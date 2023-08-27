走出百年府城的常民風土地貌

【文字／Casca 攝影／林韋言】

楊子興帶著我們來到錦源興所在的中正商圈，這裡是他最熟悉的生活範圍。地面路標「雞朝」兩字相當引人注意。一問之下才知道，原來楊子興製作的Podcast節目「小南生・小老闆的臺南生活」與當地里長聊過這話題。百餘年前，這一帶是臺江內海淤塞留下的窪地魚塭，人們用木板、竹籬笆搭建聚落，遠看很像雞籠，因此被稱作「雞朝（寮）」。

雞朝的歷史，能連結到這趟散步旅行的隱形要角──臺江。這座遼闊的「內海」，因曾文溪改道等因素積沙成陸，將臺南的海岸線往西推進，改變水域與漁業風貌。曾文溪的沖積土壤，則讓嘉南平原成為臺灣最大糧倉。腳下這片海埔新生地，其實有著快速變動的農漁地景。

文創裡的農漁風土

來到小巷裡的錦源興，會先被櫥窗展示的烏魚子印花布包抓住目光，緊接而來的驚奇，是能將商品盡收眼底的小巧透天店面。

1950年代，得益於臺南運河的開發，小吃、商家匯集的沙卡里巴市場（盛り場，讀音sakariba，意指人群聚集處）向外擴張，讓比鄰的雞朝華麗轉身，贏得「新盛場」美名。戲院林立、寸土寸金，發展出占地三坪左右，一樓是店面，二樓是倉儲與辦公室的「三坪透天」。38歲的楊子興，三年前就在其中一棟透天老屋打造商店兼展覽的複合式空間，延續家族布莊的百年品牌。

「這棟其實不是錦源興的起家厝。」楊子興說，19世紀末，今日的神農街一帶，有著臺江內海陸化後形成的五條商用港道合稱五條港，是臺灣最熱絡的貿易樞紐。他的外曾祖父張相在五條港成立錦源興，從事布料進口、染整、批發零售。

到了1990年代，臺灣紡織業面臨產線外移、成衣業興起、傳統布行沒落的衝擊，錦源興也在2012年熄燈。楊子興那時在臺中經營品牌設計公司，為客戶服務多年，一直想做專屬自己的原創設計。直到一趟京都旅行，他被當地振興老產業的案例觸動，決定重新擦亮錦源興的招牌。「老產業需要轉型，錦源興轉做設計研發，再從臺南的布廠、染整廠、印花廠到車縫師傅、身心障礙者的手作工坊，把在地產業串起來。」不只延續紡織業的「形」，楊子興還想為創作注入風土肌理。他記錄家族長輩及街區耆老的口述歷史，許多內容也成為他的設計靈感。

沿陡峭的磨石子樓梯來到二樓，眼前出現一面鮮亮活潑的花布牆，湊近細看，藍白拖、紅板凳、黑面琵鷺千鳥紋、烏魚子，令人會心一笑的在地元素印花由楊子興設計，再請老師傅裁製成衣帽、鞋襪、布包等織品，當中幾款印花圖案，蘊藏臺南農漁物產符碼。

他打開一匹印花布，普普風的黑色圓點，襯著玉井芒果、關廟鳳梨、麻豆文旦， 用視覺就能感受一股香甜。楊子興說， 日治時期外銷的香蕉、鳳梨、柑橘，打響臺灣「水果王國」稱號。臺南別具特色的冰菓室，更是仕紳聚會、在地人約會相親的好去處。他把這意象融入印花，意外受到日本遊客喜愛，「在日本人印象裡，臺灣是物產豐盛的南國，水果是很具代表性的符號。」

另一款印花布的設計亮點，取自虱目魚的命名典故。臺南是虱目魚養殖之鄉，虱目魚粥、魚湯更是臺南人早餐心頭好。這魚的名稱從何而來？有人認為是西拉雅語「masame」，有人說是日文的さば（saba），另一個最廣為人知的傳說，是當年鄭成功初抵臺灣， 對這條魚的美味大感驚豔，詢問旁人那是「啥物魚」（siánn-mi̍h hî，什麼魚），不料被誤會成國姓爺賜名，轉音寫為「虱目魚」。既然虱目魚的身世眾說紛紜，楊子興乾脆把所有詞源並陳在花布上，引起客人好奇，他再進一步講解。「我希望印花不只用來講述家族故事， 還能作為載體，延續臺灣文化。」

