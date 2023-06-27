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牛排平價吃到飽 一人只要350元！豐盛排餐、披薩、炸物、冰淇淋任君挑選

聯合新聞網／ 女子漾／編輯譚麗敏
圖片來源:canva
圖片來源:canva

大家好，今天小編要介紹的美食吃到飽，是位於台南海安路上的牛室炙燒牛排，在這裡，可以以平價的價格享受到美味的燒烤牛排。YouTuber德瑞克與阿肥貓提到，進入餐廳瞬間，你會被它舒適且寬敞的用餐環所吸引，有一種劉姥姥進大觀園的感覺。

影片中也介紹到，只要點一份主餐，價格只需350元，就可以盡情享受各種美食，而它們家的牛排也沒再客氣，份量超巨！牛肉肉汁豐富，油酯與瘦肉分布均勻，絕對讓你垂涎三尺。如果想品嚐好一點的肉質，建議點菲力、肋眼牛排等，價格大約落在500-800之間。

自助式選擇也非常多樣化，各種口味的披薩，薄餅酥脆、配料豐富，每一口都充滿濃郁的風味。如果你喜歡炸物，這裡也有多種選擇，酥脆的炸雞、香嫩的炸豬排、脆口的薯條，覺得太油膩嗎?餐廳也有提供新鮮的沙拉和各式開胃小點，讓味蕾得到充分的滿足。當然，別忘了享受冰淇淋！在牛室炙燒牛排，可以隨心所欲地選擇各種口味的冰淇淋，無限量供應，在這個炎熱的夏天感到涼爽舒適。

最後YouTuber德瑞克與阿肥貓提到，聽說九月店家要在桃園開分店，這樣北中南都有分店，太方便了吧!還在煩惱聚餐or吃到飽要去哪嗎?趕快點開影片，跟著YouTube德瑞克與阿肥貓一起享受美食吧!還想知道更多美食旅遊資訊嗎，趕快訂閱關注女子漾吧！

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牛排 吃到飽 台南

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