窺見第三航廈之美 永續工程朝黃金級綠建築邁進

聯合報 / 陳嘉寧

航廈周邊道路的植栽，除創造台灣梯田及林園意象外，也兼具綠化、淨化空氣、以及作為噪音屏障等功能。 圖／桃園國際機場公司提供
航廈周邊道路的植栽，除創造台灣梯田及林園意象外，也兼具綠化、淨化空氣、以及作為噪音屏障等功能。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場第三航廈為國內近年預算最高的建築工程案，除了建造顯現本土意象的國門外，也要履行節能減碳對環境友善的承諾。設計案已經取得候選綠建築證書，如質完工即可獲得黃金級綠建築標章。

由財團法人台灣建築中心主辦的黃金級綠建築標章評估，指標項目包括綠化量、節能、CO2 減量等九個。第三航廈設計階段必須衡量各種條件，取得平衡才能達標。

綠化量為綠建築其中一項重要指標，航廈空間寸土寸金，植栽空間有限，設計團隊發揮智慧與巧思，利用車道至航廈四樓之間最高約廿二公尺的空間，在外牆上分層規劃了植栽區，顯現台灣梯田及林園意象，另外搭配各式植栽分布室內外，綠意盎然呈現在旅客眼前。

以最少的能耗為目標，第三航廈選用具低輻射率的Low-E玻璃，在引入大量自然採光的同時，盡可能減低熱得。 圖／桃園國際機場公司提供
以最少的能耗為目標，第三航廈選用具低輻射率的Low-E玻璃，在引入大量自然採光的同時，盡可能減低熱得。 圖／桃園國際機場公司提供

機場綠化，植栽樹種選擇也有挑戰，須排除可能會「招蜂引蝶」的樹種，避免創造出吸引鳥類聚集的生態系統，危害飛安。

視覺通透是第三航廈的設計主軸，大量採用玻璃帷幕材質，要兼顧節能減碳成為難關。設計團隊選用價格高但具低輻射率的Low-E玻璃，由兩層玻璃合組，內側鍍膜，中間灌入惰性氣體，容許可見光波通過，阻擋紅外線熱輻射波，減少熱輻射效能達四成，隔熱隔音，為節能利器。

綠電、綠水設備也是綠建築標章的一環。第三航廈南、北登機廊廳屋頂規劃太陽能光電板，發電量峰值約800KWP(千峰瓦)，相當於供應800隻吹風機運作一小時，電力儲存後併入供電系統提供照明等用途。污水處理廠的過濾系統，可以回收45%的污水成為再生水，用在空調冷卻水及澆灌植栽等用途。

直射的太陽光線和熱能被建築吸收，造成空調負荷及能耗高、舒適度不良及眩光等影響。為了增進旅客舒適度與節能，第三航廈設計了延伸的懸挑遮陽，以阻擋大部分的直射光線。 圖／桃園國際機場公司提供
直射的太陽光線和熱能被建築吸收，造成空調負荷及能耗高、舒適度不良及眩光等影響。為了增進旅客舒適度與節能，第三航廈設計了延伸的懸挑遮陽，以阻擋大部分的直射光線。 圖／桃園國際機場公司提供

空間配置考量了當地日照特性，以降低空調耗能。 圖／桃園國際機場公司提供
空間配置考量了當地日照特性，以降低空調耗能。 圖／桃園國際機場公司提供

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