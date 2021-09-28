從機師的視角看桃園機場05R跑道頭系統燈光，好像1棵五彩繽紛的耶誕樹。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場與航機起降有關的燈光設備有14類、多達8000多盞，每個月電費約百萬元，33名維護人員全天候24小時監控守護，點亮顏色、角度、亮度不同燈具，協助機師於起降或場面移動時正確辨識位置，確保飛航安全。

桃園機場公司統計，110年8月底的燈光系統共有8397盞燈光，受到場面工程進度影響，會微幅增減。跑道燈光顧慮易遭雷擊損壞，使用鹵素燈泡，數量超過一半的滑行道中心線燈則使用較省電的LED燈，每個月平均耗電800kW，電費約1百萬元左右。

跑道是機場最主要設施，裝設在跑道上及兩頭的燈光有11類、2700多盞，包括中心線燈、邊燈、進場燈系統等。從機師的視角來看好像五彩繽紛的耶誕樹，位置及顏色都顯示不同意義。

烈日下進入桃園機場北側滑行道系統檢修燈光的維護工程師，揮汗在炙熱的道面上工作。 圖／桃園國際機場公司提供

系統燈光從跑道頭向外延伸900公尺，由進場燈、順序閃光燈、跑道頭燈、著陸區燈等組成進場燈系統，讓機師在接近跑道頭的低空，能夠依照精確進場規範的決定高度(D­e­c­i­s­i­o­n H­e­i­g­h­t)之前目視跑道，操縱航機安全降落，如果機師在決定高度無法目視跑道，就要重飛以策安全。

中心線燈沿著跑道中心線布設，依照二類精確進場標準每15公尺1盞，跑道頭至末端前900公尺都是白色，900公尺至300公尺為白紅燈相間，最後300公尺全部都是紅色，搭配跑道末端一橫排紅色的末端燈，告訴機師跑道已至盡頭。

從機師的視角看桃園機場23L跑道頭系統燈光，好像1棵五彩繽紛的耶誕樹。 圖／桃園國際機場公司提供

跑道邊燈優於規範標準沿著跑道兩側每30公尺1盞，除了末端600公尺為黃色，其他段邊燈為白色。109年北跑道全面翻修，1385盞跑道相關燈具要先移除再裝回復舊；110年南跑道翻修，移除裝回的燈具超過1400盞，工程浩大。

滑行道為了與跑道燈光區隔只裝設中心線燈，顏色為綠色，桃園機場所有滑行道中心線燈總數達4498盞，超過場面燈光數的一半。

桃園機場北跑道中心線燈，即使在大白天烈日下仍舊明亮。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場的燈光完全依照國際民航組織(I­C­A­O)規範裝設，妥善率接近百分之百，亮度、顏色也會定期檢測符合標準。整個燈光系統有5段亮度選擇，依照跑道視程(RVR)及日夜明暗不同，由塔台管制員控制亮度，讓機師目視時不會太暗看不清楚，也不會過亮太刺眼。

以燈光種類來區分，最貴的燈光為跑道警戒燈，每組價值20萬元，裝設在進入跑道前的滑行道旁邊，黃色單向閃光燈設計，提醒機師沒有獲得塔台許可不能超越停等線。另外滑行道轉彎處設置的藍色反光棒，雖然不屬於燈光系統內，每支也要8000元，所費不貲。

桃園機場最貴的跑道警戒燈(圖左)，每組要價20萬元，滑行道轉彎處的藍色反光棒(圖右二)每支也要8000元。 圖／桃園國際機場公司提供

這麼龐大的燈光系統，桃園機場公司配置33位成員的專責團隊，24小時全天候監控及維護，不定時舉行模擬系統異常狀況搶修演練，做好萬全的準備。

燈光監控系統能夠精確的顯示故障燈光位置，以及供電系統異常等狀況，讓維修人員先準備好更換器材，待命到現場即時更換。

跑道全天候開放使用，燈光系統維修不論颳風、下雨、大太陽，任何時間工程師都要上場。一般時段利用每天早上及下午各1次聯合巡場機會，30分鐘內如同作戰般打帶跑，搶時間完成巡檢維修工作；較花時間的維修就要利用凌晨航機起降離峰時段完成，讓燈光系統全天候提供完整的服務。

桃園機場燈光系統監控席位，可以掌握全部8437盞燈光的工作狀態。 圖／桃園國際機場公司提供