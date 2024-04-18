《「我是有錢人」迷思739》未來特別值得保戶注意的2大保險市場商品趨勢

前一、兩個星期，有幾則關於「分紅保單附加健康險爭議」的新聞，吸引了筆者的注意及興趣。先是在3月30日，媒體刊出一則「金管會擬限制分紅保單結合綜合險，恐有損保戶權益」的新聞。

但在第二天，金管會就立刻發了一篇「並未限制分紅保險不得以綜合險設計」的新聞稿以澄清。但是在4月12日，金管會所公佈的「分紅保單及實支型醫療險71新制新聞稿」中，也同時指出：分紅保單主約有壽險以外的理賠項目，須採核准制，若是附約設計才可採備查制。保險局表示，現行正在架上賣的分紅保單，壽險公司要在上路前審視是否符合新制，現行若主約中有意外、醫療等理賠項目，7月要重新送審，或是改為附約。其實，也就是坐實了原先外界疑慮。

市場上愈來愈多「綜合保單」

儘管出現爭議的，是「分紅保單＋健康險」的「綜合保單」。但事實上，這種早已行之有年的「買壽險主約附送健康或意外險」的「綜合保單」，雖然至今的張數不多。但是據熟悉市場的業者了解，卻有越來越多的趨勢。

根據一位壽險公司精算主管的說法，這類「綜合保險」之所以越來越多，最主要就是為了避免時下保戶「愛比較保費CP值」的習慣。這是因為這種「主約再附送意外或健康保障」的「綜合險」，跟一般民眾常會進行的「壽險主約＋多張意外或健康險附約」模式完全不同。

這位資深精算師表示，雖然「綜合險」的費率精算，必須同時包括壽險主約及所送保障，但是，民眾完全無法像投保「主約＋多張附約」組合一樣，明顯區分壽險及附約的費率成本高低。「特別是分紅保單的同一性別、年齡及保額的費率成本，又比不分紅保單要高（費率較高，是因為保險公司提供保戶一個「分紅的可能」），自然得靠一些額外附送的保障，才能透過此一『話題』，吸引保戶掏錢投保」，他說。

正由於以上及最近的新聞，筆者認為保戶有必要注意保險市場以下兩大趨勢發展，並做出有利自己的因應：

首先，保險公司會用「綜合險」及「細分化保單」，讓保戶在覺得「保費沒太貴」的前提下「買單」。說到底，保險公司為了避免時下保戶「特愛比較費率」、「重視CP值」的喜好，但相關風險（特別是長壽及健康兩大風險）又越來越高之下，不論是以上這種類似「買菜送蔥」的「綜合險」會越來越多，許多健康險商品，也會更為「細分化」，以便讓保戶在「保費還不算貴」的印象之下「買單」。

以上所謂的「保險商品細分化」是指：現在已有越來越多保險公司，推出「只保障某一疾病或範圍」的保單，像是針對罹患失智，罹癌標靶藥物給付…的保單。

小心沒有理賠

筆者不是說這些保單「一定不值得買」，只是，儘管保障範圍限縮，有利於費率變得較為便宜，保戶最終還是得有一基本認識：當保戶未來不幸發生保險事故，但又不符合限縮的保障範圍及條件時，所買的保單，就是不會提供任何保險理賠。

又例如上面所提到的「綜合保險」，以目前筆者所看過的幾張綜合險保單為例，所「附送」的健康保障，都是非常的低（例如只有「基本保額」的10%）。

如此一來，保戶在投保之前，一定要徹底了解，自己所買的保障內容有哪些？而且，也可能真得要認真思考：是否應該回歸「壽險主約」與「健康險附約」分別投保的原則？

這是因為，由於綜合保險的健康保障是「附贈的」，假設保戶繳了幾年保費之後，不想再要這張保單，或是採取「減額繳清」的方式，就等於「所附贈的健康保障」也沒了（採取「減額繳清」方式，所贈的健康保障會依一定比例縮水）。

但是，假設保戶原本採取的，是「壽險主約＋健康險附約」的模式，一旦保戶採取「減額繳清」方式，只要繼續繳附約保費，所有相關健康險附約的保障都還在，且不會減少。

分紅保單的「不保證」

其次，「分紅保單」既不「保證分紅」，結構又非常複雜、難懂，且無法將不同公司保單進行比較。儘管分紅保單，提供保戶一個「可以分紅」的希望，但不要忘了，「分紅」就跟所有「非定存金融商品」一樣，全都是「不保證」的。

