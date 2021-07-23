日本人自己也嫌！警備隊吐槽「便當難吃」 每天都油膩炸物

東京奧運將在今日正式開幕，不過日前有外國媒體爆料，表示東奧為媒體準備的便當品質不佳，且價格高昂，引發許多議論。最近傳出連日本自己的警備隊員，都不滿便當的菜色，而且在防疫措施上也有重大疑慮。

根據日本媒體「FLASH」報導，一位擔任奧運警備隊員的A先生出面爆料，表示他們的工作環境，無可避免會群聚在封閉的室內空間。然而他們目前卻都只施打了第一劑疫苗，防護力顯然不太夠。雖然目前還沒有確診者傳出，但還是令人相當擔憂要是誰感染了，就可能擴散到群體之中。

媒體指出，這些警備隊員住在選手村附近，臨時搭建的組合屋中。一間房會住到8個人，而且800名左右的隊員，得共用同一台洗衣機。不過雖然要求連睡覺時都要戴口罩，但是他們的接種速度卻相當緩慢，估計要等到奧運結束後，才來得及施打第二劑疫苗。

此外，A先生對警備隊員的待遇也有意見，表示公家發給他們的便當，每天都是炸物類型的，而且味道並不好吃。由於行動上的限制，也只能趁放假去個附近的超市或便利商店。在這些狀況之下，警備隊的士氣顯得相當低迷，就怕要是出了什麼意外，整批人員都會受影響。

東京奧運即將開幕，然而近日卻有警備隊員出來爆料，表示官方提供的便當並不好吃。圖擷取自 FLASH

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