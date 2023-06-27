安吉出招爵士構築「禁區海」 老鷹賤賣柯林斯的背後意義

趕在自由市場開市前，爵士與老鷹先完成一筆重磅交易，爵士以待退老將蓋伊（Rudy Gay）與未來二輪簽，就換來年輕前鋒柯林斯（John Collins），單純從籌碼角度當然是大贏家，但老鷹也有其不得不賤賣的立場。

亞特蘭大方面，主要就是因為新版勞資協議即將上路，他們的薪資結構因此大有問題，面臨要避稅以及新秀續約的挑戰，這讓他們有著沉重降薪壓力，不得不找上有龐大空間，能硬吃柯林斯合約的爵士。

單就這筆交易而言，爵士當然大賺，但實際上老鷹也不能說虧，因為能做的選擇有限，也達到目的。問題出在為何要堅持到現在才交易，未能換回更好的包裹？

馬卡南(右)與柯林斯的連線有望幫助球隊衝擊季後賽。 美聯社

過去四年來，柯林斯每年都壟罩在交易傳聞當中，哪怕2年前以5年1.25億美元續約，交易風聲也未曾斷過，年初甚至就與爵士做過初步討論，只是當時未能成局。猶他後來把籌碼拿去跟湖人交易，再透過買斷衛斯特布魯克（Russell Westbrook）騰出現在的薪資空間，曲曲折折後，還是成功盤來柯林斯。

包括爵士在內，上賽季籃網、獨行俠等隊，也都曾嘗試得到這位曾經「20分10籃板」的潛力股，問題就是老鷹態度反覆，一度還要求接近米契爾（Donovan Mitchell）跟戈貝爾（Rudy Gobert）的包裹，才願意點頭，如跟籃網索價西蒙斯（Ben Simmons），據傳與老闆干涉有關。

偏偏眾球團也看出柯林斯在亞特蘭大越來越尷尬邊緣的地位，未急著出手，就一直拖到現在，才看似只以蓋伊與二輪選秀就廉售。

這是對老鷹最可惜的一點，一個曾經被寄予二當家期待的年輕球員，最後只能拿來降薪資：雖然創造出高額交易特例，但除非用於季後賽臨門一腳，大概率也是放水流；蓋伊更是早在史奈德（Quin Snyder）教練還在爵士時，雙方就有所嫌隙，加上業已年邁，也不會有太大用場，交易本身只在止損，卻未能幫球隊加分。

今年首輪第9順位新秀漢崔克斯也可頂上四號位。 美聯社

反觀爵士。雖然外界也頗多聲音，質疑為何爵士要再擴大「PF海」？

在此之前，已有現任當家馬卡南（Lauri Markkanen），歐林尼克（Kelly Olynyk），乃至今年首輪第9順位新秀漢崔克斯（Taylor Hendricks）可頂四號；要讓柯林斯頂五號？陣中卻也已有凱斯勒（Walker Kessler）與執行球員選項的瓊斯（Damian Jones），禁區著實壅塞。

但如果有追蹤這幾年猶他情報的球迷會知道，爵士早在史奈德時代，就對這位出生自猶他州，有地緣關係的前鋒諸多青睞，幾乎從老鷹有意交易開始，就一直有傳聞。

「雖然晚到，但不是不到」，終於他還是來到鹽湖城，基於長年追求，筆者認為爵士應該還是有關於柯林斯的長期計畫，而不是一些人認為的只想快速再轉賣，純粹買低賣高的投機。

這不是說柯林斯會就此成為不動產，事實上現在的爵士也無人是絕對不可動，但除非籌碼太香，柯林斯仍年輕、還有三年約，且價格到時候看來也不貴，爵士留下自用或許更實惠。

首先，讓猶他能有恃無恐的，就是去年擦亮「修理師」風采的主帥哈迪（Will Hardy），原本各隊的失意人，幾乎都能在爵士找到新天地，就算只是過客，往往也都帶著抬高身價離開，賓主盡歡地成為不錯好籌碼。

凱斯勒新秀年就展現禁區威力。 美聯社

柯林斯曾經證明自己有「20分10籃板」實力，只是在亞特蘭大，他的看似全能最後變成什麼都可以被取代，失卻了定位，也失卻了時間；但爵士有哈迪，而且是支較老鷹更強調團隊傳導、無球與空間的球隊，亦熱愛延伸投射，相信能一定程度幫他遮掩弱點與發揮強項。

再者，去年爵士本來就打過蠻多時間的大三塔，常常讓馬卡南進攻端打到三號位，或者根本不刻意區分前鋒位，並非新鮮事；新秀漢崔克斯也未必能馬上於NBA先發，哈迪其實亦非什麼陣型都堅持凱斯勒先發，加上為禁區深度添保險，柯林斯因此可以成為先發替補兩相宜的活棋，無論是先發四號，或者遊走替補四、五號（這正是上季蓋伊的任務，所以無論如何都是升級），想必仍有一定上場時間。

去年柯林斯的外線大跌，其中一個原因也在手指傷勢，爵士現有的禁區深度對他亦有利，能得保更充分等待完全傷癒的時間，期待恢復那個一度三分球達4成命中率的高砲塔風采。

在今年約柯奇（Nikola Jokic）奪冠，金塊強勢崛起情況下，聯盟的Meta本來也就隱約又一次往囤積優質長人稍稍轉向，加上溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的橫空出世，在薪資空間充裕且不急於馬上衝刺戰績情況下，爵士又手握擅於重生總教練，先屯禁區，未來真的是自用轉售兩相宜，誰知道會不會又一次讓安吉（Danny Ainge）發大財？

當然，在禁區滿滿情況下，鹽湖城再有動作也不意外，不過最有可能人選，也非甫交易來的柯林斯。

歐林尼克可能會成為交易籌碼。 美聯社

儘管是安吉愛將，早前就有球團拋出歐林尼克於市場詢價的消息，畢竟年已32歲的他，跟現在邁入重建的爵士，時間線相對不同，還在當打之年，技能多元又有對抗性與射程的歐林尼克，應該也已在一些有意爭雄強隊的雷達上，頗為適合中前鋒第六人角色。

倘若安吉真要兜售，就讓我們拭目以待，還能再為鹽湖城變出什麼交易魔術吧！