颱風蘇拉逼近 嘉明湖步道、霧鹿林道等16條預警封閉

颱風蘇拉逼近，氣象局預估影響範圍包括台東、屏東、花蓮等地，林業保育署台東分署考量安全，嘉明湖國家步道等10條步道及霧鹿林道等6條林道，自明天中午12時起預警性封閉。

農業部林業及自然保育署台東分署今天發布訊息表示，考量轄內林道、步道位處山區且強風及降雨恐影響遊客安全，因此嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺道步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道及向陽國家森林遊樂區步道群等10條步道，自29日中午12時起預警性封閉。

此外，霧鹿林道、延平林道、紅石林道、錦屏林道、知本林道、利嘉林道共6條林道，同樣也是29日中午12時起預警性封閉，呼籲遊客及山友暫勿上山，以免發生危險。

另外，嘉明湖國家步道封閉期間已核准住宿的山友，可洽台東分署申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費，相關諮詢可於上班時間電洽089-324121轉分機705、713查詢，或以e-mail（t324121@gmail.com）聯絡退款資訊。

台東分署表示，有關後續開放情形及步道相關訊息將公告於嘉明湖步道網站及台灣山林悠遊網https://recreation.forest.gov.tw/供查詢。