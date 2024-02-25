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哈佛專家：教出高財商孩子的父母 通常有這些特徵

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.有7成以上的美國家長沒有和子女談過如何理財。

2.專家說，6歲小孩就能理解錢的概念，7歲就養成永久的花費習慣。

3.缺乏正確的金融知識，會讓孩子在長大後付出代價。

一份2023年來自美國國家金融教育者委員會調查顯示，缺乏金融知識的基礎，會讓孩子們在長大後付出代價——每年損失從數百美元到數千美元不等。

專家指出，兒童通常在6歲就能理解金錢概念。研究表明，7歲時，他們就已形成永久的金錢習慣。

但根據美國前5大信用合作社BECU的研究發現，雖然美國父母宣稱，比起性教育，他們更願意和孩子們談論理財，但只有28%的人付出行動。

想培養出高財商的孩子嗎？來聽聽投資基金Inspired Capital的創辦人與合夥人、受過哈佛大學訓練的馮・托貝爾（AlexaVon Tobel）怎麼說。

實事求是

金錢代表什麼？托貝爾認為，這個問題的「基調」非常重要！父母需要從「實事求是」的角度，與孩子談論金錢。

金錢是「幫助你過想要的生活的工具」，只要好好管理，就能確保有足夠的錢來買「需要」的東西；幸運的話，還能購買「想要」的東西。但，信用卡絕對不是萬能的印鈔機。

「金錢不是用來崇拜的。但這並不代表它要被忽視，」她認為，一定要讓孩子知道，理財這件事是值得討論的事。

每週固定去超市採買前，你可以先和孩子一起翻閱DM，看看等等要使用哪些優惠券。展現如何聰明花錢，利用機會向孩子解釋，因為今天省下了錢，所以未來可以花在哪些地方。

同時，也和孩子分享你的金錢觀，像是妳為什麼選擇花錢學新技能，這能替你在職場上有具備什麼優勢？你為什麼這麼想？讓他們感受什麼是把錢投資在長期且有意義的事情上。

重視可執行性

用對孩子有意義的方式，來談論錢。與其和他們說買一間房子，在利率高時出手，可能要多花幾十萬美金，不如在參觀動物園、迪士尼的時候，告訴他們一瓶水要花好幾美元，但是在家裡的街角商店只需要花1、2塊。

當走進一間店，孩子看見想買的玩具時，你可以指著價格標籤並告訴他，「這要花29美元。媽媽今天沒有29美元，但我們可以考慮把它留到你的生日。」或者是，告訴他若現在買了玩具，就必須放棄未來一週的點心。

放棄什麼不重要，關鍵是讓孩子知道一切都有代價。不同的東西，在不同的時間、場所下成本不同，這就是真實世界運作的方式。

正向樂觀且願意授權

當你現在可以花錢買糖果和玩具時，誰願意為未來存錢

為了讓孩子對存錢和管理預算感到興奮，馮・托貝爾建議，用樂觀、賦權的方式討論它。

練習把孩子當成主角，問問他們喜歡花錢買什麼？他們如何賺取或是省下自己購買這些東西所需要的錢。

你可以善用遊戲和小道具，例如，用三個透明存錢筒，分別寫上儲蓄、支出和捐贈，讓他們自己決定每一塊錢的用途，和堅持在自己的財務規劃上。

或者是用不同大小的罐子來搜集零錢，大、中、小分別可以用來買花費高到低所對應的商品。

成年人經常將錢與壓力聯繫在一起，因為他們只想到「我沒有的東西」。她說，從數據可以知道，讓孩子從小就對金錢，擁有正向經驗和充滿控制力的時刻，可以改變他們的生活。

資料來源：CNBC、Wowparenting、Oklahoma Central Credit Union

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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