2022年)。

去年松本剛異軍突起，以0.347擊敗了0.335的吉田正尚，成為日本火腿隊史右打者打擊王的第一人。以吉田正尚的成績放在任何一個年度成為打擊王都不為過，但碰到了大爆發的松本剛，想在赴美之前達成打擊王三連霸的美夢破碎。松本剛去年是職棒第11年球季，在此之前他從未達成單季3成，甚至只曾在2017年達到規定打席數，完全沒有人會料到他竟然一舉打敗吉田正尚等一大票聯盟的打擊好手。今年至今他的打擊率0.260，只剛好擠進第10名，火腿隊球迷絕不希望松本剛去年的好表現只是曇花一現而已。

頓宮裕真2018年選秀第二指名加盟歐力士，不過新人球季就碰到職棒嚴酷的考驗，只有0.198打擊率。去年出賽81場是生涯最多，雖然首度全壘打數11支到達兩位數，不過打擊率也只有0.226，因此洋聯很有可能形成近兩年打擊王都是突然竄起的打者。否則季前預測打擊王，一般大多會鎖定柳田悠岐、中村晃、森友哉、近藤健介或是島內宏明等具有實績的打者，尤其是左打者居絕大多數。

頓宮裕真嶄露頭角的時間剛好是吉田正尚離隊之後的第一年，歐力士一度令人擔心戰力下滑的問題，但在FA補進的森友哉之外又有頓宮裕真的大爆發，成功地填補了吉田正尚的戰力空缺，也使得歐力士仍然得以在洋聯保有相當的優勢，目前仍暫居第一。不過頓宮裕真的竄起絕非偶然，去年對軟銀的CS季後賽他就有過3場列入先發。最後對養樂多的日本一總冠軍賽第三戰甚至扛下第四棒，可見中嶋聰監督有計畫性地在培養這名26歲的打擊好手。

以目前頓宮裕真獨走的態勢以及開季之後穩定少見低潮的態勢看來，在爭奪打擊王的道路上他的確佔有優勢。不過洋聯還是高手如雲，加上頓宮經驗較為缺乏，也是比較吃虧的地方。另外就是要提防類似牧原大成等目前打席數還不足的「隱形3成打者」意外殺出。

棒球專欄 日本職棒 柳田悠岐 森友哉 吉田正尚

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