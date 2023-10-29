快訊

撐5年！從iPhone 8 Plus升至iPhone 15 Pro更耐用 他列6優點「可再戰10年」

不滿違規記點新制 職業駕駛發動「繞行」交通部、赴法院按鈴告

梨泰院踩踏事故滿周年 南韓總統為何不出席追悼式？

【鹹醢】恁樣鹹醢味

聯合新聞網／ 鄉間小路

【文字 沈眠／攝影 郭正偉】

「海客是很獨特的一支，客家人大多生活在山間、丘陵，只有海客在沿海地帶落地生根。」李仁富說：「以前的人生活條件不好，也沒有冰箱，大多會用醃漬去保存與延長食材使用期，我們海客也是，大的魚可以晒成魚乾，小的丁香魚當然也不能浪費，醃起來是最好的辦法。」

日子鹹鹹，一切都是為了生活。「漁民都是退潮時出海，漲潮時回來，漲、退潮之間，只能待在海上、船裡，如果肚子餓了該怎麼辦呢？」這時候像鹹醢這類的醃製醱酵食品，再適合不過了。「配上一碗白飯，有蛋白質的攝取，也能補充體力。」李仁富侃侃而談，對此間前代漁民的生活瞭如指掌。

隨著時代不同，當代人生活狀態普遍改變，臺灣飲食便利，特定條件下的食物也就逐漸消失；鹹醢面臨同樣的窘境，幾乎沒有人販售，就是一種記憶中的在地家庭食物。

文化是一點一滴被遺忘的，李仁富這麼說。尤其民生，不同家世背景相互嫁娶融合，加上現代化環境的劇烈衝擊，固有的飲食習慣漸漸消亡、西化。民以食為天，飲食是保存族群記憶、血脈的重要文化面。李仁富感慨，會不會哪一天，曾經日常隨處可見的特色食物，最終只能在特定餐廳才能看到。於是，他把主意打到最熟悉的鹹醢上頭。

結合多種在地食材的鹹醢風味飯。 （照片提供／桃園市新屋區愛鄉協會）
結合多種在地食材的鹹醢風味飯。 （照片提供／桃園市新屋區愛鄉協會）

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

根本李美賢本人！韓孝周參加鐵人三項「素顏飆騎40KM自行車」　曬到大腿2截色差還是超美

美以協商設人道走廊「讓美國人及巴人離開加薩」 傳遭埃及拒絕

日本水產品逾萬公斤邊境遭攔 食藥署曝最新氚監測情形

窗簾遮胯下「子孫袋」見客 卞慶華露太多惹母不快

相關新聞

【食趣聞】臭美食家：經典臭豆腐最愛哪一盤？

美國知名媒體CNN旗下的CNN TRAVEL，於二〇二二年公布五十大亞洲街頭美食，臺灣以珍珠奶茶、鹽酥雞與臭豆腐入選名單。其中，臺式臭豆腐作為享譽全球、臺灣最出名的醱酵食物，也曾名列米其林必比登小吃推介，其美妙臭味之兇猛與咀嚼留香之好吃互為對比，食感魅力倍增，堪稱是所有臭美食家心中獨一無二、永難取代的「異香美味」初戀。你的臭豆腐初戀是哪一盤？

【鹹醢】恁樣鹹醢味

鹹醢是醃漬類醱酵食品，源於客家人的儉省精神，要把用物、食品的利用發揮到最極致。

【餐桌上的產地】一杯酸柑茶 一個文化縮影，一份情感傳遞

酸柑茶製作需經歷九蒸九晒，因為透過濕熱作用，可促使內料含有的酶，結合空氣中的黑麴菌與酵母菌等微生物進行醱酵作用，轉化並降低苦澀味與青草味，過程中亦會產生不飽和脂肪酸與胺基酸，增添酸柑茶的風味與香氣，使之更為醇厚。

【餐桌上的產地】夜裡的鵝黃燈光──咑瑪糆

咑瑪糆（Tmmyan），泰雅醃豬肉，和阿美族的喜烙（Silaw）齊名，是泰雅族代代相傳、廣受族人喜好的食物，也是款待客人必備的料理之一。傳說中第一次嘗試咑瑪糆的人特別受歡迎，因為大家都想看到品嚐者臉上，那道瞬間微妙的神情……

【食趣聞】關於醱酵 我想跟你說的是……

醱酵專家許嘉生，出生釀造世家，日本東京農業大學釀造學科畢業。曾任釀造工會理事長、農業部青農評審委員，現為穀盛股份有限公司總經理、臺灣優良食品CAS理事、農業部田媽媽評審委員，專注臺灣釀造產業數十餘年。

【苦瓜】苦瓜世代的殷紅果實

風颱天，屏北九如鄉耆老村的鄉間小路旁，遠眺大武山方向，烏雲疊嶂。一人身著亮眼的橘色吊帶工作服，走進那塊三分大的苦瓜田區，宛如布魯克林區準備搶救公主的超級瑪利。他的目光時而越過苦瓜架，時而落在濕軟的泥土上，有時猶在眼前，忽焉又射向遠方；一會從容理蔓，一會順勢撥鬚，間或順藤摘瓜，決定捨棄或保留，判斷只在一念；他找果、梳果的手勢與姿態，近乎反覆鍛鍊過才能習得的舞步，對他而言，均已成為日常的反射。他是陳品睿，一九八四年生的屏東囝仔，七年級農夫，有點田。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。