【食趣聞】時光旁的三代目

【文字 何立翔／攝影 吳尚鴻】

越來越多特色餐廳，倡議直接從在地定置漁場選購魚貨。這個行動，讓餐桌上的美味料理不僅當季、新鮮，同時大大降低食物里程，友善環境生態。這樣的綠色飲食餐廳，你注意過嗎？

工作人員對製作海味美食滿懷熱情。

花蓮市區建國路、復興街一帶小店錯落，是平日緩慢、放假時鬧熱的文青地段。距離已然是學子、旅人「記憶座標」的時光二手書店幾步路，七星潭東昌漁場家族第三代營運的餐廳，「定置漁場三代目The Fishery」就安靜隱身在小巷中。以海鮮為主題，營運理念包含生態、在地友善，就地取（食）材。

花蓮本店「招牌柚子胡椒魚麵」 使用鬼頭刀炙燒魚片、花六小時以鬼頭刀魚頭精心熬煮的湯頭，都是來自在地的定置漁場，撒上的剁碎酸菜末，也是在地產物。

季節限定「鬼頭刀海鮮湯飯」 除海瓜子、炙燒鬼頭刀魚片，米飯使用在地精選上乘吉安米，搭配鬼頭刀熬煮的湯頭煮成飯，食用之際再淋上色美味鮮的高湯。

「七星潭炸魚」 鬼頭刀本格派吃法。佐點特製醬油，不柴不硬，口感飽滿扎實，滋潤感爆擊舌苔。最具地氣的山海鄉味。

為什麼以鬼頭刀為主角？「超帥的啊，像一把刀。」年輕的師傅笑著解釋。而食材內提到的吉安米、剝皮辣椒、豆腐與龍鬚菜等，也皆取自在地。

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