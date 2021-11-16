窺見第三航廈之美 永續工程朝黃金級綠建築邁進
桃園機場第三航廈為國內近年預算最高的建築工程案，除了建造顯現本土意象的國門外，也要履行節能減碳對環境友善的承諾。設計案已經取得候選綠建築證書，如質完工即可獲得黃金級綠建築標章。
由財團法人台灣建築中心主辦的黃金級綠建築標章評估，指標項目包括綠化量、節能、CO2 減量等九個。第三航廈設計階段必須衡量各種條件，取得平衡才能達標。
綠化量為綠建築其中一項重要指標，航廈空間寸土寸金，植栽空間有限，設計團隊發揮智慧與巧思，利用車道至航廈四樓之間最高約廿二公尺的空間，在外牆上分層規劃了植栽區，顯現台灣梯田及林園意象，另外搭配各式植栽分布室內外，綠意盎然呈現在旅客眼前。
機場綠化，植栽樹種選擇也有挑戰，須排除可能會「招蜂引蝶」的樹種，避免創造出吸引鳥類聚集的生態系統，危害飛安。
視覺通透是第三航廈的設計主軸，大量採用玻璃帷幕材質，要兼顧節能減碳成為難關。設計團隊選用價格高但具低輻射率的Low-E玻璃，由兩層玻璃合組，內側鍍膜，中間灌入惰性氣體，容許可見光波通過，阻擋紅外線熱輻射波，減少熱輻射效能達四成，隔熱隔音，為節能利器。
綠電、綠水設備也是綠建築標章的一環。第三航廈南、北登機廊廳屋頂規劃太陽能光電板，發電量峰值約800KWP(千峰瓦)，相當於供應800隻吹風機運作一小時，電力儲存後併入供電系統提供照明等用途。污水處理廠的過濾系統，可以回收45%的污水成為再生水，用在空調冷卻水及澆灌植栽等用途。
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