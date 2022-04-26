「桃機小教室」－淺說「五邊飛行」

桃園機場05L跑道規劃的五邊飛行示意航路，航機起飛後要飛4個左轉90度的航路，繞行本場後重新降落。 圖／桃園國際機場公司提供

航機擔負疏運旅客及貨物的任務，起飛後多半直接飛往目的地，看到航機在機場繞行飛航，多次起降，代表在執行「機場航線(A­i­r­f­i­e­l­d T­r­a­f­f­i­c P­a­t­t­e­r­n)」程序，圈內人常常稱呼為「五邊飛行」。五邊飛行為機師飛行技術重要訓練考核項目，也是航管單位規劃的離、到場程序之一。

五邊飛行又稱為繞場飛行，依據機場跑道規劃出來航機起降程序的一部份。從機場跑道延伸呈現一個矩形航路，有五個階段，稱五邊飛行。

桃園機場的機場航線位置位於機場西側（往海上），以航機從05L跑道為例，起飛後要逆時針方向飛4個左轉90度的飛行路線。起飛後爬升階段為第一邊(U­p­w­i­n­d)頂風起飛爬升，航向與使用跑道的磁方位相同，接著左轉90度至第二邊(C­r­o­s­s­w­i­n­d)進入側風飛行。

一架中華航空公司波音777F貨機正從桃園機場05L跑道起飛，進入第一邊(U­p­w­i­n­d)起飛爬升階段。 圖／桃園國際機場公司提供

二度左轉加入第三邊(D­o­w­n­w­i­n­d)順風飛行，風向從機尾吹來，航機改平飛經過05L跑道正側方。通過05L跑道頭約1至2浬第三度左轉90度進入第四邊(B­a­s­e)側風下降，在能夠對正跑道的位置第四度左轉加入第五邊(F­i­n­a­l)逆風準備降落，持續在五邊航路對正跑道、減速、降高度、落地。

如果風向改變使用23R跑道，五邊飛行程序改為順時針方向四個90度右轉飛行。

五邊飛行操作是新進機師技術的基本考驗，過程中程序多，能夠檢驗出機師訓練成效，機師必須腦、手、眼、腳協調順暢，細膩穩定操作才能達標。

航機從跑道頭加速起飛，維持鼻輪在中心線上滾行，達到仰轉速度(V­R R­o­t­a­t­i­o­n S­p­e­e­d)抬機頭起飛，至轉入第二邊、第三邊過程中收起落架(L­a­n­d­i­n­g G­e­a­r)及襟翼(F­l­a­p)，維持穩定爬升率與速度。

經過直線第三邊飛行，轉第四邊至第五邊的操作程序，集飛行程序最困難項目之大成，機師邊轉彎邊減速、降高度，後續放襟翼、起落架，對正跑道維持穩定的下滑角度及速度，直到降落。

一架中華航空公司客機(圖中上方)從桃園機場05R跑道起飛後，正左轉至第二邊(C­r­o­s­s­w­i­n­d)側風飛行，邊轉彎邊爬升。 圖／桃園國際機場公司提供

五邊飛行為航機起降的基本程序及規範，飛航服務總台的航管員再從基本程序擴增離、到場程序，區隔並引導先來後到的航機，讓機師及航管員遵循。在機場天氣良好時，航管員也可以提早引導飛機進入機場三邊，可以在符合隔離規範之條件下，減少到場航機所需飛航的距離，達到省油與提升機場效率的效果。

執行五邊飛行訓練，通常會向航管單位申請多次起降，依照訓練課目需求申請觸地重飛(T­o­u­c­h a­n­d G­o)、低空進場(L­o­w A­p­p­r­o­a­c­h)、全停(F­u­l­l S­t­o­p)，其中觸地重飛與低空進場為訓練或航測飛行專屬程序，觸地重飛運用次數最多，低空進場大都在倒數第二次執行，最後一次落地就全停脫離跑道。

航機降落桃園機場，若受到天候、出現跑道異物(F­O­D)、機師認為無法穩定安全降落、塔台指揮等因素需要重飛(G­o-A­r­o­u­n­d)，機師誤失進場(M­i­s­s­e­d A­p­p­r­o­a­c­h)程序與觸地重飛或低空進場程序相似。重飛也是旅客搭機可能會碰到的情況之一。

為何桃園機場的五邊飛行只能使用西北邊(05L跑道左轉、23R跑道右轉)靠海的空域？主要是桃園機場東南方有松山機場10跑道進場航路，為了安全區隔，限制了東南方域使用。

一架航機在夕陽中加入桃園機場05L跑道第五邊(F­i­n­a­l)，對正跑道準備著陸。 圖／桃園國際機場公司提供

受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場在疫情前平均每天有700至800架次航機起降，爆發疫情後銳減到200至300架次，且以貨機起降為主力。

為了維持航機的適航與機師的訓練，桃園機場配合航空公司及國內機師訓練機構（訓練中心），充分利用空檔安排航機在桃園機場起降，熟悉本場起降及航路飛航程序。

2021年全年度訓練架次為327次，較疫情前的2019年212架次成長54%；測試飛行架次達429架次，較2019年的42架次，更是成長9.2倍。

雖近年模擬機的發展技術已接近百分之百擬真，航空公司對飛行特殊、異常狀況處置課目大都以模擬機執行訓練，以降低風險，但起降課目仍舊要以實機、實地、實際天候執行五邊飛行來檢驗成果。故疫情期間桃園機場與航空公司訓練及旅客服務皆不中斷，以盼未來疫情結束迎接復甦的曙光。