《「我是有錢人」迷思735》全方位的規劃，才是「救急，不救窮」的終極解方！

《金剛經》中曾有一句話：「若有善男子善女人，以恆河沙等身命布施，若復有人，於此經中，乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多」。筆者剛開始看到此段經文時，心裡很是不服：能花大錢救助人的事，居然比不過《金剛經》任何四句偈？果如此，這教那些不吝大量布施錢財與身體，以助人的大善人們「情何以堪」吶？

但後來靜下心來仔細想想，筆者反而覺得非常有道理。因為，人世間的財富有限，就算能「救急」，也絕對「救不了窮」。相反地，若能透過《金剛經》任一四句偈，讓聽的人「大徹大悟」並「了卻生死」，日後才不會再繼續落入六道輪迴而受苦。如此的功德，怎能不大？

當然，值得補充的是：儘管佛家認為，布施者沒有功德，但仍有大福德。也就是說，布施越多的大善人，死後的確可以升天做天人。只是，當此人福報用盡之後，還是會墮入下三道、繼續輪迴；如果此人能幫助他人「了脫生死」，就能讓不用繼續在六道中輪迴，也才能一次性地解決他人生老病死及貧窮的痛苦。而這，也才是真正的大功德！

相信很多讀者都有聽過「與其給人魚，不如教他釣魚」。這是因為社會資源有限，而要幫助的人太多。如果能教導需要幫助的人「經濟獨立」，恐怕才有徹底解決社會問題的一天。不過如今，假設想要真正解決一個人的財務問題。以上這句話，還要再加一個「透過信託，將資產安全鎖住」，才能算是「功德圓滿」。

例如前一陣子，筆者在為《Smart》智富月刊3月號的採訪信託規劃案例中，就遇到這樣一個需要「整合解決方案（total solution）」的案例。個人認為，此舉不但是解決身心障礙者財務問題的解方，也值得真心想要幫助身心障礙弱勢族群者，以及一般想要安穩退休的大眾深思及參考。

記得在採訪中，本身是視障兒家長，同時也是愛之光公益協會秘書長的顏平芳就表示，對於具有完全行為能力，但完全看不見的視障者來說，最急迫的是「經濟生活的獨立」；其次，就是他們的財務安全問題；最後，才是他們日後「退休安養」的解決。事實上，以上也是一般小資族，都會遇到的困難。只不過，身心障礙弱勢者會更「辛苦」而已。

又例如巨美慈善基金會的志工—游勝宏，也曾感觸良多地分享了其過往，與各個公益社福團體接觸後的心得：「這些社福團體普遍的無奈與難處，並不是照顧身心障礙者，事實上，那還是它們最擅的專長；它們最大的困擾，反倒是『如何幫身心障礙者徹底解決財務上的問題』」，他說。

簡言之，就如同「人世間的財富『終有時盡』，不可能無止盡地佈施到每一位需要幫助之人」一樣，與其給人錢財與各項物資，還真的不如教他們賺錢，以及切實把所賺的錢「安全牢牢鎖住」！

特別是在公益及社福團體之中，也有所謂的「資源嚴重分配不均」的問題。筆者之前就一直有聽聞，有的團體因為名氣大或位於大都會區，各種包括金錢在內的資源捐助非常多，反而容易讓接受幫助者養成「資源充足」的觀感，需要聘請專業的理財專家，教他們如何區分「欲望」及「需求」的不同；至於有的團體則因為默默無聞，或是位於偏遠地區，能獲得的各種資源就非常缺乏，常常不足以照顧需要照顧的人。

所以，游勝宏與基金會的志工，也同時是國立台中科技大學同事的保險金融管理系教授—簡淑華，就一直努力地將不少，散落在各地的有愛心之人及企業，組成一個「共善平台」，並且提供受輔導個案「量身規劃」的「自立方案」。

例如巨美慈善基金會在去（2023）年，就透過與多家合作廠商的「共善」平台，協助沒有固定場地演唱的視障街頭藝人—小宗（化名），在谷關風景區，爭取到固定的駐唱機會。

別看這只是一個每週兩天的駐唱機會，卻是由共善平台上的企業及人，共同合力完成。因為這裡面，需要一個能讓小宗可以長期駐唱的地點；需要有人，協助全盲的小宗，往返家裡與駐唱地點；需要有一個置放小宗各種大型生財工具的地方，他才不用每次去唱歌，都還要親自隨身攜帶上山；需要有人在小宗唱歌時，萬一發生任何突發事件時，能立刻在現場進行協助及排除困難…，其中的資源需求，包括了各種貢獻愛心及時間或地點的人及企業。

此外，對於沒有一技之長的視障者而言，也與愛之光公益協會合作，由後者提供視障咖啡師及調香師的培訓，讓具有一技之長的視障者，能擁有賺錢能力，再透過「共善平台」廠商所提供的場地，讓這些視障者有工作收入。以上各個流程必須環環相扣，全都不是單靠一人或一家企業，所能獨立完成的。

而在成立共善平台，並且在幫助身心障礙弱勢者經濟獨立之後，簡淑華還跟著一群考取高齡金融規劃顧問師證照的伙伴們，一次次地四處舉辦說明會，不遺餘力地推廣信託的觀念及優點，以便將身心障礙者辛苦所賺的錢「安全地牢牢鎖住」。

之所以這麼做，完全是因為他們接觸過不少「錢不見了」的案例。就以小宗為例，過去因為收入不穩定，常常是「賺多少，就花多少」，總沒能把錢存下來，以備未來退休生活之用；至於另一位視障按摩師，則是所有辛苦所賺的退休老本，全被親近的家人領走…

筆者之所以提到以上這些個案例，就是為了突顯一個，不論是幫助社會上弱勢族群，或是協助一般理財大眾，最終獲致財富自由的重點如下：

首先，經濟問題可以說是絕大多數社會問題的源頭。一旦財務能夠獨立，很多人的人生困境，就能夠迎刃而解。因為追根究底，人世間的很多煩惱，還是跟最基本的「生存」脫不了干係。假設不能從根本（經濟獨立）解決問題，再多的心靈輔導或金錢幫助，都不能徹底解決問題。

其次，圍繞著經濟獨立及財務安全的相關問題，其實都是環環相扣的。也就是說，累積財富固然重要，但是，如果不能將錢「牢牢鎖住」，恐怕一生的辛苦都將白費。

最後，制度與人必須互相「制衡」，才能達到目標。信託雖然是個「保護財產的最佳安全鎖」，但是，如果沒有做好規劃（特別是擬定信託契約），並且找好信得過的信託監察人，恐怕也未必能完全發揮信託「財產保全」及「專款專用」的優點及功效。