原本，筆者想藉由「已發行分紅保單的保險公司，過去歷年分紅資料」，進行不同保險公司「是否誠實分紅」，或是「某家保險公司分紅數字，真的較其他公司為多」的結論，特別請教了一位精研分紅保單的保經公司高階主管。

但是最終，這樣的比較仍舊失敗。理由便在於：分紅保單除了「英式」及「美式」的不同外，最重要的是：由於每一家公司、每一張保單的死差、利差及費差的精算不同，就算壽險公司公告過去分紅保單的歷年分紅資料，保戶也無從「相互比較起」。

筆者實際以下二表進行解釋，也許保戶就會「更有概念」。下表一中，當兩家保險公司，都是將該年度保單盈餘的70%，分配給保戶時，就算乙公司實際分紅數字高於甲公司，卻也不一定代表「乙公司投資績效優於甲公司，所以分紅數字較多」，其理由便在於：不同公司在死差、費差及利差上的基礎不同。

這位高階主管表示，不同的壽險公司，就算預期的投資報酬相同，在相同的保費基礎之下，只要保額及保價金有所不同、採用的生命表不同，甚至是當年度預期死亡人數的不同，都會造成分紅的數字出現差異。

至於下表二，雖然兩家公司分紅保單的數字相同，卻並不表示「兩家公司投資績效相等」。因為，除了以上「不同公司在死差、費差及利差上的基礎不同」外，精明的保戶還應該參考兩家公司的「分配比高低」。

正因為以上歷史績效數字難以互相比較，筆者認為保戶更加不宜，用各家在官網上所公告的歷史分紅數字，做為「分紅成績比其他公司好，並且值得投保」的依據。

二大指標可參考

既然過往數字不能做為參考，那麼，對分紅保單有興趣的保戶，又該怎麼選擇哪一家保險公司的分紅保單呢？這位精研分紅保單的保經公司高階主管建議保戶，可以參考以下指標：

指標一、保險公司官網中，有沒有獨立且明顯辨別的網路專區？目前依照規定，凡有銷售分紅保單的保險公司，都必需在各公司的官網上，公開分紅保單的各年度分紅狀況。其中，更需揭露5歲、35歲及65歲男女的實際分紅物字。因此這位主管就表示，如果連分紅專區都不容易立刻找到，不是保險公司根本不重視分紅保單，就是根本不想讓已買的保戶「詳細了解過往歷史及現在資訊」。

指標二、儘管壽險公司的經營績效，是保戶購買分紅保單的最大保障。但是，保險公司的「誠信」，恐怕才是最值得保戶參考的依據。因此，保戶最好問問過去，有買過分紅保單的保戶，其後來的歷年實際分紅，到底與當初保險公司計畫書上的數字，有沒有很大的「落差」？儘管這樣的歷史數據，不能跟其他公司進行比較。但至少是保戶，是否選擇購買某一家壽險公司分紅保單的重要依據。

當然，投資總是「有賺有賠」，分紅狀況不一定能讓購買分紅保單的保戶「年年都如意」。然而，保險公司歷年的實際作為，就會成為保戶審視公司「是否具誠信，是否願意在賺錢之後，維持當初承諾中分紅」的最大指標。

不過據這位保經公司高階主管的了解，某家過往知名的分紅保單銷售公司，便是在歷經2年，因為整體投資市場績效不佳之後，便開始將分紅「打85折」後給付。如今8年過去了，在近幾年投資市場牛氣沖天之下，這種「分紅打85折」的做法，卻依舊沒有改變。「從這樣的舉動，便可以看出這家保險公司的投資部門與董事會的董事們，是否真的認真看待他們過往賣的分紅保單，以及有沒有誠信了」，這位主管說。

當然，光有以上指標，可能還不足以100%滿足「保戶如何選擇銷售分紅保單保險公司」的問題。特別是金管會近日所公佈的「71新制」中，完全就只有「宣示性意義（例如：「分紅機制透明」、「不能過度渲染分紅夢」、「不能以高分紅做為宣傳話術」…）」，卻沒有實質的規範與實際有效資訊揭露的原則，可供保戶們參考。

所以筆者還真的不得不這麼說，對於分紅保單存有「分紅夢」的保戶，恐怕真得仔細認真思考一下：自己到底是為了什麼理由，「必須一定得買」分紅保單，而不是傳統「保障金額100%確定」的不分紅保單？

其理由很簡單，這世上沒有保戶絕對不能買的金融商品，但卻必須有以下兩個前提：一是透過資產配置的方式以「分散風險」；另一個則是保戶，得完全了解自己買了什麼東西！

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