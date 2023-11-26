快訊

一張圖看天氣！東北季風接力凍到周六 這日冷空氣最強僅剩15度

味全龍遊行嗨翻 蔣萬安回憶國中守收音機「一舉動」驚動母親

猛批民進黨執政一蹋糊塗 趙少康：為台灣更好要政黨輪替

【食趣聞】時光旁的三代目

聯合新聞網／ 鄉間小路
門口掛著大大的「漁」字，展現氣勢。
門口掛著大大的「漁」字，展現氣勢。

【文字 何立翔／攝影 吳尚鴻】

越來越多特色餐廳，倡議直接從在地定置漁場選購魚貨。這個行動，讓餐桌上的美味料理不僅當季、新鮮，同時大大降低食物里程，友善環境生態。這樣的綠色飲食餐廳，你注意過嗎？

工作人員對製作海味美食滿懷熱情。
工作人員對製作海味美食滿懷熱情。

花蓮市區建國路、復興街一帶小店錯落，是平日緩慢、放假時鬧熱的文青地段。距離已然是學子、旅人「記憶座標」的時光二手書店幾步路，七星潭東昌漁場家族第三代營運的餐廳，「定置漁場三代目The Fishery」就安靜隱身在小巷中。以海鮮為主題，營運理念包含生態、在地友善，就地取（食）材。

花蓮本店「招牌柚子胡椒魚麵」 使用鬼頭刀炙燒魚片、花六小時以鬼頭刀魚頭精心熬煮的湯頭，都是來自在地的定置漁場，撒上的剁碎酸菜末，也是在地產物。
花蓮本店「招牌柚子胡椒魚麵」 使用鬼頭刀炙燒魚片、花六小時以鬼頭刀魚頭精心熬煮的湯頭，都是來自在地的定置漁場，撒上的剁碎酸菜末，也是在地產物。

季節限定「鬼頭刀海鮮湯飯」 除海瓜子、炙燒鬼頭刀魚片，米飯使用在地精選上乘吉安米，搭配鬼頭刀熬煮的湯頭煮成飯，食用之際再淋上色美味鮮的高湯。
季節限定「鬼頭刀海鮮湯飯」 除海瓜子、炙燒鬼頭刀魚片，米飯使用在地精選上乘吉安米，搭配鬼頭刀熬煮的湯頭煮成飯，食用之際再淋上色美味鮮的高湯。

「七星潭炸魚」 鬼頭刀本格派吃法。佐點特製醬油，不柴不硬，口感飽滿扎實，滋潤感爆擊舌苔。最具地氣的山海鄉味。
「七星潭炸魚」 鬼頭刀本格派吃法。佐點特製醬油，不柴不硬，口感飽滿扎實，滋潤感爆擊舌苔。最具地氣的山海鄉味。

為什麼以鬼頭刀為主角？「超帥的啊，像一把刀。」年輕的師傅笑著解釋。而食材內提到的吉安米、剝皮辣椒、豆腐與龍鬚菜等，也皆取自在地。
為什麼以鬼頭刀為主角？「超帥的啊，像一把刀。」年輕的師傅笑著解釋。而食材內提到的吉安米、剝皮辣椒、豆腐與龍鬚菜等，也皆取自在地。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

花蓮友善人行空間獲獎 1.6億市區8處人行道將逐步改善

離譜！苗栗機車連兩撞起火燃燒 3車事故2騎士均肇逃

高雄砂石車「切西瓜」網批誇張 被酸高雄日常大驚小怪

影／頭份早餐店今沒營業 清晨自己炸食物突起火

相關新聞

【餐桌上的產地】給一家之「煮」的定置漁場全攻略

九○世代的乖乖，談起漁場、魚類眼神專注，細緻語音中，對推廣食魚文化的情感熱切難擋。她經營的YouTube頻道「乖乖醒著的時候Guai_wakeup」，從企劃、剪輯到製作，一手包辦，親自走踏臺灣各漁港、漁場，介紹漁法與魚種，只為讓更多人了解盤中海鮮由來，快樂吃魚。欲介紹全臺最大定置漁場「明發」，當然有請職人引路，讓乖乖帶領我們，走一回海味豐盈的紙上導覽。

【餐桌上的產地】東北角 光榮時刻

「光榮定置漁場」的基地，就設置在石城港內。破曉的晨曦隱約在兩者之間折反繞射，悄悄灑落海面。颱風尚遠，海象無礙……頭城在地小說家連明偉在〈大海的贈予〉寫道：「東北季風南下，一波一波鋒面來襲，肥美剽悍的魚群就要來了。」當孟冬的東北季風開始壓迫潮水，石城漁港每年的「光榮時刻」，就此展開。

【餐桌上的產地】海是大家的 誰都不能獨占

【餐桌上的產地】

【漁法指南】定置漁場是什麼？

【漁法指南】

【食趣聞】時光旁的三代目

【食趣聞】時光旁的三代目

【食趣聞】臭美食家：經典臭豆腐最愛哪一盤？

美國知名媒體CNN旗下的CNN TRAVEL，於二〇二二年公布五十大亞洲街頭美食，臺灣以珍珠奶茶、鹽酥雞與臭豆腐入選名單。其中，臺式臭豆腐作為享譽全球、臺灣最出名的醱酵食物，也曾名列米其林必比登小吃推介，其美妙臭味之兇猛與咀嚼留香之好吃互為對比，食感魅力倍增，堪稱是所有臭美食家心中獨一無二、永難取代的「異香美味」初戀。你的臭豆腐初戀是哪一盤？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。