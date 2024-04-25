《「我是有錢人」迷思740》勞保恐將破產，要靠人賺錢？還是錢賺錢？

這一期的《今周刊》封面故事，是一個非常慫動的話題：如果政府不做任何改革，勞保基金將於2028年破產。也就是說，很可能在新總統賴清德任內走向末日。

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這讓筆者想到上個星期，去參加的一場，由威瑞財富管理顧問公司所舉辦的「員工福利信託」的座談會。儘管這場座談會所訴求的對象，是針對一般中小企業主，但是，個人覺得其中有一些操作重點，其實與一般個人在進行退休規劃時頗為相似，也非常值得引用。

筆者印象最深的一句話是：想要讓員工福利信託成功，絕對不是從老闆及員工原本的口袋裡掏錢，而應該從「雙方額外的獲利」中，分一定比例進行員工福儲信託。

員工福儲信託 兩大困境難突破

話說國內監理單位，一直努力推廣員工福儲信託的最大原因，就在於台灣所面臨的「老人化社會」，以及勞保基金破產的疑慮。但根據昇淇財務顧問公司執行長王敏華，所引用《工商時報》報導，與2023年「中小企業白皮書」所記載的資料，如果以2022年的實際數據來看，國內有163萬多家中小企業（佔全體企業比重是98%），卻只有668家企業，有正式推出員工福儲或持股信託的福利，提供給其員工，且多數為中大型或上市櫃公司。

進一步了解，過去國內中小企業對於員工福利信託「敬謝不敏」的主要原因，還是在於以下兩大難以突破的困境：「就算員工福利信託的公司提撥部分得以節稅，老闆也多半不覺得節稅誘因夠大」，以及「老闆雖然相對提撥，但員工也必須自己拿一部分薪資出來才行。對於員工來說，老闆既給的不多，自己也還要再提撥一定金額，還不如老闆給自己加薪，或是自行投資來得有利一些」。

所以陳慶榮認為，想要讓員工福利信託成功，必須了解一家公司的運作架構、其所面臨的市場困境與經營問題，也才能提供最適合的建議。所以，應該是讓公司先賺錢，才有錢給員工「加薪」。

那麼，公司要如何賺錢呢？這就必須從「了解該公司的產品及營運流程」才行。理由很簡單，與其老闆自己賺錢賺得要死，還不夠給員工加個幾千元，那還不如大家一起努力，這樣才賺得多，也就是先「把餅做大」，再把多賺的錢，透過員工福儲（儲蓄）信託及相關的薪獎方式，「回饋」給員工。

那麼，該如何才能積極賺到錢呢？以中小企業為例，陳慶榮認為一定要先規劃一個「好的激勵員工努力創造業績」的措施。像是他在跟老闆在談的時候，先依照年度計劃依去年的狀況，預期當年度營收可以增加15%。

假設實際營收假設低於15%以下，此獎勵計畫不會動；若超過15%，超過15%裡面的金額，才拿出來分。等於是不影響對股東承諾的部分，先護住了股東們權益的部分；透過此激勵計畫，讓員工產生大於此15%的成長；之後，再以員工福利信託的方式，「回饋」給員工。

員工激勵方案出爐 帶動公司業績

以這家陳慶榮所輔導的公司為例，原本員工都抱持著「老闆只給我這點薪水，我就只做這些事」的心態。可是，當激勵方案出來了，做對了，業績就會自然而然暴增。這家公司第二年的業績，就暴增四倍之多。

而這樣的結果，就是陳慶榮及王敏華所謂的「當賺錢老闆，還是數錢老闆」的差別。他再三強調：「賺錢的老闆」是自己忙得要死，辛苦賺錢以發給員工薪水；至於「數錢的老闆」，則是讓員工會樂意且勤奮地表現、努力為公司賺錢。如此，老闆就只要數錢就好」。

在此順帶一提的是，企業與個人在存退休金的方式「穩健、積極賺錢」的共同目標，其實都是相同的。唯一不同是「信託」能夠「昭公信」，個人部分因為是由自己來「管錢」及「投資」，比較沒有這方面的顧慮，以及「非得要信託」的急迫性與必要性。

所以，回到一般「非老闆」身份的上班族，若想要讓自己「賺更多錢」，筆者認為唯有「透過長期定期定額的投資」，以及「持續透過自我進修及成長，讓自己不斷加薪」，才是最釜底抽薪的好方法。

所以，筆者想要特別補充說明的就是：現階段，不論是中小企業，或是上班族，都會遇到退休金可能不足，或是勞保基金可能破產高風險的問題。這個時候，一般上班族也絕對不能只以「坐等一筆被動收入進帳」的想法就好。

因為首先，不論是上班族的薪資收入，或是企業的業績，都不會從天而降。其次，還沒有退休，就開始等著領息，就會失去「複利增值，以最大程度累積財富」的能力。

最後，假設在定期定額投資比例不變之下，只有當每期定期定額投資金額變多，長期下來的財富累積效果，也才會更加驚人（請見下圖）。這也是為什麼筆者時常主張，儘管「被動收入」對上班族來說很是重要，但是，靠自己本業或工作所獲得的「主動收入」，恐怕才能為個人，帶來更高的累積財富效果。

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