這樣要400台幣？法記者批東奧餐點「太盤」
原訂於去年夏天舉辦的東京奧運2020，由於全球疫情影響延展至今夏，奧委會也開放部分媒體前往採訪，有位法國體育記者就在推特爆料媒體中心的食物太貴，連品質都不堪入目。
Nouveau scandale olympique : le burger du MPC (media press center). Viande caoutchouc, pain froid, présentation immonde. Le tout pour 1600¥. Camarades journalistes, mangez avant. pic.twitter.com/0SPCk0vkQQ— regis arnaud (@regisarnaud) July 20, 2021
法國記者regis arnaud在推特上表示，「奧運新醜聞：媒體中心的漢堡：漢堡肉、冷麵包、乾癟的薯條，這樣要價1600日圓（約台幣400元）。」引發熱議。
有不少網友留言表示：「真過分，肉從外觀就看得出『劣質』二字。」、「這樣就要1600日圓，價錢至少也要讓日本國民接受吧，這些東西賣半價都覺得太貴。」也有人覺得價位可以接受：「法國物價也差不多這樣吧。」也有人po上豪華的海鮮丼飯，表示：「1600日圓在日本其他地方可以吃到這種程度的美食喔。」
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