美網／第四種子出局！ 前溫網冠軍芮芭奇娜第三輪落馬
去年在溫布頓網球錦標賽奪冠的哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天在美國公開賽女單第3輪出局，這位大會第4種子打了3盤後敗給羅馬尼亞對手瑟絲蒂（Sorana Cirstea）。
瑟絲蒂以6比3、6比7（6/8）、6比4擊敗生於俄羅斯的芮芭奇娜，接下來將在3日的16強賽迎戰瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）。
這是瑟絲蒂生涯首度打進美網第4輪。
路透社報導，瑟絲蒂說：「我非常滿意今天的勝利，我曾輸給她兩次，她是很好的球員，世界排名第4，我原本就知道這會是一場硬仗。我現在很開心，這一刻對我來說很重要。」
面對接下來的對手班西琪，瑟絲蒂說她不會想太遠。
瑟絲蒂說：「一次（只想）一場比賽，大家在現階段賽事都打得很好，我很高興一切努力逐漸有所回報。」
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