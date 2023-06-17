超商減肥菜單推薦！實測5天吃全家低脂食物 體重變化曝光

現代人的生活忙碌，外食成為日常生活中的常態。然而，外食往往容易讓人暴飲暴食，攝取過多的熱量和油脂，導致體重增加。今天就要帶大家來實測，連續五天都吃便利商店的減酯餐，究竟會不會變瘦呢？

影片中的實測規則為，Ｍ小編代表全家減酯餐實測；Y邊小編代表7-11減酯餐實測，且都執行168間歇性斷食，為期五天。實測中三餐幾乎都是以，蔬果沙拉、鮪魚鮭魚飯糰或雞胸肉沙拉便當等低脂低熱量的選項，豆漿豆奶替代飲料等。如果嘴饞想要來些小點心，建議可以試試蒟蒻海苔包、蔬菜燙或水果盒，它們都是較為健康的零食選擇，讓您在減肥過程中也能品味美食的樂趣。

最後，兩位小編的體重和體酯都有下降的趨勢，通過選擇便利商店的低脂低熱量食物，您可以在短時間內實現減重目標。

不過小編也提醒大家，減重過程中要保持健康為主，尊重自己的身體需求和節奏，並尋求專業意見或指導，才能吃的開心，瘦的健康。想了解更多如何健康減重的知識嗎，趕快訂閱關注女子漾吧！