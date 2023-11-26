【食趣聞】時光旁的三代目
【文字 何立翔／攝影 吳尚鴻】
越來越多特色餐廳，倡議直接從在地定置漁場選購魚貨。這個行動，讓餐桌上的美味料理不僅當季、新鮮，同時大大降低食物里程，友善環境生態。這樣的綠色飲食餐廳，你注意過嗎？
花蓮市區建國路、復興街一帶小店錯落，是平日緩慢、放假時鬧熱的文青地段。距離已然是學子、旅人「記憶座標」的時光二手書店幾步路，七星潭東昌漁場家族第三代營運的餐廳，「定置漁場三代目The Fishery」就安靜隱身在小巷中。以海鮮為主題，營運理念包含生態、在地友善，就地取（食）材。
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