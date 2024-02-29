《「我是有錢人」迷思734》附加了健康險的小額終老保險，真的就值得民眾購買嗎？

上個星期，筆者看到一則「金管會22日宣布，鼓勵壽險公司將小額終老保單推薦給從未投保過的保戶，初次投保人數前三名的壽險公司，將獲金管會表揚」新聞。

特別是對於新聞中「小額終老險是金管會推廣的半政策性保險之一，因為提供最基本的人身保障，先前被稱為人生必買的最後一哩路保單，特色是提供基本保額、相對低的保費，且無投保身分限制作訴求，相較一般壽險保單，投保年齡最高只到65歲，小額終老保險放寬承保年齡，最高投保年齡可達84歲，承保門檻較低，核保相對簡便，無論銀髮族、預算有限的人、具家庭責任的三明治族，都能透過小額終老險建構基本壽險保障」的說法，筆者認為實在是「言過其實」，刻意避談其不值得購買的各項缺點。

過去一直以來，就有不少網友及朋友，詢問筆者對於「小額終老保險值不值得買」的意見。個人一向的回答便是：雖然小額終老保險核保可能較為寬鬆，且保費也可能較為便宜。但是，由於其保額低（更重要的是，投保前3年若身故，只能退還總繳保費）、不能附加附約（特別是高齡者最需要的各種健康險附約），可以說是「非得要買一張終身壽險」的保戶，「最後一項選擇」。

當然，有的保戶或業務員會說，雖然小額終老保險不能附加任何附約。但至少，被保險人可以有一筆「棺材本」，可以用來「辦後事」。但筆者想對存有此想法的民眾仔細思考：假設手邊連30到90萬元身後事的錢，都拿不出來的人，請問能有一定的財力，可以繳交這張保單的保費嗎？因為以投保10萬元小額終老保險為例，50歲男性的年繳保費，就要超過3500元；假設是70歲的男性，年繳保費就高達近萬元。

在筆者將此新聞，以及個人的「評語」，轉貼在臉書粉絲團後，一位網友特別提醒道：目前，有幾家保險公司的小額終身壽險，是可以附加附約。而這，也是筆者會繼續追查「有保險公司可附加附約」的虛實，並寫成這期專欄的原因。

關於小額終老保險這種商品，一位保經公司資深業務員告訴筆者，它其實是非常「好騙」及「好推」。因為首先，業務員只要用「政策性」及「一生只能買4張」的說法，保戶通常就「很容易買單」。

其次，這種保單的核保，是較為寬鬆的。除了少數特殊的保戶之外，幾乎都不需要任何體檢。特別是對一些有三高的老人家來說，是比較容易買到的壽險保單。更何況保戶身故後，還能領到一筆錢，讓家人去「辦後事」。

甚至也曾聽聞，由於小額終老壽險，與一般終身壽險的附加費用率的不同，還有業務員是用「賣儲蓄險」的心態在銷售（銷售時不用錄音），並且慫恿保戶在一定年期之後，將保單「解約」換「解約金」。

所以從「推廣」的角度，這些年下來，小額終老保險是很好推（不難推）的商品。業務員端唯一會遇到的「壓力」就只有：在同一家公司，保戶只能買一張，同業裡最多只能買到4張、保額合計最高90萬元。

據了解，為什麼小額終老保險的最高保額，從最早的30萬、50萬、70萬，到現在的90萬元？就是因為每次增加時，總能幫助保險公司（業務員）刺激銷售力，讓業務員覺得「我有額外的機會去拜訪客戶」。這也是為什麼，會有「小額終老保險最高投保金額，有可能拉高到110萬元」的傳聞。

讀者如果直接上壽險公會的官網查詢，現階段，已有17家壽險公司，有推出小額終老保險；但仍有4家壽險公司，並未推出這類保單。

且在「可附加附約」部分，壽險公會官網只有指出：小額終老保險商品種類為「傳統型終身人壽保險主契約」及「一年期傷害保險附約」。且其限制為：「壽險主契約保額上限90萬元、一年期傷害保險附約為10萬元，且兩者組合以4件為限（主、附約視為一件）」。

筆者透過熟識的保險及保經公司業務員，所取得的部分小額終身壽險DM中，只確定3家壽險公司在DM上，有寫「不得附加附約」；卻有滿多家保險公司的DM上，並沒有特別註明「是否可以附加附約」？

