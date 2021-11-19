「500盤」評鑑結果揭曉！ 「喜相逢麵館」擄獲評審芳心奪11個盤子、Sinasera 24 楊柏偉獲「矚目新秀獎」

由聯合報系旗下青年媒體《500輯》原創、第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」已揭榜，共293間遍布全台的餐廳獲得殊榮，並於現場公布「九大特別獎」得主。本次榜單，私廚或熟客制料理受到許多評審青睞，位於台北東湖的私廚料理「喜相逢麵館」最為擄獲評審芳心，一舉拿下11個盤子；由現年31歲「Sinasera 24」主廚楊柏偉持續開發在地食材 、創意無窮，獲頒「矚目新秀獎」。

邀請50位背景多元卻都愛吃懂吃的重量級評審，每人選出過去一年讓他們念念不忘的十道菜，共同完成這份精彩舌尖品味的名單，現在就讓我們跟著50位評審、500道菜一起發掘這塊土地上更多值得記錄的好滋味，同時欣賞第一份台灣人觀點的「500盤」美食評鑑榜單。

【500盤】美食評鑑得獎名單 500盤單道菜色「3盤」以上得主 ● 11盤：喜相逢麵館 ● 9盤：AKAME ● 8盤：鄒記食舖 ● 8盤：晶華軒 ● 8盤：君品頤宮 ● 7盤：Sinasera 24 ● 7盤：金蓬萊遵古台菜餐廳 ● 6盤：Tutto Bello ● 6盤：Solo Pasta ● 5盤：小樂沐 ● 5盤：Liberté ● 5盤：logy ● 5盤：鼎泰豐 ● 5盤：大三元酒樓 ● 5盤：COAST ● 5盤：貓下去敦北俱樂部 ● 5盤：老罈香川味兒 ● 5盤：欣葉台菜 ● 5盤：Ukai ● 5盤：三分俗氣 ● 5盤：PASTi TRATTORIA ● 4盤：昭和食堂 ● 4盤：RAW ● 4盤：榮榮園 ● 4盤：Orchid by Nobu Lee 蘭 ● 4盤：大地酒店.奇岩一號 ● 4盤：Taïrroir態芮 ● 4盤：牡丹天ぷら ● 4盤：Adachi足立 ● 4盤：Wild Donkey野驢小餐館 ● 3盤：鹽之華法式餐廳 ● 3盤：台東特選海產 ● 3盤：鮨七海 Sushi Nanami ● 3盤：望月樓 ● 3盤：鮨隆 ● 3盤：巴黎廳1930 ● 3盤：漢來名人坊 ● 3盤：頂粵吉品 ● 3盤：小小樹食 ● 3盤：Impromptu by Paul Lee ● 3盤：請客樓 ● 3盤：MUME ● 3盤：富錦樹台菜香檳 ● 3盤：明福 ● 3盤：祥雲龍吟 ● 3盤：Ephernité ● 3盤：OUAH．HANCHI 徐家私廚 ● 3盤：Longtail Restaurant & Bar 九大特別獎得主 【矚目新秀獎】Sinasera 24 楊柏偉 【創新概念獎】RAW 【最接地氣獎】貓下去敦北俱樂部招牌涼麵 【經典老店傳承獎】大三元酒樓 【落地生根獎】祥雲龍吟 【台味再進化獎】Taïrroir態芮「休息站的回憶」 【台灣食材獎】EMBERS「構樹擂茶、花生豆腐、蝸牛」 【經典台味獎】金蓬萊遵古台菜餐廳「排骨酥」 【最佳融合獎】Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳

9大特別獎得主大合照。圖／500輯提供

7盤得主Sinasera 24，楊柏偉同時獲選矚目新秀獎。圖／500輯提供

第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」公布得獎名單。圖／500輯提供

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