【餐桌上的產地】乘著稻浪航向吟釀之海

【文字 蕭函青／攝影 賴力瑜】

「你看這支酒，那時候農友要上架真的很不順利，啊還有這支啦，討論好久，後來好不容易做出來了，結果他們沒搞清楚法規，吞了一張罰單⋯⋯」中福酒廠創辦人馬何增細數架上的小農品牌，眼神充滿愛憐，他記得每支酒背後，是哪個農夫的血淚。

晴朗微涼的秋日，靜謐的三星大隱田間，低調的鐵皮廠房內有一個古樸典雅的空間。這裡是中福酒廠，老闆馬何增正滔滔不絕向我們介紹酒品，一名女子突然推門、打斷了訪問，忐忑地詢問：「有沒有……拜拜用的酒？」。

馬何增趕緊上前招呼，他推薦架上幾款米酒，客人陷入選擇障礙， 苦惱地說：「其實是濟公指示一定要來你們這裡買啦，我都不知道三星有酒廠。」馬何增聽了，瞬間笑開懷，拿起蘭陽米酒：「就是這款啦！他們都說濟公最喜歡喝我們這支酒！」還不忘向我們澄清：「這是神明說的，不是我安排的喔。」

在地人都知道的大容量米酒桶。

沒多久門又被推開，這次是一位阿嬤騎著小綿羊前來，她指定五公升裝的巨無霸米酒桶，馬何增貼心地幫忙搬到腳踏板，再揮揮手目送阿嬤豪邁騎遠的身影。

我們與中福的相遇就在燈光美、氣氛佳，但也隨時有鄉親闖進來買米酒的奇妙氛圍中展開了，結合鄉村雜貨店和品酒會的有趣反差，正是中福在蘭陽平原陳釀二十年的魅力。

街坊騎著機車過來買酒已是日常。

航海士上岸釀出一片蘭陽風景

五十八歲的馬何增目光如炬， 聲若洪鐘，他是道地羅東囝仔，念宜蘭農工（現國立宜蘭大學），看到艦隊帥氣英姿，就報考官校。他不好意思地說：「一時被迷住啦！」海軍把他訓練成高能的戰鬥航海士，帶領小艇隊伍執行搶灘任務，也曾潛水到海底爆破，登上釣魚臺調查海域，但縱有一身武功，退伍後也必須轉行。二十年前宜蘭爆發驚悚的假酒中毒案，政府趁勢介入輔導民間釀酒，馬何增和幾個朋友判斷這有市場，於是大膽投入，成立宜蘭第一家民間酒廠。不過隔行如隔山，他要如何上手？

馬何增苦笑：「講直接點， 本來不會，也被罰到會。」從稅務到衛生法規，繁文縟節讓他吃盡苦頭，繳罰單就像天價學費。但馬何增盡力改善，還把食品專業的胞弟馬定璋也抓來幫忙，慢慢地，中福純釀造的堅持打出名號。

除了熱銷的經典米酒，也有廠商會委託他們釀造藥膳、水果和各種穀物酒。近十年來，宜蘭各地興起移居者務農的風潮，有人開始帶著米來找他，開啟中福另一條獨特的小農釀酒路線。

中福酒廠壯闊的蜂巢式陳列架，放置各種地酒素材。

「中福幫我們製酒，不以利益為考量。」員山大湖的小農田菁告訴我們，她的「月見學習農園」 友善稻米數次委託中福製成米酒，「老闆對我們很好，代工價格也可以負擔。」在深溝村以「有田有米」闖蕩江湖的農婦吳佳玲也說： 「馬老闆有夠給力的，要幾度的酒都可以客製，他還會教我們怎麼申請酒牌，超佛心！」

在馬何增廣結善緣的策略下，如今中福已成為宜蘭最接地氣的酒廠，累積的地方酒擺滿牆面宛如百花綻放，從不老部落的小米酒、南澳客家村的古米酒，到礁溪金棗白蘭地，細看酒牆數百支產品，根本是一座迷你宜蘭風土物產博物館。

中福十年來累積幫農友代工的米酒多到快擺不下，酒牆濃縮了整片蘭 陽平原的小農江湖。

二十年釀一酒青農帶古米來圓夢

但要問到這二十年，中福最驕傲的代表作？馬何增沒有片刻猶豫，拿出冰箱裡的清酒「吉野吟釀」，緩緩地說：「這是永旭和我的夢想。」

原來當年創業初衷，就是想用日本酵母結合古品種酒米「吉野」 做清酒，但契作屢次失敗，設備技術都不夠，他只好忍痛擱置。直到青農任永旭橫空出世，三年前帶著復育成功的吉野米出現，終於補上最後一塊拼圖。說人人到，一個高瘦清秀的年輕人走進酒廠，馬何增眼睛亮了起來：「永旭來了！」

任永旭身著卡其外套，戴著細框眼鏡，動作俐落但輕柔地揀選清酒裝箱。他任何時刻表情都很冷靜，談起耕種和釀造的專業術語時速度飛快，高冷氣質不像農夫，比較像天才科學家。他自嘲表示：「大家都說看不出來我有種田，其實我種十年了。」

即使外表不像，但他從花蓮光復搬到宜蘭，成功復耕古酒米並與中福合作釀酒的勵志故事，早已被媒體廣泛報導。聚場文化在二○二三年底出版以臺灣地方釀造故事為主題的《微醺島之味》，其中就有一篇是以任永旭為原型來創作。

《微醺島之味》〈酒是作品〉，以清新畫風生動描寫吉野一號的背景故事。 （內頁提供 聚場文化）

馬何增（右）、任永旭與他們自豪的白鷺清酒。

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