聽新聞
test
0:00 / 0:00
牛排平價吃到飽 一人只要350元！豐盛排餐、披薩、炸物、冰淇淋任君挑選
大家好，今天小編要介紹的美食吃到飽，是位於台南海安路上的牛室炙燒牛排，在這裡，可以以平價的價格享受到美味的燒烤牛排。YouTuber德瑞克與阿肥貓提到，進入餐廳瞬間，你會被它舒適且寬敞的用餐環所吸引，有一種劉姥姥進大觀園的感覺。
影片中也介紹到，只要點一份主餐，價格只需350元，就可以盡情享受各種美食，而它們家的牛排也沒再客氣，份量超巨！牛肉肉汁豐富，油酯與瘦肉分布均勻，絕對讓你垂涎三尺。如果想品嚐好一點的肉質，建議點菲力、肋眼牛排等，價格大約落在500-800之間。
自助式選擇也非常多樣化，各種口味的披薩，薄餅酥脆、配料豐富，每一口都充滿濃郁的風味。如果你喜歡炸物，這裡也有多種選擇，酥脆的炸雞、香嫩的炸豬排、脆口的薯條，覺得太油膩嗎?餐廳也有提供新鮮的沙拉和各式開胃小點，讓味蕾得到充分的滿足。當然，別忘了享受冰淇淋！在牛室炙燒牛排，可以隨心所欲地選擇各種口味的冰淇淋，無限量供應，在這個炎熱的夏天感到涼爽舒適。
最後YouTuber德瑞克與阿肥貓提到，聽說九月店家要在桃園開分店，這樣北中南都有分店，太方便了吧!還在煩惱聚餐or吃到飽要去哪嗎?趕快點開影片，跟著YouTube德瑞克與阿肥貓一起享受美食吧!還想知道更多美食旅遊資訊嗎，趕快訂閱關注女子漾吧！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言