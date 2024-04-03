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寶林茶室食物中毒案…餐飲業應該要保什麼險？ 專家：應優先考慮這3項

聯合新聞網／ 廖嘉紅
寶林茶室案爆發多日，隨著北市府昨天公布台大法醫所檢驗環境與生物跡證結果出爐，僅有越籍廚師手上驗出米酵菌酸，使得該案出現重大突破。圖／報系資料照
寶林茶室案爆發多日，隨著北市府昨天公布台大法醫所檢驗環境與生物跡證結果出爐，僅有越籍廚師手上驗出米酵菌酸，使得該案出現重大突破。圖／報系資料照

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當你去用餐或外帶食物時，是否曾注意商家是否有投保「公共意外責任保險附加食品中毒責任」或「產品責任保險」呢？

最近寶林茶室爆發食物中毒事件，已造成2人死亡，多人受害，社會震驚。

令人擔憂的是，該茶室的保險已到期，這也告訴我們做生意時，不管是這樣擁有很多分行的大企業，或者或是路邊小吃店或小公司，都要有風險意識，才不會讓事業與消費者燈陷入危機。

幸好，「遠東百貨信義」投保了商業綜合責任保險，承保的國泰產險表示願意理賠受害者，理賠額度高達上億元。

同樣，二房東和美食街包商「大食代餐飲有限公司」投保的新安東京產險也表示，只要確認食物中毒，就會依約賠償。這些保險的存在，對受害者來說至關重要！

但你知道嗎，這些保險有何不同？

1.公共意外責任保險附加食品中毒附加條款：

我們從「寶林事件」新安東京聲明全文可以看到：

- 保障範圍：店內供應之食品（不含外茶、外賣食品），致顧客食物中毒而導致傷害或死亡。

- 負擔賠償責任：依法應由被保險人「台灣大食代餐飲有限公司」負賠償責任，而受賠償請求時，若無除外責任，保險公司將代為賠償。

如果民眾把食物外帶帶回家吃，就不在公共意外責任保險保障範圍內。

2.產品責任保險：

- 保障的是「產品本身以及其包裝容器」不受場地限制。

-如果產品有缺陷，例如食材汙染導致顧客食物中毒，或外帶包裝設計不良導致顧客受傷。

例如，日本小林製藥「紅麴」保健品疑釀腎損傷，保健食品也可投保「產品責任保險」

所以，公共意外責任險主要關注場所內的意外事故，而產品責任保險則關注產品本身的風險。

個人保險

寶林事件中，有一位身體一向健康的66歲的老先生，卻因食物中毒而離世。他的家屬哭喊著：

吃頓飯就這樣走了！

突如其來的意外，讓他們猝不及防，這正是意外的本質。

這起食物中毒事件再度喚起我們對保障的重視。

R粉們，也可以一起動動腦：食物中毒，醫療險和意外險會理賠嗎？

R姐建議餐飲與食品業的老闆們，從以下3個保障方面著手：

1、產品責任保險

目前餐飲業外帶、外送服務已成常態，因此投保「產品責任保險」是必要的，以保障內用和外帶食品的風險。

根據衛生福利部規定，具有商業登記、公司登記或工廠登記的餐飲業者都應投保「產品責任保險」，否則將面臨罰款和其他處罰。

2.公共意外責任險

此外，公共意外責任險也是不可或缺的保障，特別是營業場所的面積大於９０坪時。

3.商業火險也是必要的，以應對火災等風險

老闆們應優先考慮這3項保障，全面守護營業風險並保障民眾安全。

再次呼籲Ｒ粉們，用餐或外帶時，特別注意商家是否有投保「公共意外責任保險+食品中毒責任」或「產品責任保險」，確保自己「食的安全」

◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

保險 寶林茶室 食物中毒 餐飲業

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