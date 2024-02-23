軍售延遲 美議員：思考在台製造武器

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格率領跨黨派議員抵台訪問，針對美國軍售案多深陷延遲交貨的問題，特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希建議，美方應思考有哪些項目可在台灣共同生產，台灣可能是潛在的重要合作夥伴，以改善美國軍事生產進度落後、軍售延遲交貨的情況。

對於中國不斷在太平洋擴張勢力、企圖動搖台灣友邦邦誼，蓋拉格表示，美台應與夥伴建立經濟協調機制，抵制經濟脅迫行為，並不斷向敵人發出信號，「我們不會在他們追求侵略的路上袖手旁觀」。

蓋拉格昨率議員團訪台，外交部中午在台北賓館設宴招待，訪團則在午宴前與國內外新聞媒體見面，互動約半小時。

媒體詢問美國對台軍售的延遲問題，克利什納穆希指出，美國軍事防衛產業正面臨非常大的壓力，最快的解決方法，就是讓這些生產軍事武器的產業能夠得到長期的承諾。以子彈生產為例，應該給予公司數年的訂單，而不是只有一年的訂單，公司才會做更長遠的投資。

克利什納穆希提議，美國應該開始思考什麼樣的軍事武器，台灣可以協助製造。他認為，部分無須轉移過多智慧技術的武器，如一五五公釐榴彈砲，全世界都短缺，台灣有潛力成為美國製造一五五公釐榴彈砲的合作夥伴。

蓋拉格表示，美國必須維持在印太地區軍事投資的順暢，代表美國對外軍售必須到位，讓美國授權台灣購買，還沒有交貨的軍事武器能夠順利交到台灣手上。目前美國對台軍售仍延遲交貨價值約二百億美元的武器，這些武器是嚇阻中國大陸、減少侵略行為最重要的部分。

對美方如何應對中國大陸勢力持續於印太地區擴張，包括諾魯今年選擇外交轉向，與台灣斷交，同時我友邦吐瓦魯也傳出外交警訊，蓋拉格表示，美國需要與盟友和夥伴協調出一個經濟策略，以應付中國做出可能被視為「經濟戰爭」（economic warfare）的動作，而不是被動研擬對策。

蓋拉格認為，美國應該與台灣，和位於印太地區的條約盟友做更多的討論和思考，成立一個盟友組織架構，以對抗中國大陸的經濟威脅。「這是我認為必須走的方向。」