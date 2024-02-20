從Dcard觀察年輕世代消費力 年收百萬一族最愛用「它」掌握投資趨勢

文／吳宜臻

面對不斷的通脹壓力，許多人發現單靠固定薪資難以滿足生活所需，紛紛轉向投資市場，希望透過錢滾錢的方式為自己創造穩定現金流。過往人們依靠報紙、雜誌和電視節目等傳統媒體掌握趨勢，如今年輕一代早已網路為生，這些人更傾向於用哪些平台獲得理財資訊呢？

大數據股份有限公司與全台最大年輕人社群平台Dcard最近聯合推出了《2023年輕世代消費力調查》洞察報告，Dcard產品總監林懷宇分享，從過去一年的數據顯示，年輕人社群正進入一個「大標籤時代」，他們喜歡用個人興趣、特徵乃至共同經歷來界定自我，對於新鮮議題的包容度也日益提高，過往主流和小眾之間的界限逐漸模糊，每個人都是秉持著「我的主流由我做主」的精神。

2023年月均投資超過9,000元 Dcard成年輕人首選的金融資訊平台

針對Dcard約2,500名18至35歲用戶進行問卷調查分析，報告中依據主計處最新統計，工業及服務業員工的年中位數薪資為51.8萬元，從這項數據可以觀察到，2023年每人平均每月的投資額超過9,000元，全年的投資總額約為10.8萬元，占薪資中位數的20%，這不僅顯示了年輕世代對於財務規劃的高度重視，也反映了投資文化的普及性。

大數據(股)公司營運長蔣志薇指出，在資訊獲取方面，Dcard的角色尤為關鍵。調查顯示，透過Dcard取得「投資」及「信用卡」相關資訊分別佔39.3%及35.2%，雙雙成為年輕世代獲得理財資訊的主要管道，其次為YouTube或是Google。投資資訊中，還能觀察到年收入越高者透過「新聞網站」佔比越高，年收90至110萬及超過110萬以上者多數透過「LINE群組及社團」，YouTube及Google以年收60至90萬為主要客群；Dcard則以年收90萬以下為最大宗，不過值得關注的是，這兩項數據中仍有高達近3成的人不會主動在網路上搜尋相關資訊。





▲近4成年輕人最愛用Dcard做為獲得金融資訊的首選管道。



image source:《2023年輕世代消費力調查》





▲年收逾90萬高收入族群偏好以LINE群組與社團作為主要資訊來源。

無論透過Dcard、LINE群組及社團或是YouTube等平台，民眾不僅可以掌握豐富的金融產品資訊，還能分享自身經驗和提供建議，並從其他網友那裡尋求不同的觀點，這樣的互動不僅促進了金融知識的廣泛交流，也加深了對各種金融概念和策略的理解，從而推動了金融知識的普及度。

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完整內容免費下載：《2023年輕世代消費力調查》

分析說明：

「年輕世代消費力調查」問卷係由 Dcard 公司設計初稿，並與大數據股份有限公司共同修訂後定稿，調查對象為 Dcard 上年滿 18 歲之網路民眾，執行期間為 112 年 11 月 25 日至 112 年 12 月 3 日。共完成 2,411 份有效樣本，在 95% 信心水準下，抽樣誤差為 ±2.00% 以內。本調查針對成功樣本的「性別」、「年齡」這二個變數進行樣本代表性檢定，因 Dcard 使用者約 95% 年齡多在 35 歲以下，故以內政部公布之 2023 年 12 月人口統計(性別、年齡(35歲以下))數據為母體參數，以「多變數反覆加權（RAKING）」的方式進行成功樣本統計加權。經加權處理後，確定加權後成功樣本的「性別」、「年齡」( 35 歲以下)結構均與母體一致，也就是說樣本可以代表母體( 35 歲以下)，另外加入約 5.3% 35 歲以上的 Dcard 使用者進行比較分析。