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赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

他問年薪60萬「敢買房嗎」？網見1開銷紛紛搖頭：噴太多錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問年薪60萬可以買房嗎。聯合報系資料照
一名網友詢問年薪60萬可以買房嗎。聯合報系資料照

面對高房價，年薪多少可以買房？一名網友透露自己年薪60萬，並列出一年的開銷，詢問網友他該開始考慮買房嗎？引發熱烈討論。

一位網友在PTT WomenTalk板以「年薪60萬敢買房嗎？」為題發文，提到自己從小就是低收入戶，家裡沒房也沒資源，年薪約60萬出頭，每個月給家裡1萬元孝親費，另有20萬的股票，每年的保險1.5萬、車險1.3萬、車稅1.2萬、車保養費用1～2萬。原PO表示因看到房價不斷飆漲，正在考慮是否該買房，「附近房價約500～800萬，生活費一個月1萬應該夠，一年還可以存30萬吧？」他接著表示原本也打算把車賣了，結果一查半年竟開了4000km。

貼文曝光後，網友紛紛指出「問題在你目前沒有頭期款」、「汽車開銷占比太重」、「養車也噴太多錢」、「車賣掉」、「養車就存不了自備款」、「我估你一個月油錢4千，一年就5萬 除非你公司能補貼，不然你光養那台車就存不了錢」。

也有人回應「500萬還不快買」、「不是買不起，只是你有多少錢就買什麼等級的房」、「我當初存款50萬時就買了250萬的已經夠吃力，你買500至少要百萬」、「平均月薪5萬，這區受薪族買房很多吧」、「一個人扛最風險的是，你收入不能斷」。

理財 買房 開銷

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