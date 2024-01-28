【鄉間食堂】饕客的劇場式吃鍋

聯合新聞網／ 鄉間小路
夜深仍滿是人潮的薑母鴨店。
夜深仍滿是人潮的薑母鴨店。

【文字／攝影 施彥如】

對我來說，薑母鴨的必要條件——湯頭如何香醇，鴨肉如何久煮不爛，薑母如何辣暖肺腑——都是其次，各家有各家的擁護；但黃燈籠紅炭火，徒手端起陶鍋的老闆，和排在人行道騎樓間、那蹲下站起必須要用到一點臀肌力的低矮桌凳，才是薑母鴨之所以是期間限定，深深吸引我的地方。

作者彥如，現役編輯，編過數本食譜，對飲食多有見解。
作者彥如，現役編輯，編過數本食譜，對飲食多有見解。

薑母鴨彷彿被當成冬冷剋星，有它就能過冬。
薑母鴨彷彿被當成冬冷剋星，有它就能過冬。

節氣大雪前一日，我和先生自復興崗探病返家已過九點半，興起吃薑母鴨的念頭，想以充滿人氣火鬧的空間，濃郁酒薑鴨香，驅一驅探視後的沮喪與十二月初冬微涼的氣溫，遂前往住家附近的連鎖薑母鴨店。

離打烊尚有兩小時，店家裡外都聚集了人潮。看起來剛結束社團活動的大學生們，幾十人圍成一圈，打屁閒聊等位子，不時爆開外人難解其意的笑聲；幾位彷彿剛下班的中年男女，眼神停滯雙頰潮紅，桌上堆滿喝空的幾手玻璃酒瓶。店內幾張矮桌，客人吃的進度不一，有呆等湯沸、擺滿整桌生食材的；也有將啃完玉米芯堆成一座小山、用勺子撈漏網煮料的。整間店鬧哄哄，矮桌凳排到店家外頭，蔓延至隔壁與隔壁幾間店面騎樓。三角錐與成排停妥的機車腳踏車，隔開汀州路地下道口，夜歸的行車呼嘯而過，街邊店家關上招牌，拉鐵門歇息，對街是闃暗寂靜的客家園區。而這頭人聲鼎沸如鍋中煮物，怦然響徹夜深。

老闆在爐臺前點大火滾鍋湯，拌麵線，分葉菜與鍋料，我們等了一會兒，被領到離店最遠的騎樓邊坐下。拿著粉紅菜單，想吃的鴨心與茼蒿已售完，兩人合吃，不若多人聚餐易分食，能點的樣數少，因此格外珍惜選項。在單子上無需思考地快速劃了小份薑母鴨鍋底、麵線、生豆皮、玉米筍與鴨血肝，最後姑且以冒險家精神，在沒吃過的鈴鈴卷旁劃上一劃，再至冰箱拿一瓶冰透的生啤，開瓶器撬開瓶口真是世界上最動聽的聲音。

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