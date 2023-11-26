【漁法指南】定置漁場是什麼？

【資料整理 編輯部／攝影 吳尚鴻、黃致鈞／繪圖 吳欣瑋】

定置漁場入門

定置漁業為非移動式的被動漁法。可細分為九種類別，分別是：臺網、落網、待網、建網、張網、升網、棚堰、魚礁、石滬。其中，以落網漁具規模最大，也最為常見，亦即一般所知有「海上迷宮」、「海中陷阱」、「海裡的裝置藝術」之稱的定置漁場。定置漁網固定設置在沿岸海域、魚類洄游的路徑（又稱魚道）上，洄游魚群經過時主動進入，可定期收獲。不過，其設立需經過多方觀察，包含水深、流速、底質、漁業保安林、魚礁與魚道等，確認方向、位置後，在魚道的適當角度放置串聯垣網，形成定置漁場。設立處的海底質地，以能夠產生砂煙幕的泥質尤佳，讓環境豐富多變。黑砂底光線反射度低，也是適當選擇。因底質需求，定置漁場不會設置在全為岩質的場域。

清晨時分花蓮七星潭的曙光。

臺灣定置漁場發展

定置網漁法源自日本富山縣與能登半島一帶，十五世紀起，日本便有相關紀錄，歷經數百年發展已臻成熟。臺灣在日治時期由日本引進此漁法，主要於宜蘭、花蓮、臺東等東部地區經營使用，後來漸漸往西部發展。自一九八○年代引進新式落網，經改良後，經營日趨穩定；各家漁場大小也不同。

臺灣四至五月鰹魚（煙仔）特盛，舊時主要以捕捉鰹魚為主，故定置漁場臺語稱「煙仔罾」（ian-á-tsan），意指捕撈鰹魚的魚網。

順應天候潮汐調整漁季

臺灣東海岸多為礁岩海岸，有黑潮北上經過；西海岸為砂質海岸，有漲退潮差，和冬季冷氣團南下，令臺灣常年漁獲豐沛。

不過颱風影響，七至九月定置漁場需休漁收網，避免漁網、漁具損壞，颱風是定置漁網的天敵。雖然劇烈風浪會使底層魚類往中、上層活躍，帶來更多意外收穫，但也可能使漁網破損、固定繩索斷裂，連帶造成定置漁場報廢、流失等巨大耗損。

花蓮東昌漁場的定置網模型。

漁網於岸上鋪晒、檢查。

設置漁場用的浮子（球）。

儘管休漁，期間工作人員其實也持續工作，修補漁網和漁具。

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