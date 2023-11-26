【餐桌上的產地】海是大家的 誰都不能獨占

【文字 沈眠／攝影 吳尚鴻】

小犬颱風正待撲襲臺灣，從大珠小珠落玉盤的雨之北部，驅車奔馳前往新竹市。途中我們憂心風浪是否會過大，導致漁場今不利出海。電話聯繫時，那頭傳來漁場老闆鄭明發宏亮、自信的豪氣回覆：「我就喜歡風浪有點大，收穫才會好哇。」

採訪團隊抵達新竹時，豔陽高照，天藍雲白。風雨前美好寧靜。鄭明發老神在在、大馬金刀端坐辦公室，彷彿颱風吹不動、他一笑便打過海。牆上安裝著大尺寸電視，一打開，螢幕裡都是漁船的影像，隨時可以掌握海象與船隻、船員狀態，儼然是指揮若定的大將軍。

這一片海洋 沒有誰比誰厲害

互相介紹時，拿到有凹凸立體的名片，一陣驚嘆，正面是極有設計感的明發漁場四字，中間是定置網清晰的簡易圖示。鄭明發一開口便真誠告白：「不要叫我老闆，叫發哥吧。做漁業的，哪裡有什麼老闆、董仔，都是勞力活。我是從基層做上來的，以前也當船長出海捕魚，現在是靠移工們一起工作。畢竟臺灣年輕人都不想進來這個行業。海那麼大，單靠我一個人是能做什麼！如果沒有移工，老實說臺灣漁業早就垮了吧。我也盡可能與人為善，不管是海釣船、漁民，海是大家的，不是我有定置網執照，就可以獨占。」

老闆鄭明發為我們詳述定置網漁法。

下午兩點半明發1號入港。

「我現在都不上船了，知道為什麼嗎？」發哥一臉正經的開玩笑說：「因為我會暈船。」好奇他電話裡所謂「風雨才有好收穫」？發哥說明：「我把魚大致分成上、中、底三種。靠近海面的上層魚，一公斤賣一百元，中層兩百元，底棲魚類一公斤五百元。風浪大的時候，底棲魚類才會被捲上來，收益才高哇。」

大眼海鰱和冬鏡是漁場常見的捕獲魚種。

不過，風浪若大到有安全疑慮，還是會收網休漁。發哥除參考氣象預報外，也會憑經驗判斷是否該撤網，只是有時難免賭錯。他苦笑道：「杜鵑、柯羅莎颱風，就讓我損失兩千萬。你們可能覺得只要有颱風來就休假不是最安穩嗎？但是撤網耗時三天，重新布網又要再一個星期，這期間完全沒收入。因此，在不危害人身安全的前提，如果拚得過，那利潤會讓我走路像八家將。當然，如果沒有，就『芭比Q』（完蛋）了。」

發哥認真說明天氣對定置網的影響，「東北季風是單向的，颱風則是逆時針走，會讓風向轉變又自帶漩渦，很容易吹壞定置網。」他以牆上的雙頭單層落網模型解釋：「南到北總長一公里，東至西則是一點五公里，上頭標記四百五十個點，每一個點都有長繩綁著八噸、沉於海底定位的石頭包，每個石頭包要價兩萬四千元，成本有多高你們也算得出來。因為底部重量重，繩子繃得很緊，只要風浪過大，或者是隨便有人拿把刀一劃，就會斷繩，其他的也因會連鎖效應損毀，也有可能整組壞掉。」

從員工到全臺最大定置漁場老闆

發哥跟定置網淵源很深，也曾親身到定置網發源地日本「能登半島」的冰見走訪。年輕時，從高雄二專航海科畢業的鄭明發，跟著哥哥、也是定置漁場專家鄭火元，走遍全臺田調，至新竹香山，明發漁場前身，「祥和」的老闆認為他態度認真，積極網羅，甚至釋出股份，發哥就此在香山落地生根三十七年。

十三年前，老東家想著要退休，下一代不打算接手經營的情況下，發哥用三千三百萬元頂下，並改名明發定置漁場，以個人經營學重新打造並擴大漁場，迄今成為全臺最大定置漁場。

明發定置漁場的落網模型。

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