「500盤」評鑑結果揭曉！ 「喜相逢麵館」擄獲評審芳心奪11個盤子、Sinasera 24 楊柏偉獲「矚目新秀獎」
由聯合報系旗下青年媒體《500輯》原創、第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」已揭榜，共293間遍布全台的餐廳獲得殊榮，並於現場公布「九大特別獎」得主。本次榜單，私廚或熟客制料理受到許多評審青睞，位於台北東湖的私廚料理「喜相逢麵館」最為擄獲評審芳心，一舉拿下11個盤子；由現年31歲「Sinasera 24」主廚楊柏偉持續開發在地食材 、創意無窮，獲頒「矚目新秀獎」。
邀請50位背景多元卻都愛吃懂吃的重量級評審，每人選出過去一年讓他們念念不忘的十道菜，共同完成這份精彩舌尖品味的名單，現在就讓我們跟著50位評審、500道菜一起發掘這塊土地上更多值得記錄的好滋味，同時欣賞第一份台灣人觀點的「500盤」美食評鑑榜單。
【500盤】美食評鑑得獎名單
500盤單道菜色「3盤」以上得主
● 11盤：喜相逢麵館
● 9盤：AKAME
● 8盤：鄒記食舖
● 8盤：晶華軒
● 8盤：君品頤宮
● 7盤：Sinasera 24
● 7盤：金蓬萊遵古台菜餐廳
● 6盤：Tutto Bello
● 6盤：Solo Pasta
● 5盤：小樂沐
● 5盤：Liberté
● 5盤：logy
● 5盤：鼎泰豐
● 5盤：大三元酒樓
● 5盤：COAST
● 5盤：貓下去敦北俱樂部
● 5盤：老罈香川味兒
● 5盤：欣葉台菜
● 5盤：Ukai
● 5盤：三分俗氣
● 5盤：PASTi TRATTORIA
● 4盤：昭和食堂
● 4盤：RAW
● 4盤：榮榮園
● 4盤：Orchid by Nobu Lee 蘭
● 4盤：大地酒店.奇岩一號
● 4盤：Taïrroir態芮
● 4盤：牡丹天ぷら
● 4盤：Adachi足立
● 4盤：Wild Donkey野驢小餐館
● 3盤：鹽之華法式餐廳
● 3盤：台東特選海產
● 3盤：鮨七海 Sushi Nanami
● 3盤：望月樓
● 3盤：鮨隆
● 3盤：巴黎廳1930
● 3盤：漢來名人坊
● 3盤：頂粵吉品
● 3盤：小小樹食
● 3盤：Impromptu by Paul Lee
● 3盤：請客樓
● 3盤：MUME
● 3盤：富錦樹台菜香檳
● 3盤：明福
● 3盤：祥雲龍吟
● 3盤：Ephernité
● 3盤：OUAH．HANCHI 徐家私廚
● 3盤：Longtail Restaurant & Bar
九大特別獎得主
【矚目新秀獎】Sinasera 24 楊柏偉
【創新概念獎】RAW
【最接地氣獎】貓下去敦北俱樂部招牌涼麵
【經典老店傳承獎】大三元酒樓
【落地生根獎】祥雲龍吟
【台味再進化獎】Taïrroir態芮「休息站的回憶」
【台灣食材獎】EMBERS「構樹擂茶、花生豆腐、蝸牛」
【經典台味獎】金蓬萊遵古台菜餐廳「排骨酥」
【最佳融合獎】Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳
2021【500盤】特別報導
．500盤官網：50位評審、500道菜 第一份台灣人觀點的餐飲評鑑
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