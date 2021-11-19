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「500盤」評鑑結果揭曉！ 「喜相逢麵館」擄獲評審芳心奪11個盤子、Sinasera 24 楊柏偉獲「矚目新秀獎」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
「500盤」美食評鑑得獎者大合照。圖／500輯提供
「500盤」美食評鑑得獎者大合照。圖／500輯提供

由聯合報系旗下青年媒體《500輯》原創、第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」已揭榜，共293間遍布全台的餐廳獲得殊榮，並於現場公布「九大特別獎」得主。本次榜單，私廚或熟客制料理受到許多評審青睞，位於台北東湖的私廚料理「喜相逢麵館」最為擄獲評審芳心，一舉拿下11個盤子；由現年31歲「Sinasera 24」主廚楊柏偉持續開發在地食材 、創意無窮，獲頒「矚目新秀獎」。

邀請50位背景多元卻都愛吃懂吃的重量級評審，每人選出過去一年讓他們念念不忘的十道菜，共同完成這份精彩舌尖品味的名單，現在就讓我們跟著50位評審、500道菜一起發掘這塊土地上更多值得記錄的好滋味，同時欣賞第一份台灣人觀點的「500盤」美食評鑑榜單。

【500盤】美食評鑑得獎名單

500盤單道菜色「3盤」以上得主

● 11盤：喜相逢麵館

● 9盤：AKAME

● 8盤：鄒記食舖

● 8盤：晶華軒

● 8盤：君品頤宮

● 7盤：Sinasera 24

● 7盤：金蓬萊遵古台菜餐廳

● 6盤：Tutto Bello

● 6盤：Solo Pasta

● 5盤：小樂沐

● 5盤：Liberté

● 5盤：logy

● 5盤：鼎泰豐

● 5盤：大三元酒樓

● 5盤：COAST

● 5盤：貓下去敦北俱樂部

● 5盤：老罈香川味兒

● 5盤：欣葉台菜

● 5盤：Ukai

● 5盤：三分俗氣

● 5盤：PASTi TRATTORIA

● 4盤：昭和食堂

● 4盤：RAW

● 4盤：榮榮園

● 4盤：Orchid by Nobu Lee 蘭

● 4盤：大地酒店.奇岩一號

● 4盤：Taïrroir態芮

● 4盤：牡丹天ぷら

● 4盤：Adachi足立

● 4盤：Wild Donkey野驢小餐館

● 3盤：鹽之華法式餐廳

● 3盤：台東特選海產

● 3盤：鮨七海 Sushi Nanami

● 3盤：望月樓

● 3盤：鮨隆

● 3盤：巴黎廳1930

● 3盤：漢來名人坊

● 3盤：頂粵吉品

● 3盤：小小樹食

● 3盤：Impromptu by Paul Lee

● 3盤：請客樓

● 3盤：MUME

● 3盤：富錦樹台菜香檳

● 3盤：明福

● 3盤：祥雲龍吟

● 3盤：Ephernité

● 3盤：OUAH．HANCHI 徐家私廚

● 3盤：Longtail Restaurant & Bar

九大特別獎得主

【矚目新秀獎】Sinasera 24 楊柏偉

【創新概念獎】RAW

【最接地氣獎】貓下去敦北俱樂部招牌涼麵

【經典老店傳承獎】大三元酒樓

【落地生根獎】祥雲龍吟

【台味再進化獎】Taïrroir態芮「休息站的回憶」

【台灣食材獎】EMBERS「構樹擂茶、花生豆腐、蝸牛」

【經典台味獎】金蓬萊遵古台菜餐廳「排骨酥」

【最佳融合獎】Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳

9大特別獎得主大合照。圖／500輯提供
9大特別獎得主大合照。圖／500輯提供

7盤得主Sinasera 24，楊柏偉同時獲選矚目新秀獎。圖／500輯提供
7盤得主Sinasera 24，楊柏偉同時獲選矚目新秀獎。圖／500輯提供

第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」公布得獎名單。圖／500輯提供
第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」公布得獎名單。圖／500輯提供

2021【500盤】特別報導

2021【500盤】完整得獎名單

2021【500盤】九大特別獎得獎原因

2021【500盤】50個評審的美食故事

500盤官網：50位評審、500道菜 第一份台灣人觀點的餐飲評鑑

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