對此，一位保經公司主管的猜測是，金管會沒有發統一公文，而是採取「默許」的自由開放制度。一是為了避免違反公平待客原則，二是由業者自行選擇，是否附加附約？

不過，儘管有些保險公司的DM上，沒有完全「不得附加附約」的文字。但筆者實際請保經公司業務員，以假設狀況進行建議書規劃時，卻是完全沒有任何「可附加附約」的選項。

最後，大約只有4家的壽險公司，保戶只要投保小額終老壽險10萬元以上，就可以附加多種，且幾乎是公司有麥所有健康險附約。但詳細了解之下，仍有兩項弔詭之處。首一，即使是有提供附約可供附加的保險公司，其在基富通「好好退休平台保險專區」裡的小額終老保險，卻完全沒有原本可以附加的選項。

其二，有一家壽險公司的健康險附約，若掛在小額終老壽險上，最低投保金額會比一般終身壽險要低。舉例來說，假設保戶同樣要買5張保額相同的健康險附約，所購買的一般終身壽險主約投保門檻，必須是30萬元起跳；換成小額終身壽險，保戶就只要買10萬元就好。由此，更可以看出這家保險公司「努力配合監理單位政策」的心態。

以上這些「可附加多種健康險附約」的做法，看在一些業者的眼裡，則被認為是「應付主管機關需求」的現象。「並不代表這種保單超級熱賣，平均保額高到『可以保障到很多保戶』的結果。這也是為什麼監理單位，會想要積極推出獎勵業者銷售小額終老壽險方案的原因」，一位業者分析。

看到這裡，讀者也許會問：可以附加各種健康險的小額終身壽險標的，是否就值得購買呢？這個問題的答案，則需要保戶仔細評估。因為根據熟悉保險公司核保的保經業者表示，雖然附加各種健康險，有利保戶買齊所有保障，但仍有以下風險存在，值得想要購買小額終老壽險，附加各種健康險的民眾參考。

風險一、體況差者，一樣有可能買不到健康險附約。也就是說，假設保戶體況不佳，就算主約可附加一堆健康險，也未必能全部買到。這是因為，小額終老保險主約，與各個健康險附約的核保政策，是完全不同的。

一位資深業務員以年齡超過70歲的保戶為例指出，一般壽險會提供50或100萬元的免體檢額度，有的甚至是「一律體檢」。但小額終老保險，則幾乎不太需要體檢。

然而，所附加健康險的核保規範，卻是依照原本各種健康險的核保規則，並不是比照小額終老「核保較一般終身壽險寬鬆」的規定（附加險要依附加險的核保規則）。

此外，雖然小額終老保險不太需要體檢，但投保保戶仍有「健康告知書」上誠實告知。如果未誠實告知，未來實際理賠時，依舊可能無法享有附加健康險的各項保障。

風險二、超過健康險附約最高續保年齡，保障一樣失效。很多實支型醫療險，最高的投保年齡差不多是65歲。就算有些保險公司，最高續保年齡可以放寬到70或75歲。但如果年齡超過80歲、購買小額終老保險的人，想要附加各種健康險，照樣是「買不到」。且就算70歲的人，以小額終老保險為主約，附加一張最高繳費到75歲的健康險，75歲以後，一樣是沒有健康險的保障。

風險三、高齡者想要投保，主約的年繳保費負擔會變重。一般小額終老壽險，會有6年、10年、15年及20年期繳費的差異。但是，假設投保民眾超過70歲的話，就只能選擇「10年（或6年）期繳費」的主契約。如此一來，繳交保費能力較弱者，就會面臨一定的繳費壓力。

風險四、高齡及網路投保的相關限制較多。假設投保民眾超過70歲，又想要附加各種健康險，不但可以挑選的險種會變少（主要是健康險附約有「保證續保最高年齡上限」）；且如果保戶想要省一些保費，透過網路投保（一般可節省5%~10%的保費），還根本無法附加健康險附約。此時，想擁有健康險保障的保戶，就只能透過保險業務員購買。

風險五、健康險是有保費調漲機制的。幾乎所有健康險，都有「保費調漲」的機制。有業務員就不忘提醒保戶，保險公司先把客戶吸引進來，但日後財務出了問題，主管機關還是會讓其調漲保費。特別是「保費隨年齡增加而陡增」的一年期健康險附約，未來保費可能會「貴到保戶付不起」。

風險六、小額終老壽險較難享有「豁免保費」的功能。據業者指出，健康險附約掛在一般主約，通常都可以附加「豁免保費（包括健康險附約）」附約；至於小額終老壽險，則要看各家的核保規則，來決定能否附加此一豁免機制？但一般來說，豁免保費的設計，都是以「標準體」為規劃。因此，屬於「次標準體」的小額終老保險，通常就不會被允許加掛「豁免保費」附約。

而這，也是為什麼有不少資深的保險業務員，會建議身體尚健康的年輕人，優先選一般壽險主約，再附掛各種健康險及豁免保費附約，才能為自己提供更周延保障的原因。