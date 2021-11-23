窺見第三航廈之美　未來航廈的現在進行式

萬丈高樓平地起。桃園機場第三航廈正全面施工。 圖／桃園國際機場公司提供

萬丈高樓平地起。桃園機場第三航廈正全面施工，從第二航廈南北擴建區高處遠眺，盤基永固的基礎工程已經完成，工地鋼柱、鋼樑結構正持續增高，設計的雛形逐漸顯現。

桃園機場第三航廈規模宏大，波浪形屋頂長414公尺，寬242公尺、總樓地板面積達58萬平方公尺；台北101大樓高448公尺，總樓地板面積大約37萬平方公尺。第三航廈主體相當於3座橫放的台北101大樓，樓地板面積達約1.6倍。

台灣位處地震帶，夏季有颱風，第三航廈設計有最大跨度72公尺的大跨徑鋼結構，耐震、抗強風需求採最高標準，共計使用約8萬9000噸鋼柱、鋼樑，材質符合國際規範。混凝土用量達65萬立方公尺，約為台北101大樓混凝土用量的3倍。

9月1日首支鋼柱組立後，經過兩個多月的施工，第三航廈工區鋼樑結構正持續增高，雛形逐漸顯現。 圖／桃園國際機場公司提供

第三航廈土建及機電標今年決標前，桃園機場公司已先進行第三航廈基礎工程，目前看到工區內的混凝土平面，是第三航廈地下二樓的基礎板，土建團隊從這層基礎板往上蓋，構成第三航廈樑、柱、樓板、屋頂，以及帷幕等主要構造。

吊裝大跨徑鋼結構，設計階段規劃採建置「構台」方式施作，即在樓地板上增設一層鋼構與混凝土建成的臨時施工大平台，以承載自走式吊車等重型機具及吊裝結構的總重量，施工完畢再拆除這層「構台」，故需考量建置、拆除「構台」的工時及費用。

施工團隊於投標時提出國內少見的「移動式平台工法」，把「構台」面積縮減到最小，並在各個柱頭間架設軌道，讓小「構台」可以在預置的軌道上靈活移動，大幅縮短施工時間，節省建置、拆除「構台」的費用。

目前工區內的混凝土平面，是第三航廈地下二樓的基礎板。 圖／桃園國際機場公司提供

施工團隊將採用國內少見的「移動式平台工法」。 圖／桃園國際機場公司提供