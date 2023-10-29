【文字 沈眠／攝影 郭正偉】

「海客是很獨特的一支，客家人大多生活在山間、丘陵，只有海客在沿海地帶落地生根。」李仁富說：「以前的人生活條件不好，也沒有冰箱，大多會用醃漬去保存與延長食材使用期，我們海客也是，大的魚可以晒成魚乾，小的丁香魚當然也不能浪費，醃起來是最好的辦法。」

日子鹹鹹，一切都是為了生活。「漁民都是退潮時出海，漲潮時回來，漲、退潮之間，只能待在海上、船裡，如果肚子餓了該怎麼辦呢？」這時候像鹹醢這類的醃製醱酵食品，再適合不過了。「配上一碗白飯，有蛋白質的攝取，也能補充體力。」李仁富侃侃而談，對此間前代漁民的生活瞭如指掌。

隨著時代不同，當代人生活狀態普遍改變，臺灣飲食便利，特定條件下的食物也就逐漸消失；鹹醢面臨同樣的窘境，幾乎沒有人販售，就是一種記憶中的在地家庭食物。

文化是一點一滴被遺忘的，李仁富這麼說。尤其民生，不同家世背景相互嫁娶融合，加上現代化環境的劇烈衝擊，固有的飲食習慣漸漸消亡、西化。民以食為天，飲食是保存族群記憶、血脈的重要文化面。李仁富感慨，會不會哪一天，曾經日常隨處可見的特色食物，最終只能在特定餐廳才能看到。於是，他把主意打到最熟悉的鹹醢上頭。

結合多種在地食材的鹹醢風味飯。 （照片提供／桃園市新屋區愛鄉協會）

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