快訊

上42天夜班保全過勞暴斃母求償 法院：應徵表沒勾高血壓業主減付4成

海葵路徑「從琉球修到台東」 彭啟明指出關鍵原因

林志穎揭毀容實錄秀X光片「臉部有20多個鈦合金點」

美網／跨夜大戰輸二贏三 約克維奇驚險挺進16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約克維奇在跨夜大戰上演輸2贏3大逆轉！ 美聯社
約克維奇在跨夜大戰上演輸2贏3大逆轉！ 美聯社

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在美網第三輪與28歲的塞爾維亞同胞捷雷（Laslo Djere）上演激戰，在先丟兩盤的情況下，約克維奇後三盤急起直追，最終以4：6、4：6、6：1、6：1、6：3，在跨夜大戰中逆轉勝出，挺進到16強。

今年美網男單爆冷賽事不斷，包括第5種子挪威好手魯德（Casper Ruud）、第4種子丹麥新星魯內（Holger Rune）、第7種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）都相繼在前兩輪出局。

而世界排名第2名今年將挑戰個人生涯第24座大滿貫的約克維奇，在前兩輪都以直落三輕鬆橫掃對手後，今天的第三輪碰上世界排名第38名的同胞捷雷也陷入苦戰。

在前兩盤賽事中，約克維奇不僅無法攻破對手發球局，還各有一次被破發的紀錄，讓捷雷以兩個6：4先拿兩盤，不過第三盤約克維奇在首局保發後，第二局總算首度打破對手發球局，讓他一度高舉雙手帶動全場氣氛，為自己打氣，而該盤約克維奇一度連拿5局，並以6：1追回一盤。

第4盤約克維奇乘勝追擊，讓捷雷在該盤的4個發球局全都失守，以6：1扳平戰局，在場上局勢已經完全顛覆的情況下，約克維奇決勝盤開盤又連拿3局，第9局約克維奇在自己的發球局取得賽末點，不過第一個卻遭到捷雷化解，第二個賽末點才靠著捷雷回擊出界，由約克維奇在紐約時間凌晨一點半拿下勝利，而約克維奇接下來16強賽也將對上世界排名第105名的克羅埃西亞選手高約（Borna Gojo）。

美網

延伸閱讀

美網／約克維奇晉級第三輪 續拼第24座大滿貫金盃

美網／賽事開打 約克維奇力爭大滿貫24冠和重返世界第一

美網／2023年收入最高網球員 約克維奇首度登基大坂直美慘跌

辛辛那提網賽／賽史最久決賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

相關新聞

美網／跨夜大戰輸二贏三 約克維奇驚險挺進16強

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在美網第三輪與28歲的塞爾維亞同胞捷雷（Laslo Djere）上...

美網／謝淑薇逆轉晉女雙第三輪 大滿貫拉出14連勝

美網女雙第二輪賽事，我國好手謝淑薇與中國搭檔王欣瑜，今天遭遇美國組合瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sand...

美網／王欣瑜3輪逆轉勝 首闖大滿貫賽單打16強

中國女將王欣瑜今天以4比6、6比3、6比2上演3盤逆轉勝，擊敗斯洛伐克對手史科米多娃，挺進美國網球公開賽女單第4輪，生涯...

美網／拍落南非好手 衛冕者阿爾卡拉斯打出跨季9連勝

今年將挑戰美網男單2連霸的世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天在男單第二輪賽事遭遇南非好手哈里斯（L...

美網／辛納直落3晉級 有望與阿爾卡拉斯重演去年史詩對決

義大利男網好手辛納今天以6比4、6比2、6比4，直落3擊敗同胞對手索內戈挺進第3輪，若按照籤表，接下來有機會與西班牙好手...

美網／吳芳嫺奪生涯首勝 我國4女雙好手全數晉級第二輪

美國網球公開賽女雙賽事，我國今天共有4組人馬在首輪亮相，在打頭陣的謝淑薇／王欣瑜苦戰3盤逆轉勝出後，接續登場的吳芳嫺、詹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