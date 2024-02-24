30年青龍女神寫下傳奇！南韓超人氣大滿貫影后金憓秀8大金句，「笑吧！一邊笑一邊咬緊牙關再去做點什麼就行！」

南韓大滿貫影后金憓秀外型與實力兼具，被GD權志龍視為女神，她的親民善舉已經傳為美談，許多新生代演員都曾受到提攜，去年金憓秀放下長達30年的青龍獎主持棒，將機會交給後輩，今天就讓我們一起來細品頂流影后金憓秀的人生金句吧！





金憓秀金句1：笑吧！一邊笑一邊咬緊牙關再去做點什麼就行

南韓女星金憓秀演藝生涯曾經榮獲3次青龍獎影后、2次百想藝術大獎影后，其他大大小小的獎座至少50多項，輝煌紀錄放眼娛樂圈無人可及。金憓秀童年時期曾入選南韓跆拳道國家代表隊，15歲以廣告模特兒出道，出道已將近40個年頭，回首一路走來的發展，她樂觀開朗地說：「笑吧！一邊笑一邊咬緊牙關再去做點什麼就行！」。





金憓秀金句2：人呀！懂得越多越聰明、做得越多越成功

金憓秀出道以來樹立無數經典，在韓劇《信號Signal》的精湛演出甚至迷倒權志龍，也因此被封為「GD的女神」，她曾在電影《老千》勇敢轉型一脫成名、不怕被定型，於《神偷大劫案》當中美艷亮麗的演出，大方展現性感身材和嫵媚風情，就連同劇演員全智賢都自嘆不如。出道近40年的金憓秀至今不斷挑戰新戲路，表示：「人呀！懂得越多越聰明、做得越多越成功。」。





金憓秀金句3：驕傲只有自己可以給自己，而不是來自其他任何人

金憓秀是南韓演藝圈當中少見的大滿貫影后，她即使已經成為頂流女明星依舊不忘進修，一邊演戲一邊完成東國大學戲劇電影學學士與成均館大學言論情報大學院文化內容學碩士學業，持續精進自我。私下的金憓秀愛好閱讀、喜愛詩集、熱愛電影、鍾情音樂，興趣多采多姿，她說：「要像你自己一樣生活。驕傲只有自己可以給自己，而不是來自其他任何人。不要在意別人怎麼說、怎麼想，永遠愛自己。」。





金憓秀金句4：每當演員們各自埋頭研究劇本的時候，你都想像不到他們的樣子有多可愛

金憓秀在演藝圈中總是親切地提攜後輩，也經常捐款救助需要幫助的災民，她的愛心善舉在演藝圈早已傳承美談，還經常邀請新生代演員們到一起吃飯，身為大姊大的她，對於晚輩們給予暖心呵護：「每當演員們各自埋頭研究劇本的時候，你都想像不到他們的樣子有多可愛。」。





金憓秀金句5：雖然作為某人的女人很不錯，但以『金憓秀』之名閃耀的生活更棒！

金憓秀出道多年唯一認愛的對象只有資深演員柳海真，還曾因為男方顏值太低，一度被批評為「美女與野獸」，然而這段感情之後在金憓秀母親的強烈反對下黯然分手，分手後兩人在公開場合同台依舊不尷尬，金憓秀表現得大方得體，再次引發話題。恢單後的金憓秀之後再也沒傳出過戀愛消息，今年53歲依舊單身，她自信地說：「雖然作為某人的女人很不錯，但以『金憓秀』之名閃耀的生活更棒！」。





金憓秀金句6：你們對我好不是理所當然的，這一點非常值得感謝，謝謝你們對我的好

曾經受到金憓秀照顧的女演員李尚熙，曾經在《炒年糕店那哥哥》節目中曾經透露：「金憓秀對待工作人員和後輩的態度好到令人懷疑！到底需不需要做到這程度呀！金姊即使在排練期間，也是帶著100%的精力，金憓秀真的很努力，也很體貼。」，金憓秀對工作人員的好，許多人都有目共睹，對此她寬容大度地表示：「你們對我好不是理所當然的，這一點非常值得感謝，謝謝你們對我的好。」。





金憓秀金句7：難以用簡短的言語形容，這個舞台給了我很特別的意義

金憓秀曾經擔任過30次青龍電影獎頒獎典禮主持人，被外界封為「青龍的女人」，去年年底她換穿金色低胸晚禮服亮麗現身，霸氣展現女神風采，也正式卸下30年的青龍獎主持棒，引來全體演員們站立致敬，金憓秀難掩不捨地感慨：「難以用簡短的言語形容，這個舞台給了我很特別的意義。」。





金憓秀金句8：超級討厭新聞媒體說我晚禮服有多麼漂亮

外型姣好的金憓秀是鎂光燈追逐的焦點，優雅凍齡的美貌和性感惹火的身材總能夠引發話題，但她本人卻說：「每次去頒獎典禮心情就很奇怪，超級討厭新聞媒體說我晚禮服有多麼漂亮，因為我並不是以演員的資格邀請去那被鼓掌歡呼。」，直率發言再度引發話題。







