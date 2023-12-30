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【鄉間食堂】搖滾派飲酒海口味：「拍謝少年」張維尼

聯合新聞網／ 鄉間小路

【文字 林玠芷、劉芷妤／攝影 孫得欽】

店裡環境狹長，燈光昏黃自帶氛圍，開門便是一長排加寬吧檯與高腳椅，吧檯後的牆面貼滿不同客人寫下的書法筆跡，別有一番另類的隨興歡樂，而高腳椅背後是一整面倚牆展示架，上頭有老闆收藏的各種公仔與漫畫，還有拍謝少年的專輯、麥人杰的漫畫，整體氣氛輕鬆自在，適合搖擺。

坐上吧檯邊，維尼說：「我不會說很常來啦，大概兩、三個禮拜才來一次，或者一個月，有時是工作完剛好，有時是路上遇到了朋友就一起過來，有時候是想喝一點也會過來。」維尼的愛店，聽起來是有事沒事就該來喝一杯的地方呢。

問起維尼有沒有自己的喝酒起手式，他推了一下眼鏡回答：「我的話，通常一來店裡就先挑瓶啤酒。這裡很特別，幾乎我每次來，冰箱裡面的啤酒都不一樣，小賀之前有酒商的工作經驗，這方面滿會找的。」就像獨立書店或唱片行裡，最顯眼位置的特別推薦，是店主個人品味的展現。

那天冰箱裡的啤酒，是「林北釀造 L i & Pei Bräu」的精釀酒款「芒果神偷IPA」。維尼挑了一瓶，作為開「味」暖身，「啊，妹仔酒。」他喝了一口之後玩笑說。詢問小賀卻遭到反駁：「哪是啦！」

IPA：India Pale Ale（印度淡色艾爾啤酒），特色在於使用大量啤酒花， 花香氣濃郁、苦味較重。
IPA：India Pale Ale（印度淡色艾爾啤酒），特色在於使用大量啤酒花， 花香氣濃郁、苦味較重。

初看到芒果，心中確實會浮現接近果汁甜膩的味覺想像，小賀解釋，但它的芒果甜香完全來自於啤酒花， 單一酒花Sabro本身自帶熱帶水果香氣，沒有使用芒果果汁，因此不會有果香與甜度影響啤酒味道的問題，非常清爽。維尼則一臉正經但依舊小聲嘟嚷，兩人的好交情從小處顯見。

來這裡要開心 海口味是初心

啤酒喝盡，下一步是什麼呢？維尼笑起來：「我會來一杯店裡特調的Gin Tonic，然後記憶就會開始模糊了……還是會平安回到家啦，但我來這邊基本上都喝得很醉啊，什麼都喝，跟朋友一起的話又很開心，就是什麼都來一點。」

聽起來很驚人，採訪團隊聽到回應難掩訝異：「所謂什麼都來一點是什麼意思呢？」他接過小賀遞來的酒一邊說：「你們知道這裡可以點外賣嗎？」我們轉頭看向小賀，想知道細節，小賀接收到大家的眼神，冷冷性格吐出回應：「可以外食，來我們這邊開心就好，沒有太多規矩。」

維尼接著說：「如果一群朋友來，我們很常點外送。附近就是夜市，大家先去買一買帶過來吃也可以。這邊也供應小食，但我自己不太會主動點，點了就大家一起分享。炸物拼盤一定會點！或者那邊有吃的。」他指向後面放著許多洋芋片和餅乾的儲物櫃，「開幾包配酒也很讚。」

後頭的櫃子除了零食，還放了許多泡麵，小賀補充，很多人回家前會來這邊吃一碗泡麵，接著一言不發就回家去了，一口酒都不喝。為什麼？「他們只是想睡覺前吃點消夜，但又不想洗碗、收拾。」小賀淡定突破盲點。

櫃子莫名還放著泡泡槍跟水槍，難道是這邊有定期活動嗎？小賀笑說，有的客人喝醉之後會拿來亂射， 如果射到他，他也會提槍上陣填酒射回去。聽起來有點High，小賀又說：「哦，那個泡泡槍是小子上臺表演用的。」是的，就是跟拍謝少年合作專輯、一起表演， 也在《鄉間小路》不定時露出的廖小子，「欸，還是我們現在叫小子來一起？反正他家來這邊很快啊！」維尼突然興奮的說。但是先、先不要，我們把重點拉回維尼身上。

架上提供水槍給客人喝酒之於還可以嘻笑玩耍。
架上提供水槍給客人喝酒之於還可以嘻笑玩耍。

聊天這段期間，小賀已手腳俐落烤好澎湖小卷、醉魚，以及搭配新鮮檸檬片的生蠔盤一起陸續上桌，維尼點的Gin Tonic、小賀推薦的噶瑪蘭珍選No.1威士忌也來了。

澎湖小卷、醉魚和檸檬生蠔，海味下酒三件套。
澎湖小卷、醉魚和檸檬生蠔，海味下酒三件套。

揚名國際的噶瑪蘭珍選No.1 威士忌
揚名國際的噶瑪蘭珍選No.1 威士忌

Gin Tonic使用的琴酒Harris Gin，有一段連維尼也驚喜的小故事。

小賀說這支遠從蘇格蘭西北方離島來的琴酒，製作過程中加入了哈里斯島本地的現流昆布，因而讓琴酒多了海水氣息，這樣的氣味，讓他連結到拍謝少年於二○一二年發行的首張專輯，自己的最愛《海口味》。開店之初，他就決定要讓這支酒成為常駐Yoi的鎮店之酒。

Harris Gin 是店裡不可或缺的常備款。
Harris Gin 是店裡不可或缺的常備款。

「真的假的啦！我沒聽你說過這一段啊！」維尼沒想到這支在Yoi從不缺席的琴酒，居然與他們的音樂創作息息相關，驚訝的眼神裡內斂地藏著一些不好意思被看出來的感動。「你們又沒問，也沒必要特地講吧。」小賀只是背過身去，深藏功與名。

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