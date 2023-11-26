【餐桌上的產地】東北角 光榮時刻

【導覽特派員 ELI ／文字 何立翔／攝影 黃致鈞】

如果在清晨，五點出發。

從蘇澳走濱海或取道國五，一路北奔，很快就會掠過烏石港，左盼是高聳的雪山山脈，右望是咫尺天涯的平洋大海，眼前狹路持續向前，梗枋、大溪、大里各據其埠，沒多久，幾個漁港紛紛被你甩在身後，眼看就要逼近弧線的底端，右轉切入，不到一個鐘頭，宜蘭縣境最北的漁港，石城到了。

孟冬第一網

今早的第一趟船已經出發，扁舟晃漾，拖曳出白色尾浪衝進視野，輕快地朝著五百公尺外、汪洋中的定置網航去。這是光榮定置漁場在休漁期結束後，首度下網起魚，也象徵著時節更替、凜冬將至。接近七點，沉甸甸的漁船終於從遙遠的大海上，緩緩朝港內駛回；起了個大早，分別從各個不同地方驅車來此買魚的人們也開始雲集。

販賣前，在一旁整齊疊放的大量籃子。

閒聊發現，有來自宜蘭的在地鄉民，也有風塵僕僕從臺北慕名而來的饕客，無論老神在在，抑或是勁裝綁腿，相同的是均已準備好武器家私、磨刀霍霍，蠢蠢欲動地引頸企盼，等待著漁船靠岸時輻輳至碼頭，探頭窺看今天撈回來了哪些好料⸺待滿載漁獲的大水桶從船上吊回岸邊，瞬間蜂擁⸺下一秒，開搶。

傳說中的「辣個」男人

如猛虎出柙的人群中，好像有個眼神特別銳利、身手格外矯健的傢伙混在裡面……天哪，這個男人太狠了，一出手居然就是水桶裡最大尾的那條紅魽！

職人ELI快手搶魚。

「紅魽，就是要挑體型渾圓、飽滿肥美，這種的，最好吃。」恬淡的語調中帶著從容不迫的自信。頭頂著低調棒球帽、手戴棉紗手套，腳上踩防水鞋，口袋裡甚至還早早準備好了袋子。如此專業，這人究竟是誰？

定睛一看，原來是連續兩年入圍「走鐘獎」的YouTuber，「在家做生魚片」頻道的ELI！機會難得，趕緊請專家ELI帶我們進行一場漁場巡禮。

因為喜歡 所以自學

「三年多前，原本我也只是和大家一樣在市場買魚，有次一個朋友問我：幹嘛不直接到定置漁場買？」ELI以一貫淡然的口吻說道：「所以，我就來了。」光榮，正是他首度造訪的定置漁場。「來了才知道，定置漁場的漁獲既新鮮、品質又好，而且便宜，真是相見恨晚。」自此展開了他運作頻道的神奇旅程。

因為喜歡吃魚、迷戀各種生魚片，ELI讀書、上網自學，並實際走訪臺灣、日本的大小市場、漁場以及餐廳，透過和漁獲產業各領域人士的交流互動，攫取第一手知識和巷仔內的經驗，甚至還掌握實作方法⸺魚的熟成與處理生魚片的技藝⸺建立了自身對海洋、魚類的知識體系，以及獨到的專業技術。

「黑潮，就像一條海中的高速公路，洄游的魚群們乘著這條快線北上。我們會看臺東、花蓮一大早回報有什麼魚，大概就可以猜到，宜蘭今天有可能有什麼好貨可撿。」談到自學經驗，ELI謙虛地說，其實真正的高手在民間：「我常覺得：挑魚挑到最後，總是發現別人籃子裡的魚，永遠最好。怎麼說？一大網的漁獲解開，你常可以看到有些貌不驚人的阿伯或阿婆，明明只看到一截尾巴、或是一段魚鰭，唰地一下出手就撈進籃子，可是往往就是整批裡最漂亮的那條。我目擊了好多次。他們根本不需要看到魚的全貌就能判斷……為什麼？經驗啊。」

購魚後，現場可請魚場工作人員解魚

根據ELI的觀察，臺灣熟悉魚的人還不少；又談到臺灣人與海洋、漁業的距離過遠，他覺得關乎歷史的累積：「大家知道吃魚，卻習慣對海敬而遠之。」

或許這也是為什麼「在家做生魚片」想要「推動臺灣魚貨處理流程，往更精緻的方向前進」的原因之一。畢竟吃魚的是大眾，若想要讓整個產業進步提升，從生活著手才是解方。「以日本來說，他們的漁業並不只有抓魚這件事。」從最根本的食魚教育，到漁業技職體系的高度重視，長期下來，自然培養出大量具備專業的從業人員。大家常說日本注重細節，難道，臺灣不能？「這部分，可以問冠柏，他『去過』日本。」

三天後 去日本修行

今年四十一歲的張冠柏，是光榮定置漁場的第二代負責人。八年多前，他還在大里、大溪兩地間，也是自家經營的「網元漁坊」餐廳任事。有天他突然接到父親通知：三天後去日本。這麼匆忙？「對，就這麼匆忙。」去日本做什麼？「學怎麼用定置網抓魚。」聽起來輕描淡寫，但可以想見，絕不會是個簡單任務。

抵達日本石川縣的第二天，就搭船出海去了，張冠柏回憶：「到現在我都還記得，那時候積雪有十公分這麼高，每天早上都要先花一番工夫鏟完雪才能出得去。」在那之前，他幾乎沒有接觸過漁場事務，漁場絕大部分都還是由父親張立人打理。張立人因為年輕時是熱血釣客，常到石城海釣，二十六歲時因緣際會接觸到定置網，在深入研究並投入後，定置漁場成了改變一生的事業，如今還是臺灣定置漁業協會的理事長。

連明偉在採訪張立人的〈大海的贈予〉一文中提到：「定置漁網，源自日本富山縣和石川縣一帶。日治時代引進技術，並在全臺架設大型定置網，東部沿海設置的數量甚為可觀。臺灣定置漁業協會每三個月例行開會一次，同日本石川縣定置漁網協會（姐妹會）合作，臺日兩端，每年輪流派員相互參訪、交流與互動。此外，為了學習新技術，臺方會特別派遣員工至日本受訓。」

「臺灣的定置漁場因應夏秋的颱風期，通常會在七到九月這段時間進入二至三個月的休漁期。日本則因較少颱風，幾乎全年無休，但會在每週三和週日跟著市場一起休息。」張冠柏分享了他的觀察，相較臺灣，日本的定置漁業似乎早已形成一種相對日常的產業類別。

在石川縣扎扎實實地修行了一年半載，透過每日出海，張冠柏親身經歷定置網從頭到尾完整的作業過程，也見識到日本對於產業細節的注重。他提到在日本的漁船上，要看到能以海水製作碎冰以維持漁獲新鮮的「冰砂海水機」並不是什麼難事，但在臺灣卻屬罕見的設備，「二十四小時都要耗電，當然少見。」

漁場工作中的熱鬧風景

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