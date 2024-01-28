【餐桌上的產地】酒肉穿腸過，農婦向前衝　吳佳玲與她的米酒孟婆湯

【文字 蕭函青／照片提供 吳佳玲】

宜蘭小農中，吳佳玲未必是最懂酒的一位，但她賣米酒的花招百出，確實很少有人超越。自稱諧星農婦的她，擺攤時會熱情招呼客人：「你應該有煮飯吧？」但現代人很少開伙，她就會改問：「那你會喝酒吧？」若客人沒喝酒，她還是鍥而不捨：「沒關係！要不要用酒來作菜？」在她使出渾身解數、說學逗唱一番後，有時候客人沒買米，卻帶了一支酒回家。

七十五年次的吳佳玲，曾是宜蘭最受關注的青農。二〇一二年她跟著「台灣農村陣線」來到宜蘭參加務農培訓，最後竟留下來種田，種出了自有品牌「有田有米」，甚至種出了老公跟孩子。如今她已是小農界的網紅，粉專追蹤人數破萬。她用輕鬆詼諧的文字描述務農生活甘苦，時而分享小孩臉肉嘟嘟的照片，廣受歡迎。

即使如此，要靠種稻養家活口，仍然非常困難。二〇一九年時她把田交給老前輩照顧，與先生黃京國一起搬回臺中石岡。他們整頓鄰居荒廢的橘園，投入新的戰場。「種橘子第三年，雖然還沒有辦法賺到很多錢，至少訂單很多了，這就是經濟作物跟糧食作物的差別。」米酒亦同，賣酒是她重要的經濟收入。

吳佳玲以父之名，深溝邊打造出獨一無二的「海金米酒」。

為了用米酒殺出一條血路，她積極參與市集擺攤，現場教客人做特調：「二十度的酒你加上雪碧、檸檬、薄荷和冰塊，四十度的就放冷凍庫，慢慢喝，隔天宿醉不會頭痛喔！」連帶小孩的媽媽她都可以推銷：「家庭主婦晚上來一點啊！喝完就不會想打小孩！」然後自己笑得花枝亂顫，客人也被她逗樂。

「冬天吃薑母鴨，就是要摻咱臺灣道地的米酒啦！」

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