府城的農漁風土，藏在文創設計裡。楊子興揹起海藍色的蚵仔印花布包，帶我們沿著中正路，走進府城歷史與家族記憶。

走出雞朝，對面的古雅建築，是日治時期臺南四大戲院之一的「戎館」，以掌管漁業與財富的戎神（惠比壽神）命名，光復後改名赤崁戲院。楊子興說，戲院歇業後，戎館一度成為銀行、速食店，現由臺南在地的黑橋牌食品買下，並修繕、復刻戲院樣貌，作為門市兼展場。

戎館的牆面，復刻昔日中正路的繁華街景。

沿著河道發展 看見街區繁華沒落軌跡

漁業、戲院與財富，這三個元素濃縮中正路的百年風華。在張相創業錦源興的前一年，日本開闢連通安平的臺南運河（也稱新運河），在安平、臺南各設一處船渠，取代淤積後機能漸失的五條港。臺南船渠位在今日中正路的尾巴，伸入市區，形狀有如盲腸，又稱「運河盲段」。除了貨船往復，在安平近海捕撈的海味，也直送大菜市的魚賣場批發、販售。

新運河開通後，魚賣場基於空間、衛生管理需求，遷往臺南船渠南側新建的現代化魚市場，也是臺南第一座漁獲拍賣專門市場。日本人大力發展近海漁業，機動漁船川流不息，沿岸的造船、修船、製冰、冷凍業大發利市。

至於空下的大菜市魚賣場，改為清洗、保存、運銷農業產品的「香蕉倉庫」，那時日本人在臺灣成立各類農業產品運銷組織，香蕉倉庫是其中一環，參與臺灣香蕉出口榮景，現為臺南市市定古蹟「原臺南州青果同業組合香蕉倉庫」。

越來越熱鬧的大菜市，空間不敷使用，繼續向外擴建。形成雜貨、衣物、南北貨、流行商品與餐廳美食的大型集散地。隨著當局填土整地，在雞朝周邊建造棋盤式街廓，大菜市的商業活動往運河盲段移動，人潮與錢潮連為一線，成就庶民娛樂雲集的「臺南銀座」。

但到了1970年代末期，臺南運河步上五條港的淤積後塵。市政府填平變成水溝的運河盲段，漁獲買賣移往安平，魚市場改為漁會辦公室。在楊子興記憶中，運河盲段的地景，是填海為陸後興建的住商混合建築「中國城」，與中正商圈繁華的黃金年代。

他回想起小學時最快樂的事，是段考後和媽媽搭公車，從臺南南區的家出發， 到中正路吃麥當勞、買衣服、看漫畫。外型如城堡的「巧立兒童百貨」能買到最流行的童裝；另一側「年輕貴族」百貨有許多時尚品牌櫃位；仿中式建築的中國城集美食街、戲院、冰宮於一身，很多臺南小孩都有在這裡溜冰的記憶。

來到大菜市，近百個攤位從魚肉蔬果、生活用品一應俱全，內側是南臺灣最大布市「西門商場」，喊賣聲不斷。「以前我跟媽媽會先吃碗福榮小吃店阿瑞意麵的餛飩麵配虱目魚丸湯，再買票看場電影。」全盛時期，這裡有多達20家電影院，商鋪一位難求，新盛場裡就有第四信用合作社的分社，荷包滿滿的店家，都用塑膠籃裝錢去存。

1993年開挖長達十年的海安路地下街工程，像一波駭浪，讓繁華歸於沉寂。楊子興回憶，工程沒帶來預期的繁榮，還截斷人潮與交通，造成商圈移轉，大菜市與中正商圈沒落，五條港的發展痕跡也被抹去，成為治安死角的中國城，被拆除改建成河樂廣場，魚市場也差點不保。

他帶我們尋找藏在招牌後方的老建築立面； 河樂廣場裡的中國城遺構；我們站在變成停車場的空地，想像昔日門庭若市的大樓商場。大菜市經過街區振興，靠近國華街的商店街已恢復活力，日治時期的市場古蹟本體剛完成修復，再現華麗的馬薩式屋頂。府城的農漁風土，在街區的歷史記憶裡。

戎館是日治時期臺南四大戲院之一，整修後已對外開放。

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