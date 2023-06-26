火球男查普曼浴火重生 球速再破百成強隊交易目標

「誰是史上球速最快的投手？」是棒球迷最常討論的問題之一。過去這個問題一直沒有標準答案，可以是綽號「大火車」的沃特．強森（Walter Johnson）、費勒（Bob Feller）等古早神獸，也可以是傳說中曾投出108英哩快速球的三振王萊恩（Nolan Ryan），但真正能被載入史冊的還是「古巴火球男」查普曼（Aroldis Chapman）。他在2010年9月24日當天飆出的105.8英哩球速（約等於169.3公里）後來被寫進金氏世界紀錄。不僅前無古人，即便近年來球速能飆上三位數的投手多如過江之鯽，查普曼的這項紀錄始終是屹立不搖。

新球迷可能很難想像十多年前查普曼火球連發的轟動程度。早期大聯盟球場不一定有裝測速槍，再加上各種測速槍的技術及精度都不統一，很難判定測到的球速有多可靠，也因此某某投手的球速有多快可以吹得天花亂墜，但終究只有參考價值而已——就像前面提到萊恩的那記速球。直到2006年大聯盟開始在各球場全面設置投球偵測系統PITCHf/x，測速這回事才總算有了一致的標準。

當然，在查普曼登上大聯盟之前不是沒有投手能球速破百，像是前老虎救援投手祖馬亞（Joel Zumaya）、前道奇終結者布拉克斯頓（Jonathan Broxton）都曾被PITCHf/x測出三位數字的球速。但能一球接一球不斷飆出破百球速的，查普曼絕對是史上第一人。而且查普曼的球速可不是剛剛好達到三位數而已，根據大聯盟官網在2014年所作的統計，近七個球季中球速最快的37球查普曼包辦了35球，同一年球速最快（至少在100.8英哩以上）的139球也有136球是出自查普曼的左手，堪稱是用球速「洗版」的男人。

查普曼在全盛時期是全大聯盟排名第一的火球男，他過去有8個球季的K/9值是在15.0以上，而且也有8個球季拿下30次以上的救援成功。 歐新社資料照片

不過再生猛有力的手臂也逃不過歲月這把殺豬刀。隨著年歲漸長，查普曼的球速自然呈現下滑趨勢。2017年是他最後一個平均球速破百的球季，也是他自2012年開始擔任終結者後第一次單季防禦率超過三。這一年查普曼重新穿上洋基球衣並成為史上最高薪終結者，但年過29已不再年輕的他球速也開始逐年下降，終於在去年降到生涯最低的97.5英哩，平均每九局三振次數也從前一季的15.5陡降到10.7。與之成反比的是不斷上升的防禦率，再加上控球不佳的老毛病越來越嚴重（連續兩季每九局保送次數超過6），同樣在去年，查普曼迎來大聯盟生涯第一個防禦率破四（4.46）的球季。球季才打一個多月，洋基就迫不及待拔掉他的終結者。

球季結束後查普曼成為自由球員。以他即將過35歲生日的「高齡」，球速直直落，場下又一堆問題（曾因家暴被禁賽，也曾因未參加訓練被洋基踢出季後賽名單），可想而知不會有太多球隊對他有興趣。直到今年一月底查普曼才終於找到新東家——皇家隊以一年375萬美元的代價「收留」了這位老投手。這薪水還不到查普曼前一年的四分之一。而且皇家跟洋基一樣並沒有將終結者一職交給他的打算，因為他們隊上已經有了去年救援成功24場表現穩定的巴洛（Scott Barlow），找來查普曼只是為了讓年輕的牛棚多個老將坐鎮。

幸運的是，皇家似乎特別擅長改造跟重塑救援投手。像是轉到皇家才改當終結者後來拿下國聯救援王的戴維斯（Wade Davis）、從勝投王成功「轉職」皇家終結者並且單季投出30次救援成功的甘乃迪（Ian Kennedy）都是有名的先例。來到皇家後查普曼果然也順利走出生涯最低谷。改當布局投手的他平均時速躍升到全聯盟（投滿25局以上投手）第五快的99.7英哩，每九局三振次數也大幅上升到16.4次，被打擊率則只有.174。雖說控球不佳的毛病還是沒改善（每九局保送多達6.8次，跟去年6.9次不相上下），但只要查普曼上場，絕大多數打者都只上得了一壘——因為他被擊出的16隻安打中只有3隻是長打（全是二壘安打）。至今出賽28場投了26.1局的查普曼被擊出全壘打隻數依舊掛零。

查普曼本季在皇家的平均球速已接近100英哩，壓制能力大幅回升，目前防禦率低到.273，而且26.1局投球還沒有被打出任何全壘打！ 美聯社

查普曼浴火重生，再加上皇家老早篤定在美聯中區墊底，接下來他被交易就只是時間問題。包括遊騎兵、道奇在內，幾乎所有劍指季後賽但牛棚戰力仍嫌不足的球隊都一一被點名。不過最有趣的一則消息來自查普曼的老東家——近況最火熱剛拉出一波12連勝的紅人也可能與他再續前緣。查普曼自己在受訪時也表示如果能在球員生涯結束前再次披上紅人戰袍，肯定是美事一樁。

初出茅廬就以火球一鳴驚人，隨即成長為現役最強終結者之一，幫助小熊拿下世界大賽冠軍後又成為史上最高薪終結者，這一路走來查普曼的球員生涯可謂高潮迭起。如果能在遲暮之年幫助老東家重返季後賽，確實會是個完美的句點。不過想要爭取他加盟的球隊多不勝數，接下來查普曼將會加入哪一隊已是交易大限前的一大焦點。