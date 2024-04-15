他24歲不上班、25歲存300萬！靠不做這「5件事」

只有高中學歷、沒有厲害高薪工作、家庭背景平凡，住在美國新罕普夏的年輕男生布特（Gabe Bult）卻能在24歲辭掉正職，25歲存到10萬美元，約台幣320萬！從此靠多元被動收入過日子。最近，他便在自己的YouTube頻道上，分享了自己如何達成的完整心得。原來，他認為不要追隨主流社會價值觀，過度勤勞才會變有錢！ 但建議想早點退休，別做這5件事。財務專家與學者則研究指出，趁年輕存到大錢的通常是這樣類型的人。

布特現年27歲，但他早在18歲那年，受到母親給他一本書《富爸爸、窮爸爸》的啟發，從此決定人生要走不同的道路。首先，他對於上大學沒興趣，同時還得背高額學貸，就此不繼續升學，但是布特開始忠實依照書中的建議，努力存錢以便早日籌出買房的頭期款，並將房地產當作投資致富方向。

曾陷在低薪輪迴，自認存百萬退休金無望

但即便曾一天從早忙到晚，身兼多種工作，包括房地產經紀人、多層次直銷與清潔公司營運經理等，布特卻發現由於薪水不高，積極開源下也很難快速存到美國人心中通常設定的美元百萬，約等於新台幣3000萬的退休金標準。

隨後，他又發現了FIRE （Financial Independence, Retire Early, 財務獨立提早退休） 運動，從預期退休後生活費回推該準備的資產後，布特才驚覺自己若想提早退休，並不是一昧追求存下高額退休金，而是得長期讓生活費儘量降到最低。

從此，布特便決定過極簡生活，並把心得分享在YouTube上。他指出，自己的節省思維，對一些人恐怕有點極端。但是對他來說，與其受制於工作，他寧願過不光鮮卻自由的日子。

至於他到底如何靠精省，在25歲前就存到人生第一個10萬美元？布特在影片中表示，少做一些不必要的事，才會變有錢！他個人主要是靠儘量不做以下5件事：

1. 戒換iPhone新機

布特表示，自己在確定YouTube可以穩定帶來分潤月收，決定投入做YouTuber前，從來不買iPhone，只選購功能近似，但是價格明顯便宜得多的其他品牌新手機如Google Pixel等。因此，布特對於同齡年輕人一邊喊沒錢，一邊又愛換頂規新機的行為，相當不能理解。還曾製作短片呼籲大家沒事別亂買。

「一支新iPhone的費用省下來，可以買2500杯咖啡。但2500杯咖啡能帶給我的樂趣，絕對遠超過一支iPhone！」布特強調。

2. 戒逛特賣

布特平日買東西都精打細算，CP值不夠高，他絕不輕易出手。但是為何他卻勸大家別去逛在做特賣的商家或網站？原來，他認為這類刻意做特賣的商家或電商平台，一進去就充滿要你下單的「買買買」氣氛，很容易把持不住多買了沒必要的東西。即便是你買了100元打五折後，剩下50元的廉價貨，若是在你原來計畫購買清單外的品項，最後還是等於多花了50元。

布特還建議常常衝動在電商平台下單的人，可以先把想買的東西留在購物車72小時，也就是3天。若3天後，你回頭看發現買這個物品確實有用，再真的下單。

3. 戒酒與含糖飲料

對大多數美國人來說，下班去夜店來杯小酒，幾乎已像三餐一樣必須了。布特竟堅持特殊場合應親友要求才小酌，自己在家裡也很少喝。

布特表示，他自己長期觀察，習慣性飲酒其實不值得，對健康無益處還很花錢，因此他索性省下來。另外，含糖飲料也是一樣，不管是能量飲料或者汽水，說穿了都是垃圾食物，花錢還傷身。他現在大多時候只喝白開水與咖啡。

