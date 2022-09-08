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衝這3國買iPhone 14！這裡便宜到賺1張廉航來回機票

有你嗎？網列iPhone 14換機潮「四大族群」 苦主哭了

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解封衝日韓泰買iPhone 14！這國便宜到可賺1張廉航來回機票

聯合新聞網／ 綜合整理
iPhone 14搭配iOS 16系統，能在鎖定畫面玩出新花樣。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14搭配iOS 16系統，能在鎖定畫面玩出新花樣。（翻攝自蘋果官網）

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日本從今年6月起取消外國遊客Apple Store直營店的免稅制度，南韓也因代理公司的不同，而有不同的退稅機制，泰國也有階梯式的退稅比例，因此比較價格都以當地蘋果官網的定價直接換算成台幣為基準，發現日本雖然無法免稅，但仍是最值得衝去買iPhone 14的國家No.1。

出國買iPhone哪國最便宜－平價版iPhone 14系列。（製圖／聯合新聞網）
出國買iPhone哪國最便宜－平價版iPhone 14系列。（製圖／聯合新聞網）

以高續航力的6.7吋iPhone 14 Plus為例，台灣定價為3萬1990元起，日本因日圓來到24年低點，購買該機僅需約台幣2萬8887元，便宜了3千1百元左右，其次為南韓的3萬192元，最貴的是泰國的3萬2106元，比台灣多了200元左右。不過似乎是訂價策略之因素，若購買iPhone 14的128GB，最貴的則是南韓，約台幣2萬7955元，貴了台灣55元。

出國買iPhone哪國最便宜－iPhone 14 Pro系列。（製圖／聯合新聞網）
出國買iPhone哪國最便宜－iPhone 14 Pro系列。（製圖／聯合新聞網）

若一次衝頂購買iPhone 14 Pro Max 1TB，台灣為5萬6400元，逼進6萬大關，仍是日本最為便宜，5萬1338元，便宜了5千元，相當於1張來回廉價機票，最貴的國家一樣為泰國，為5萬6673元。但整體看下來，其實台灣訂價相較於其他國家，真的沒有太便宜。

至於很多人在意的，在日本或南韓購買的iPhone等手機都有「拍照強制配快門聲」，已經不少人實測，只要將iPhone手機帶離當地，譬如帶回台灣使用，開啟靜音模式時，拍照就不會再有快門聲。另iPhone為「地區保」，也就是說，當你在日本購買的iPhone，就無法在台灣直營店享有保固，這點需特別注意。

《聯合新聞網》調查發現，到日本買iPhone 14 Pro最划算。（翻攝自蘋果官網）
《聯合新聞網》調查發現，到日本買iPhone 14 Pro最划算。（翻攝自蘋果官網）

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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