投資保守20年後被「遠遠甩後頭」 女兒直批：爸媽理財失敗

長輩投資觀念，與年輕人大不同？一名女子長年觀察老爸好友，原先兩家的家境差不多，20年後對方生活卻過的越來越滋潤，早就退休當包租公，忍不住抱怨爸媽不懂理財，甚至直言是「理財失敗」。

該女網友於Dcard發文表示，她的老爸有個死黨好友，從小兩家常一起出去玩，家境也差不多，沒想到「20年後我們家遠遠被甩在後頭，現在完全看不到車尾燈」，對方現在退休當包租公，常常出國吃大餐，反觀爸爸還沒退休。

她盤點老爸好友有三個小孩，最先是住兩房公寓，存了一些錢後換了一個三房公寓，兩房間租人，後來又買一個透天，再後來買了兩個店面出租。「隨著台中房子水漲船高，叔叔的資產也跟著水漲船高，大部分都翻了兩倍」。

這期間，老爸好友買房都會來問要不要一起買，「我爸每次跟我媽討論都覺得房價已經在高點，之後就會跌下來」，結果沒買到任何一間。

此外，她的阿姨早前一直買台積電股票，「她有跟我媽說，但我媽從兩百就說兩百已經很高了，三百已經很高了，四百已經很高了」，直到如今股價已飆破800元。不過，因為平常老媽的保險朋友們會來找她聊天，老媽買了很多保險和基金，就連基金都買到澳幣跌超慘。

女兒直言「那些保險都是她死後才會轉給我們」，現在家裡的生活水準20年前一樣，甚至向爸媽提出理財建議都會被打槍，講到後來還會吵架，「每次講到這就覺得我爸媽很蠢，怎麼都不好好學習投資理財」，完全不敢承擔投資風險。

不過，網友們看完直批，「你爸媽失敗的不是理財，是教育」、「怪別人很會，那妳自己呢？這麼會理財，槓桿開爆all in妳自己看好的標的啊」，還有人說「真那麼羨慕叔叔的生活，直接去跪求他收妳為乾女兒吧」。

也有人說「長輩很保守是真的，覺得抱著一間房子就夠了」，甚至釣出同路人「同意，家裡一模一樣的狀況，導致爸媽還需要找小孩拿錢，因為他們年輕時把錢都拿去買沒有用的保險」。

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