4. 避免外出就餐，在家懶人料理

布特堅持吃家裡自煮的飯菜，這不僅健康，也大大減少了飲食開支。他將外出就餐視為特殊場合的活動，而非必須，甚至在交了女友與結婚後也繼續堅持。至於許多人抱怨上班那麼忙，沒有時間備餐。布特指出，他其實一週只有下廚三次，是做常備菜，可以之後加熱再吃。這麼做可以事先大量採買，省錢也節省時間。

5. 避免過度勤勞，享受無為的樂趣

勤勞不是讓人致富該有的美德？布特強調的其實不是這個觀點。他指的是在現代社會，主流價值觀是你該努力做更多事情，賺更多錢，以便享受更光鮮亮麗的生活。他節省的行為，還曾被週遭親友取笑。

但布特認為，如果永遠在追逐金錢與花錢的生活中奔波，某種程度是被綁架，不是真正的自由。而他也曾嘗試花一年到處旅行，結果覺得旅行到他地，和平凡的生活沒差那麼多，似乎在家裡也很好。

被動收入來自買房+ETF

當然，布特能存錢，還不只靠著這樣的精省，他還將省下來的錢，做了聰明投資。他在21歲就決定買房，並透過購買多單位房產並出租部分單位，為他提供了額外的被動收入。

在2020年，他再買了第二套房子，由於他的兩棟房產帶來的收入，已經足夠支應他的每月開銷，布特在24歲就辭去正職工作。

另外，他也積極投入YouTuber事業，一開始個人頻道「Gabe Bult」1個月只有帶來約300美元廣告分潤，到2020年已擴大10倍，粉絲截自2024年已超過50萬。就這樣，靠著房產租金與ETF等被動收入，實現他的提前退休夢想。

布特還指出，在投資上曾走過歪路，高估自己讀財報的能力，亂選個股最後的結果是，賺錢的股票和賠錢的股票報酬相加後，等於沒賺。他現在只買指數型基金。

布特這樣的例子，會不會只存在於少數人？不靠高薪工作或好老爸，在30歲前存到上百萬真的可能嗎？住在美國西雅圖的財務顧問丹蘭（ Tori Dunlap ），26歲前也成功存下百萬美元，存錢能耐並不輸給布特。據《Business Insider》報導，她受訪指出，要在年輕時就存得住大錢，最好給自己強烈的存錢動機，設定好存錢目標；還要無壓力省錢：懂得設定把每月薪水收入，自動轉到存錢的帳戶。如此每月一開始就避掉了花太多錢的天人交戰。

丹蘭（Tori Dunlap）也曾靠著努力工作，節省與開源存下10萬美元，並出書分享心得。圖片來源：linkedin@Tori Dunlap

年輕人懂得及早存錢，爸媽家教影響大

另外，爸媽的影響也很重要。丹蘭很感謝，自己的父母從小就教會她如何聰明精省，避免在年輕無知時陷入各種金錢陷阱。

確實。別忘了布特在18歲時，也是受到母親贈書《富爸爸、窮爸爸》的影響，從此開啟了和同齡年輕人不同的人生之路。布特也透露，其實他家裡的兄弟，也和他一樣崇尚節儉的生活。

而根據2022年印尼 Pamulang大學所做的研究指出，儲蓄確實是在人生中愈早開始，愈容易養成的好習慣。但是教育孩子存錢，光靠說教，不如透過提供他們完整的財務規劃教育，即便孩子年紀小，在善加引導下也能理解。看來，爸媽與其擔心孩子大了啃老，不如及早教育他們財商會更好。

布特也表示，從小常缺錢，努力節儉以便追求財務獨立，就成了他成長以來的人生重心。不過最近，他還想尋找下一個新事業目標，也想多交些朋友。但這些都不再是為了生計，是為了夢想和成就感。同時，他做累了還是有自動放假的自由。

也因此，布特鼓勵同齡年輕人，別只知道躺平。只要你願意照他的方式，就很有機會在30歲前實現財務獨立，享受自由。

（本文出自2024.04.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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