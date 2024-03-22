聯準會利率連五凍後的投資策略

聯準會在最近一前的政策會議決議維持聯邦基金利率目標區間於5.25%~5.5%不變，利率水準連五次按兵不動，主席鮑爾的聲明顯示對未來貨幣政策的鴿派立場與對經濟前景的樂觀，帶動股債市齊揚。富蘭克林投顧認為，美國正處於經濟有韌性、通膨降溫及貨幣政策將轉為寬鬆的甜蜜點，締造股債多頭續航的有利情境。佈局方面，卡位降息題材可透過美國平衡型與精選收益複合債券型基金，同時網羅多元收益；迎接股市行情又憂心漲多回檔壓力，交由經理人選股操盤是最佳解方，用科技或生技、日本及印度單一國家等股票基金，掌握AI創新主流商機和產業、區域輪動機會。

綜合此次聯準會會後重點，確立經濟穩健擴張的同時，儘管通膨放緩腳步不如預期，但也不會對其過度反應，點陣圖顯示，至2026年前的年平均降息三次，今年的降息幅度維持三碼，現階段不急於放慢縮表速度，但已接近調整階段。

聯準會維持利率不變，且預估今年可望降息三碼，在降息趨勢已定之下，搭配經濟強韌的情境，有利對降息敏感度高的高品質債、反應景氣與企業獲利的信用利差債、反應美元貶值與市場熱絡情緒的全球暨新興當地債，而歷史經驗亦顯示，其實在停止升息後，高評級複合債行情即已啟動。

債市百花爭鳴之外，股市方面，AI題材續擔綱火車頭角色帶領股市上攻，然而鑒於多個市場已觸及歷史新高，高檔震盪的風險也跟著升溫，此時選股是重中之重，建議投資人不妨兵分兩路，重視防禦者可利用美國股債平衡型基金，攻守之間靈活應對，積極者先以精選收益複合債券型及配置有高股利股的平衡型基金穩固核心，再酌量科技或生技等股票型基金。

資產配置與保持定期定額習慣是因應市場波動加劇、避免追高殺低時的最佳策略，而再借助智能理財服務則可望省下選擇投資組合的困擾與心力，富蘭克林國民理財機器人（https://lihi2.cc/rMiJ8）的雙機器人機制，無論是追求長期穩健回報的「機器人1號-富智能」或是把握超額報酬機會的「機器人2號-富動能」，皆擁有系統利用大數據與演算法，精選多檔優質基金組成的穩健智能投組，投資期間有全天候監控市場並搭配再平衡機制，適時調整出最佳姿態，以應對市場的挑戰與機會。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】非投資等級債券基金警語：本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。部分基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

基金配息說明：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

投資人應先審閱自動化投資顧問服務所揭露之所有相關文件，瞭解其內容、條款，以確保自身權益。投資人應認知投資工具有其內在限制與現實情況所存在的潛在落差，包括：(一)系統或程式之基本假設：投資人應體認系統本身有其限制與重要基本假設，但假設可能未必與事實或個案情節相符。 (二)提供產品範圍：投資人應了解系統提供之投資產品範圍的侷限性，致使產出的投資組合建議方案有限。投資人應理解自動化投資顧問服務之產出直接繫於投資人所提供之資訊，而投資人所提供資訊則影響系統之產出結果。投資人應注意自動化投資顧問服務系統因無法評估客戶之所有情況與環境，例如，年齡、經濟狀況與財務需要、投資經驗、其他資產、稅務概況，承受風險之意願，投資回收期間長短、現金需求，與投資目標等等，從而自動化投資顧問服務系統所提出之投資組合建議未必符合投資人個人的財務需要或目標。

基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788

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