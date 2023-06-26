日職／投手表現大幅改善 巨人足以讓領先群不寒而慄

讀賣巨人隊在剛結束的跨聯盟交流戰雖然錯失了2014年以來、相隔9年的交流戰優勝，不過11勝7敗戰績與優勝隊伍橫濱DeNA、歐力士、軟銀戰績相同，逐漸有復甦的味道。

交流戰之前巨人隊戰績23勝24敗，帶著不到5成的勝率進入到交流戰，加上球季開打之後打得跌跌撞撞，原本已經被屏除在爭冠行列，不過經過這個交流戰之後已經讓人嗅到不一樣的味道。

巨人爭冠不被看好的原因，剛好就是現在有機會爬起來的最大原因，那就是投手群。巨人隊的3.71團隊投手防禦率雖然仍在聯盟墊底，與今年崩壞的養樂多燕投3.68相距不遠，不過在交流戰之前的團隊投手防禦率高達4.03，而交流戰期間只有3.00，明顯好轉許多。交流戰防禦率低於3的只有日本火腿2.24、歐力士2.75、中日龍2.81、橫濱DeNA2.93。擺脫「投痛問題」成了巨人在球季後半段重新振作的最大利多。

以先發投手來說，戶鄉翔征以8勝1敗暫居聯盟勝投王、勝率王，2.45防禦率也相當優異，儼然已經取代菅野智之成為巨人軍的新ACE。洋投葛里芬（Foster Griffin）雖然只有4勝3敗，不過優質先發率甚至比戶鄉翔征更好，2.53防禦率也不相上下。這兩名先發支柱讓菅野智之長期缺陣的影響大幅降低。除了他們之外，巨人隊幾名優質的潛力投手，尤其是左投手眾多，將是球隊未來可以期待的新戰力。

22歲的橫川凱（2018年第4指名）已經在一軍固定先發，拿下4勝4敗、防禦率3.32，未來性十足。同樣22歲的井上溫大（2019年第4指名）去年曾在對日本武士隊的比賽有出色表現，交流戰後第一場比賽就被賦予先發，足見原辰德對他的重視程度。4月受傷的委內瑞拉籍左投曼德斯（Yohander Méndez）在相隔兩個月之後復出，6月13日對西武先發6局0失分，拿下勝投。巨人的先發左投人員的深度相當充足，加上2019年選秀第一指名的堀田慎吾將於近期復出，也大大增加巨人隊的先發人手。

22歲的左投橫川凱已經在一軍固定先發並拿下4勝，未來幾年將是巨人隊的主力先發。 擷圖自讀賣巨人官方推特

中繼方面也有好消息，同樣是左投手前來協助，2019-2020巨人二連霸的中繼大將，同時也是2019年世界12強日本隊國手中川皓太5月份復出之後，6月份後援8場比賽都沒有失分，已經逐漸恢復身手。加上原本的高梨雄平、大江竜聖，又傳出將補強經典賽巴拿馬國家隊左投巴多納多（Alberto Louis Baldonado）消息，加上洋投畢迪（Tyler Beede）交流戰後轉往後援連續5場都沒有失分，巨人隊原本最差的4.06團隊後援投手防禦率，牛棚脆弱的問題可望大幅改善，這是在季初完全無法想像的利多。

配合上原本就具有相當破壞力的攻擊火力，雖然目前大多聚焦在阪神虎、橫濱DeNA，但球季即將進入過半左右的賽程，只相差首位球隊阪神4.5場勝差，巨人隊後勁真的不容小覷。尤其在二連霸的養樂多已經被愈拋愈遠之後，他們是檯面上最具有爭冠經驗值的隊伍，這個經驗值剛好是阪神虎、橫濱DeNA兩隊所最為欠缺的。