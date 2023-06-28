棒球／無人知曉的孤獨 旅外打拚甘苦談

【撰文・鍾亞芳】

學生時期在眾多選手中以亮眼身手獲得球探關注，簽訂合約後背起行囊進入更高強度戰場，旅外選手要拚的不只球技，適應新環境能力、對於陌生語言理解力，甚至不同文化所帶來衝擊都是考驗，味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠7年旅外資歷，前期還有江少慶、陳品學與張育成作伴，4人加上翻譯互相照顧，各自分發後，開始面對真正挑戰。

異地打拚有苦有樂 學習語言很重要

缺少有相同語言夥伴陪伴，尋找方法抒發心境更加重要，無法從負面想法中抽離，更容易在低潮中愈陷愈深，吉力吉撈．鞏冠方法就是與自己對話，「不然就是打電話給(林)子偉，一起分享遇到的狀況，互相笑一笑，心情就會好一點。」

學習英文除了要融入隊友，更重要的是與教練溝通能更順暢，「在那邊真的壓力大是遇到問題時，英文畢竟不是母語，無法像中文一樣表達得這麼貼切，可能你想講的東西，教練聽到的只有50%，有時也會懷疑，教練理解的對嗎？」

所有小聯盟選手共同目標就是拚上大聯盟，只要是同樣守備位置就是競爭對手，「大家都默默做自己的事，真心交朋友的沒幾個，每個人都想保住飯碗，都想得到教練的愛，都想上大聯盟。台灣就不一樣了，很特別是會有學長、學弟的感覺，學弟需要幫忙時學長會帶，大家都互相幫忙，有家庭的感覺。」吉力吉撈說。

中信兄弟投手鄭浩均3年旅美生涯，赴美初期也期待能多學英文融入外籍隊友，不過球團安排他與林暉盛當室友，第一年又有翻譯相伴，走不出中文世界，隔年情況才漸漸好轉被安排至多明尼加春訓，因個性外向，短時間便與中南美球員打成一片，經常相約吃飯或外出走走，那段時間學會不少西文，現在德保拉說話也稍微聽得懂，「要說的話有點困難，但大概聽得懂一些西文單字。」語言除了讓鄭浩均拉近與隊友距離，也幫助了解異地文化，在為棒球夢想奮鬥同時，把握珍貴機會體驗國外風俗民情。

富邦悍將投手郭俊麟4年旅日經歷，地理位置雖與台灣接近，球隊文化仍有不同，赴日初期參與新人訓練，目的為提升選手練習量，以適應春訓，對象多為甫加入職棒新秀，「比想像還累，訓練量相當扎實，一度有放棄念頭，不過看到大家都努力撐著，自己也覺得要堅持下去。」其中有一循環為下盤強化，一整周的腿部訓練，早上體能、傳接球與核心訓練，午餐後稍作休息，下午進入下盤加強環節，隨後還有重量訓練，郭俊麟笑說，那時練到幾乎無法正常走路，甚至下半身抽筋，「春訓時會覺得身體有適應更強強度，確實能幫到選手，尤其下盤對投手非常重要，這麼重的量會有回到高中感覺，不過職棒球場、設備、住宿與高中有很大差別，心境也會比較舒服。」

富邦悍將投手郭俊麟，曾有四年旅日經驗。 聯合報系資料照

見世面、開眼界 旅外生活多采多姿

與來自世界各地精英好手競爭有限名額，球場上經歷高壓挑戰，閒暇之餘體驗當地文化、特色料理舒緩壓力，也為棒球生涯點綴趣味色彩，鄭浩均在多明尼加春訓時與當地隊友嘗試墨西哥餐廳後深深著迷，「那時看不懂菜單，中南美隊友英文夾雜口音我也不太理解，看圖片感覺好吃就點來試試，都還不錯，桌邊也有一些不知名佐料，加在料理一起吃也很棒，回台後也會找墨西哥餐廳解解饞，不過大部分口味都有迎合台灣人而改變，跟在中南美吃到的味道差很多。」印象最深刻莫過於酒吧「初體驗」，當地隊友沒想到鄭浩均不菸不酒，隨即帶他離開酒吧，不料接著竟是到脫衣舞夜店，對生活單純的鄭浩均無疑是異文化震撼教育，笑稱著實開了眼界。

郭俊麟自認幸運，在日本常遇到來自台灣選手，效力西武獅曾與中信兄弟投手李振昌是隊友，當時日本「Pokémon GO」風潮方興未艾，兩人曾在球場外圍跑步時偷帶手機，就是為了捕捉在附近出沒的「卡比獸」，只要時間允許，兩人就會化身「寶可夢大師」到處抓寶，最瘋狂時郭俊麟還曾搭了一個多小時的車到迪士尼樂園內抓寶。除了李振昌，郭俊麟與西武投手平良海馬交情甚篤，經常相約吃燒肉，平良海馬非常喜愛鼎泰豐，兩人經常一起大啖美食，郭俊麟笑說，被釋出後回到台灣，還收到平良海馬訊息，「問我他家附近哪裡有鼎泰豐，我想說怎麼會問我？他一直很想來台灣玩，順便吃鼎泰豐。」旅外生活無時無刻都在接收新事 物，即使新鮮難免會有思鄉愁緒，對於郭俊麟而言，與其說是想家，更多是思念朋友，「怎麼丟都丟不好、低潮時，心裡滿受傷，就會有點想回台灣，在日本比較少能溝通的朋友，有時候只能打電動打發時間，其實想想也算幸運，除了陸續遇到台灣選手，剛好科技也比較發達，與親友聯絡不算太麻煩。」

吉力吉撈．鞏冠遠在地球另一端，與台灣文化、時差甚至距離都是難以想像遙遠，「旅外的時候比較少人知道我，主要還是父母、家人、女朋友鼓勵，對我來說都是很重要的動力，每次只要聽到從家裡或是台灣傳遞給我的加油聲，都會覺得特別溫暖，好像帶著一種使命感，在異國打拚的感覺又更不一樣了。」

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