被男客戶邀約參觀他的豪宅…有不得不去的壓力怎辦？ 她赴約且「表達想法又不失禮貌」

【文．菲女狼】

會錯意，尷尬；表錯情，難堪。客戶關係的經營與拿捏，不容易！

職場上男女關係，是一道難以捉摸的課題。

會錯意，尷尬； 表錯情，難堪，有些曖昧不明，讓人難以拿捏。

雨霏娓娓道來她處理與客戶間曖昧的經過，手法巧妙地讓我拍案叫絕。

這個故事要從同事請託雨霏參加一場原本她不需要參加的會議開始。

她記得當初同事是這樣說的：「雨霏，妳有沒有去開會，高教授是兩個嘴臉。週三醫學會的流程會議，麻煩妳務必跟我們一起去開會。」

亞馨、明杰、雨霏同是會議顧問公司的員工，分別擔任企劃、業務與美術設計。

按照標準程序，負責美術設計的亞馨被歸屬於後勤單位，通常除了參與視覺設計相關的提案會議外，不需要經常站在第一線面對客戶。就亞馨、明杰的說法，眼前的客戶高教授，顯然在先前的會議中看上雨霏了。每次雨霏參加會議時，高教授態度非常十和善，說話總是好聲好氣；反之，如果雨霏未參與會議，高教授變得十分嚴厲，彷彿是另外一個人。

果然，雨霏再次現身會議，高教授笑得像朵綻放的花兒一樣。

「雨霏，過來瞧瞧，這份寄給國外醫師的邀請函這樣寫，你看有沒有什麼需要改進的地方？」高教授特地坐到雨霏旁邊，身體靠向雨霏並指著邀請函上的英文，逐句地詢問她。

看到高教授這樣問自己，雨霏整個人都矇了...。

全體與會者中，身為醫學院教授的高教授，英文水平自是毋庸置疑；而亞馨、明杰亦是喝過洋墨水的，唯獨雨霏的英文程度一般般。雨霏只能假裝看懂，硬著頭皮讚許邀請函上面的文案，寫得相當出色。

自從雨霏參與會議以來，每次進行都格外順利。高教授經常毫不避諱地在眾人面前表示，見到雨霏心情都特別愉快，因為這會讓他想起遠在美國的女兒。甚至在每次會議結束後，高教授都會要求和與會者個別擁抱，預祝國際醫學研討會順利成功舉辦。

也就在雨霏深信高教授是真心將自己當作女兒看待，才會表現出明顯的偏愛之際，教授私下打電話給雨霏，告知自己在仁愛路的豪宅已裝潢完成，邀請雨霏前來參觀。

一番詢問後，雨霏得知，這次專案的主要窗口亞馨和明杰並未受邀，而她居然成為公司唯一的受邀參與者。

「這『案情』並不單純喔，不過我們好需要妳打點高教授。」亞馨和明杰的調侃，清楚揭示了雨霏目前左右為難的處境。

高教授主導的國際醫學研討會，是公司的年度重要案子。為了與關鍵客戶保持良好的合作關係，只要是正常的社交活動，她沒有拒絕的理由。只是根據目前情況，雨霏難以判定這次邀約究竟是一場正常的社交活動，還是帶有某種意圖的試探。

高教授雖然毫不隱藏對雨霏的偏好，但行為舉止並未過度逾矩。

而慶祝新居落成，邀請好友分享喜悅，理由合情合理，只不過成年男性邀約成年女性到家裡拜訪，難免讓人產生幾分遐想。

如果真是單純的入厝邀約，雨霏卻斷然拒絕，這豈不是「以小人之心，度君子之腹」，反而搞壞客戶關係。

但反觀若這個邀約隱含著男性對特定女性的情愫，沒搞懂其中訊息的雨霏就這樣貿然前往，不就讓對方以為雨霏默許了、應允了，屆時可能發展成難以收拾的局面。

「最後，妳是怎麼處理的？」除了八卦心態，我也蠻好奇雨霏如何解決

這個棘手的情況。

（本文摘自時報出版《職場百妖誌》作者：菲女狼）

其實雨霏的想法是，如果只是一般禮貌性的邀約，偕同服務團隊成員前往祝賀，也在情理之中。

如果這邀約夾帶著別有心思，讓亞馨與明杰一同前去，等於是用另外一種方式，暗示自己對高教授沒有公事以外的想法。

在現代開放的職場中，男女之間一旦沒有拿捏好分際，便很容易擦槍走火。在試探階段中，如何表達想法又不失禮貌，或避免表錯情造成尷尬，需要很靈巧的應對。

據說，高教授開門時，看到雨霏以及身旁的亞馨與明杰，眼底閃過一絲驚訝，隨即是淡然的微笑。

在那次會面之後，高教授還是很喜歡找雨霏討論事情，但自此沒有再私下邀約過她。

（本文摘自時報出版《職場百妖誌》作者：菲女狼）

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